Washington Post: попытка Трампа «надавить» на Киев даёт ещё больший повод для импичмента

Дональд Трамп пытался «вынудить» украинское правительство начать расследование в отношении своего возможного политического оппонента — Джо Байдена, считают обозреватели The Washington Post. По их мнению, если американский президент действительно использовал свои полномочия ради корыстных целей — победы на выборах 2020 года, — то конгресс имеет полное право начать в отношении него процедуру импичмента.

Составители конституции США возложили на президента обязанность «позаботиться о том, чтобы законы выполнялись добросовестно». Они полагали, что если глава государства использует свои полномочия в корыстных целях, то тем самым он нарушает данную им клятву и ставит свои собственные интересы выше национальных. Это и служило главным мотивом для импичмента, пишут в своей статье для The Washington Post нью-йоркский юрист Джордж Конуэй и профессор права в Джорджтаунском университете Нил Катьял.

Между тем на днях работник американской спецслужбы подал генеральному инспектору разведывательного сообщества настолько тревожную жалобу, что тот назвал её «неотложной проблемой» и известил о ней канцелярию директора Национальной разведки. Хотя подробности остаются засекреченными, очевидно одно: это была жалоба на президента, отмечают авторы статьи.

В этой жалобе говорится об «обещании», которое давал Трамп как минимум во время одного телефонного звонка с иностранным лидером. Она также касается Украины и «возможного вмешательства» в следующие президентские выборы США. Минюст «нагло» тормозит ход этого документа, хотя закон о разоблачителях гласит, что все без исключения жалобы должны передаваться конгрессу, утверждают колумнисты.

Кроме того, известно, что личный адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани пытался убедить официальный Киев провести расследование, касающееся одного из потенциальных оппонентов Трампа от Демократической партии. А именно бывшего вице-президента Джо Байдена, сын которого участвовал в работе украинской газовой компании.

Трамп задержал поставки военной помощи в размере $250 млн Украине, «которая находится под постоянной угрозой со стороны соседней России». 25 июля у него состоялся телефонный разговор с Владимиром Зеленским. По сообщению украинского правительства, во время звонка обсуждалось, что властям страны необходимо «завершить расследование случаев коррупции, которые препятствуют взаимодействию» между Вашингтоном и Киевом.

«Таким образом, по всей видимости, президент мог использовать свои официальные полномочия — в частности, возможно, угрозу удержать четверть миллиарда долларов в виде военной помощи, — чтобы вынудить иностранное правительство помочь ему победить потенциального политического противника в Соединённых Штатах, — рассуждают Конуэй и Катьял. — Если Трамп сделал это, то его поступок в крайней степени подпадает под импичмент».

По мнению авторов статьи, Трамп уже сделал «более чем достаточно, чтобы оправдать его импичмент и отстранение от должности». Он неустанно пытался «саботировать» работу контрразведки и расследование спецпрокурора Роберта Мюллера и «скрыть» доказательства этих попыток.

«Эти усилия президента служили основанием для импичмента, потому что, чиня эти препятствия, он ставил свои личные интересы выше интересов нации. Он пытался остановить расследование о том, пыталась ли враждебная иностранная держава, Россия, вмешиваться в нашу демократию, просто потому, что это, по-видимому, смущало лично его. Трамп нарушил свой долг добросовестного служения стране не только потому, что он, вероятно, переступил закон, но и потому, что благодаря пренебрежению к закону он поставил на первое место собственные интересы», — считают авторы статьи.

Но, на их взгляд, новые обвинения со стороны разоблачителя выглядят «ещё хуже». В отличие от обвинений о «заговоре» с Россией перед выборами 2016 года, они касаются действий Трампа-президента, а не частного лица, и его президентских полномочий во внешнеполитических отношениях с Украиной.

Более того, в случае «российского дела», по крайней мере, была попытка получить факты с помощью расследования Мюллера. В этот раз Белый дом пытается с самого начала закрыть разбирательство, лишив не только американский народ, но даже комитеты конгресса по разведке необходимой информации, обращают внимания авторы статьи.

Конгрессу пора выполнить свой долг в соответствии с намерениями составителей конституции. Законодатели должны воспользоваться своими полномочиями, чтобы объявить импичмент действующему главе государства. В противном случае они рискуют развязать руки будущим президентам, которые могут оказаться подобными Трампу, заключают Конуэй и Катьял.