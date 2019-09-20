Корреспондент: Микки Рурк предпочитает быть похороненным на Украине

03:00 Производитель назвал характеристики нового МиГ-35 В корпорации «МиГ» сообщили о подробных характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35. Об этом сообщает «Российская газета».

03:00 Малиньяджи вызвал Макгрегора на бой Бывший чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи вызвал экс-обладателя двух поясов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора на кулачный или боксёрский поединок.

03:00 Трамп объявил о санкциях в отношении ЦБ Ирана Президент США Дональд Трамп заявил, что вводит санкции в отношении Центробанка Ирана.

03:00 Медведев назвал глупостью «план» США по преодолению ПВО Калининграда Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал глупостью заявление американского военачальника о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай российской «агрессии».

03:00 Угуев одержал победу на ЧМ по вольной борьбе в весе до 57 кг Россиянин Заур Угуев стал чемпионом мира по вольной борьбе в весе до 57 кг на соревнованиях в Нур-Султане.

03:00 Медведев оценил решение РФС отказать «Зениту» в регистрации Кокорина Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не делает трагедии из решения комитета по статусу игроков Российского футбольного союза (РФС) отказать в регистрации футболисту Александру Кокорину.

03:00 Колосков: в интересах футбола Кокорина надо было заявлять Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал решение комитета по статусу игроков, который отказал в регистрации нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

03:00 Названа предварительная причина пожара в ТРЦ в Грозном Нарушение работы электросети является предварительной причиной пожара в торгово-развлекательном центре «Гранд Парк» в Грозном, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

03:00 МИД: доклад США по контролю над вооружениями прикрывает нарушения Министерство иностранных дел России сообщило, что доклад Госдепартамента США о приверженности обязательствам в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН) прикрывает нарушения американцев в этой сфере.

03:00 Жители посёлка в Крыму пожаловались на нефтебазу рядом с домами В Крыму жители посёлка Ленино заявили, что их состояние здоровья ухудшилось из-за расположенной возле жилых домов нефтебазы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение крымского правительства.

03:00 Юрист считает, что «Зениту» бессмысленно подавать апелляцию в CAS по делу Кокорина Юрист Михаил Прокопец прокомментировал решение по статусу игроков комитета Российского футбольного союза, который отказал в регистрации нападающему форварду «Зенита» Александру Кокорину вне регистрационного периода.

03:00 Подача тепла в соцучреждения Москвы начнётся досрочно Отопление в социальных учреждениях Москвы из-за холодной погоды включат досрочно, сообщил заместитель мэра Пётр Бирюков.

03:00 Экс-промоутер ночного клуба: про Ерёменко и кокаин знало пол-Москвы Совладелец и генеральный промоутер московского ночного клуба «Рай» Андреас Лобжанидзе рассказал о том, как в его заведении проводил время полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко, который в то время выступал за московский ЦСКА.

03:00 Рашидов выиграл золото в весе до 65 кг на ЧМ по вольной борьбе Российский спортсмен Гаджимурад Рашидов выиграл золото на чемпионате мира по вольной борьбе в Нур-Султане.

03:00 РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.

03:00 В Москве арестовали расстрелявшего коллег в метро полицейского Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции, который подозревается в стрельбе по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект», в результате чего один правоохранитель погиб и один пострадал.

03:00 Медведев призвал чиновников мечтать при решениях о развитии городов Премьер-министр России Дмитрий Медведев посоветовал губернаторам и мэрам больше мечтать, чтобы улучшать города. Об этом, как пишет ТАСС, он заявил на форуме «Среда для жизни: города».

03:00 Козак сообщил об очищении Молдавии от коррумпированного режима Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак заявил, что Молдавия очистилась от коррумпированного режима, что создаёт возможности для экономического развития страны.

03:00 Кириченко не видит смысла в отставке Гончаренко из ЦСКА Бывший нападающий московского ЦСКА Дмитрий Кириченко прокомментировал разгромное поражение команды от болгарского «Лудогорца» в матче первого тура футбольной Лиги Европы.

03:00 Задержанные рыбаки из КНДР будут находиться на судах в порту Находки Северокорейские рыбаки, которые были задержаны после нападения на российских пограничников в Японском море, будут находиться на судах под конвоем в порту Находки.

03:00 В МИД Украины анонсировали скорый визит Зеленского в Лондон Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал скорый визит украинского лидера Владимира Зеленского в Лондон.

03:00 Семак заявил, что «Зениту» отказали в регистрации Кокорина Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) отказал клубу в регистрации нападающего команды Александра Кокорина для участия в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

03:00 Зеленский и Трамп встретятся 25 сентября Президенты Украины и Соединённых Штатов Владимир Зеленский и Дональд Трамп, как планируется, проведут встречу 25 сентября в Нью-Йорке, где будет проходить 74-я сессия Генассамблеи ООН.

03:00 В Госдуме вновь пригрозили лишить DW аккредитации в России Deutsche Welle могут лишить аккредитации в России, если представители телерадиокомпании вновь откажутся принять участие в заседании комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела. Об этом сообщил член думской комиссии, депутат Адальби Шхагошев.

03:00 СК начал проверку из-за ЧП с россиянами на файер-шоу в Турции Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК взять на контроль ход проверки инцидента с получением ожогов двумя российскими детьми во время файер-шоу в Турции.

03:00 Блинкова проиграла Кенин в полуфинале турнира WTA в Гуанчжоу Россиянка Анна Блинкова потерпела поражение от американки Софьи Кенин в матче 1/2 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Гуанчжоу.

03:00 В Госдуме оценили слова Додона о перезагрузке отношений с Россией Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT слова президента Молдавии Игоря Додона о хороших темпах перезагрузки российско-молдавских отношений.

03:00 Экс-владелец ночного клуба рассказал, как сборная России отдыхала перед полуфиналом Евро-2008 Совладелец и генеральный промоутер московского ночного клуба «Рай» Андреас Лобжанидзе рассказал, как футболисты сборной России проводили свободное время на чемпионате Европы 2008 года.

03:00 В Дагестане в колонии произошла попытка бунта В Дагестане несколько осуждённых предприняли попытку устроить бунт в колонии №7, руководство исправительного учреждения провело переговоры, в результате чего ситуацию урегулировали. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Дагестану.

03:00 На развитие городской среды в России заложено более 400 млрд рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в федеральный бюджет 2020—2022 годов заложено более 400 млрд рублей на развитие городской среды.

03:00 Медведев посетит Кубу Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Кубу. Об этом на заседании межправкомиссии заявил вице-премьер Юрий Борисов.

03:00 Сборная России уступила Японии в матче открытия КМ по регби Сборная России по регби потерпела поражение от Японии в матче открытия Кубка мира.

03:00 Ярошик рассказал, чего не хватает нынешнему ЦСКА Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик высказался о разгромном поражении армейцев от болгарского «Лудогорца» в матче первого тура футбольной Лиги Европы.

03:00 В Киеве пообещали возобновить выплаты пенсий в Донбассе Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью изданию «Европейская правда» заявил, что киевские власти восстановят выплату пенсий жителям Донбасса.

03:00 В Госдуме оценили заявление Киева о деградации санкций против России Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT слова главы украинского МИД Вадима Пристайко, который заявил, что антироссийские санкции «начинают идеологически разваливаться» и деградировать.

03:00 Гаджимагомедов вышел в финал ЧМ по боксу в весовой категории до 91 кг Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов, выступающий в весовой категории до 91 кг, вышел в финал чемпионата мира в Екатеринбурге.

03:00 Кокорин прошёл медобследование в «Зените» Нападающий Александр Кокорин, который 17 сентября вышел на свободу из колонии по УДО, прошёл углублённое медицинское обследование в петербургском футбольном клубе «Зенит».

03:00 Додон заявил о хороших темпах перезагрузки отношений России и Молдавии Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что перезагрузка молдавско-российских отношений идёт хорошими темпами.

03:00 Поветкин не намерен подавать в суд на Уайлдера по защите чести и достоинства Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что его клиент Александр Поветкин не будет подавать иск о защите чести и достоинства к чемпиону мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе американцу Деонтею Уайлдеру.

03:00 На Украину прибыло очередное судно с углём из Колумбии Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о прибытии в страну третьего судна с 73 тыс. тонн угля из Колумбии.

03:00 Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму Российские синоптики сделали прогноз на грядущий отопительный сезон с октября по март 2019—2020 годов.

03:00 Синоптики прогнозируют «заснеженные газоны» в Москве Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве в ночь на понедельник, 23 сентября, выпадет снег, в связи с чем москвичи смогут увидеть «подзаснеженные газоны». Об этом сообщает РИА Новости.

03:00 Жена Мамаева опубликовала первое фото мужа с детьми после освобождения Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, опубликовала первое совместное фото мужа с детьми после освобождения.

03:00 Надаль назвал Федерера самым неизвестным теннисистом Кубка Лэйвера Испанский теннисист Рафаэль Надаль назвал швейцарца Роджера Федерера самым неизвестным игроком Кубка Лэйвера во время представления участников.

03:00 На Украине заявили об идеологическом развале санкций против России Идеологически санкции в отношении России начинают разваливаться, деградировать, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

03:00 В Москве суд призвали арестовать стрелявшего в коллег полицейского В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство об аресте сотрудника полиции метрополитена Алексея Смирнова, задержанного после стрельбы по коллегам в метро.

03:00 Российский боксёр Бакши вышел в финал ЧМ в Екатеринбурге Россиянин Глеб Бакши, выступающий в весовой категории до 75 кг, вышел в финал чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге.

03:00 В ГД призвали ввести штрафы для Google и Facebook за вмешательство Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что необходимо внести поправки в законодательство, чтобы Google и Facebook несли финансовую ответственность за нарушения российских законов.

03:00 Рябинский рассказал о возможных соперниках Поветкина Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал, кто может стать следующим соперником россиянина Александра Поветкина.