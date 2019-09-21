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CNN: Байден призвал Трампа опубликовать содержание его разговора с Зеленским

Материал представлен в переводе ИноТВ
Президент США Дональд Трамп в ходе июльского телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским оказывал на последнего давление и восемь раз призывал его провести расследование в отношении сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена, сообщает CNN со ссылкой на анонимного разоблачителя. Сам Байден, который ныне участвует в президентской гонке, теперь перешёл в наступление на главу Белого дома, призвав последнего опубликовать стенограмму этой беседы.
Мы начинаем с нового, очень важного для США сообщения об этом загадочном разоблачителе и его жалобе и о том, как это касается президента Дональда Трампа. Всё может стать очень запутанным. Оставайтесь с нами, и мы попробуем разъяснить сложившуюся ситуацию.
 
Источник подтвердил CNN, что президент Трамп оказывал давление на президента Украины, настаивая на проведении расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Напомним, что Джо Байден сейчас сам участвует в президентской гонке. Поэтому если всё вышесказанное правда, то выходит, что нынешний президент давит на иностранное правительство, чтобы получить порочащую информацию на своего политического оппонента и его семью.
 
И, по всей видимости, это произошло не один раз. The Wall Street Journal сообщает, что это происходило около восьми раз. Восьми раз в течение одного разговора, который состоялся 25 июля. И президент заявил своему украинскому коллеге, что тот должен сотрудничать по этому вопросу с его личным адвокатом Руди Джулиани.
 
В пятницу в Овальном кабинете Трамп не стал заявлять, что ничего этого не было. Он сказал следующее.
 
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Не важно, что я обсуждал. Но я скажу вот что: кто-то должен изучить заявления Джо Байдена, поскольку это был позор, когда он сказал о миллиардах долларов, которые он не даcт определённой стране, если конкретный прокурор не будет снят с дела. Так что кто-то должен изучить этот вопрос.
 
РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ, адвокат Дональда Трампа: Если то, что сообщается, правда, то это ничего не меняет, нет никакой разницы.
 
Он (Джулиани. — ИноТВ) также оказывал давление на украинское руководство, настаивая на расследовании в отношении Байдена. Вначале он заявил, что ничего подобного не делал, однако потом признался в этом.  
 
КРИС КУОМО, ведущий CNN: Вы просили Украину провести расследование в отношении Джо Байдена?
 
РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Нет, я этого не делал. Я просил Украину расследовать заявления о вмешательстве в выборы 2016 года со стороны украинцев в пользу Хиллари Клинтон, для которой они уже…
 
КРИС КУОМО: Вы никогда не просили сделать что-нибудь в отношении Хантера Байдена? Вы ничего не спрашивали о Джо Байдене и о его роли в случае с прокурором*?
 
РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Единственное, о чём я просил касательно Джо Байдена, — до конца разобраться: как так вышло, что Луценко после своего назначения** закрыл дело против…
 
КРИС КУОМО: Так, вы действительно попросили Украину проверить Джо Байдена?
 
РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Конечно же, просил.
 
КРИС КУОМО: Но вы только что сказали, что не делали этого?
 
После всего этого бывший вице-президент Джо Байден перешёл в наступление на президента. Он призвал господина Трампа немедленно опубликовать расшифровку этого звонка.
 
В его заявлении говорится следующее, цитирую: «Если эти сообщения верны, то готовность президента Трампа злоупотреблять своей властью и унижать нашу страну поистине не имеет границ».
 
Материал предоставлен CNN International.
 
Дата выхода в эфир 21 сентября 2019 года.
 
 
* Джо Байден заявлял о том, что в 2016 году настоял на увольнении украинского генерального прокурора Виктора Шокина (прим. ИноТВ)

** на пост генпрокурора Украины (прим. ИноТВ)
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CNN США Северная Америка
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