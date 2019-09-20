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Корреспондент: Микки Рурк предпочитает быть похороненным на Украине

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Голливудская звезда Микки Рурк рассказал, что хочет быть похороненным в украинском селе, где покоится дедушка его помощника-украинца. По словам актёра, они подружились, и украинец показал ему могилу своего дедушки. И Рурк принял решение быть похороненным на Украине, а не в США, пишет «Корреспондент».
Корреспондент: Микки Рурк предпочитает быть похороненным на Украине
Pixabay

Популярный голливудский актёр Микки Рурк, который сейчас проживает в Нью-Йорке, заявил, что не хотел бы быть похороненным там после своей смерти. По словам актёра, он предпочёл бы Украину, сообщает «Корреспондент».

Сам Рурк объяснил, что эта идея пришла ему в голову благодаря помощнику Дмитрию Корнейчуку, который родом с Украины. По словам актёра, они подружились и часто общаются, при этом украинец честно рассказывает Рурку о своей жизни, говорится в статье.

Корнейчук даже показал голливудской звезде место, где похоронен его дедушка, могила которого находится в селе Загорцы Хмельницкой области. И Рурк заявил, что хотел бы быть похороненным именно там, а не в США, пишет «Корреспондент».

Микки Рурк добился известности благодаря своим ролям в популярных голливудских фильмах «Девять с половиной недель», «Дикая орхидея», «Рестлер», «Сердце ангела» и многих других. Он также является лауреатом премий «Золотой глобус» и BAFTA, напоминает «Корреспондент».

 

 

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