CNN: Киев в замешательстве из-за участия Украины в истории с Байденами

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Дональд Трамп не оказывал никакого давления на украинского лидера Владимира Зеленского в ходе июльского телефонного разговора, передаёт CNN. Между тем он не сказал, что в этой беседе речь о Байденах не заходила. Как отмечает канал, Киев теперь крайне обеспокоен тем, что оказался замешан в американский внутриполитический скандал.
Министр иностранных дел Украины выступил в защиту господина Трампа и его телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Но он не сказал, заходила ли тогда речь о Байденах. Вот что он заявил в субботу.
ВАДИМ ПРИСТАЙКО, министр иностранных дел Украины: Президент имеет право общаться с другим президентом и сохранять содержание этого разговора в тайне. Если кто-то верит в то, что на нашего президента оказывается давление, они должны это доказать. Я в курсе того, о чём шёл разговор, и, по-моему, никакого давления не было. Состоялись переговоры. Разговоры бывают разные. У лидеров есть право обсуждать любые существующие проблемы. Этот разговор был длинным, дружественным и затрагивал множество вопросов, в том числе те, которые требуют серьёзных ответов.
Министр иностранных дел, однако, не сказал, что имена Байденов не всплывали в этой беседе. Теперь этот скандал может обернуться дипломатическим кризисом для Украины и её нового президента.
Корреспондент CNN Мэтью Чанс из украинской столицы, Киева, сообщит нам новые подробности.
МЭТЬЮ ЧАНС, корреспондент CNN: Власти Украины находятся в полном замешательстве из-за того, что их втянули в эту тенденциозную политическую ситуацию в Соединённых Штатах. Их сильно тревожит то, как они будут из этого выбираться. Пока их ключевые отношения с США остаются в неизменном состоянии. И не будем забывать, что в плане военной помощи, экономического содействия и дипломатической поддержки США для Украины — это стратегический партнёр №1.
Для этой страны приоритет состоит в том, чтобы поддерживать хорошие отношения с действующим президентом Трампом. Но украинцы также не забывают о том, что в 2020 году состоятся выборы и что кто-то из демократов, возможно Джо Байден, может прийти к власти. Поэтому им очень не хочется вставать на чью-либо сторону в продолжающемся споре и ходить по краю пропасти. Так что их тревожит происходящее.
В течение последних восьми часов я общался с людьми из администрации президента. Они говорят, что пытаются выработать стратегию, пытаются оставить эту историю позади. Они знают, что им нужно действовать быстро, поскольку на следующей неделе состоится личная встреча между украинским президентом Владимиром Зеленским и президентом Трампом на полях Генассамблеи ООН. Украинцы хотят, чтобы эта встреча была посвящена стратегии по противостоянию России в Восточной Украине и Крыму, военной и экономической помощи, но им прекрасно известно, что всё это может оказаться в тени продолжающейся противоречивой ситуации. И они этим крайне, крайне озабочены.
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