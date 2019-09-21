CNN: Байден призвал Трампа опубликовать содержание его разговора с Зеленским

Мы начинаем с нового, очень важного для США сообщения об этом загадочном разоблачителе и его жалобе и о том, как это касается президента Дональда Трампа. Всё может стать очень запутанным. Оставайтесь с нами, и мы попробуем разъяснить сложившуюся ситуацию.

Источник подтвердил CNN, что президент Трамп оказывал давление на президента Украины, настаивая на проведении расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Напомним, что Джо Байден сейчас сам участвует в президентской гонке. Поэтому если всё вышесказанное правда, то выходит, что нынешний президент давит на иностранное правительство, чтобы получить порочащую информацию на своего политического оппонента и его семью.

И, по всей видимости, это произошло не один раз. The Wall Street Journal сообщает, что это происходило около восьми раз. Восьми раз в течение одного разговора, который состоялся 25 июля. И президент заявил своему украинскому коллеге, что тот должен сотрудничать по этому вопросу с его личным адвокатом Руди Джулиани.

В пятницу в Овальном кабинете Трамп не стал заявлять, что ничего этого не было. Он сказал следующее.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Не важно, что я обсуждал. Но я скажу вот что: кто-то должен изучить заявления Джо Байдена, поскольку это был позор, когда он сказал о миллиардах долларов, которые он не даcт определённой стране, если конкретный прокурор не будет снят с дела. Так что кто-то должен изучить этот вопрос.

РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ, адвокат Дональда Трампа: Если то, что сообщается, правда, то это ничего не меняет, нет никакой разницы.

Он (Джулиани. — ИноТВ) также оказывал давление на украинское руководство, настаивая на расследовании в отношении Байдена. Вначале он заявил, что ничего подобного не делал, однако потом признался в этом.

КРИС КУОМО, ведущий CNN: Вы просили Украину провести расследование в отношении Джо Байдена?

РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Нет, я этого не делал. Я просил Украину расследовать заявления о вмешательстве в выборы 2016 года со стороны украинцев в пользу Хиллари Клинтон, для которой они уже…

КРИС КУОМО: Вы никогда не просили сделать что-нибудь в отношении Хантера Байдена? Вы ничего не спрашивали о Джо Байдене и о его роли в случае с прокурором*?

РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Единственное, о чём я просил касательно Джо Байдена, — до конца разобраться: как так вышло, что Луценко после своего назначения** закрыл дело против…

КРИС КУОМО: Так, вы действительно попросили Украину проверить Джо Байдена?

РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ: Конечно же, просил.

КРИС КУОМО: Но вы только что сказали, что не делали этого?

После всего этого бывший вице-президент Джо Байден перешёл в наступление на президента. Он призвал господина Трампа немедленно опубликовать расшифровку этого звонка.

В его заявлении говорится следующее, цитирую: «Если эти сообщения верны, то готовность президента Трампа злоупотреблять своей властью и унижать нашу страну поистине не имеет границ».

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 21 сентября 2019 года.



* Джо Байден заявлял о том, что в 2016 году настоял на увольнении украинского генерального прокурора Виктора Шокина (прим. ИноТВ)



** на пост генпрокурора Украины (прим. ИноТВ)