Дершовиц: объявив импичмент Трампу, конгресс поставит себя над законом

Согласно Конституции США, объявить президенту импичмент можно лишь при наличии убедительных доказательств того, что он преступник, рассуждает в эфире Fox News видный американский юрист Алан Дершовиц. По его словам, конгресс США сейчас не вправе начать процедуру импичмента Дональда Трампа.

АЛАН ДЕРШОВИЦ, адвокат, автор книги «Доводы против импичмента Трампа»: Послушайте, я защищаю гражданские свободы, кто бы ни был президентом. Если бы президентом избрали Хиллари Клинтон и ей пытались объявить импичмент, я бы написал книгу под названием «Доводы против импичмента Хиллари Клинтон».



Конгресс не может объявить импичмент президенту Трампу, потому что в таком случае они (члены конгресса США. — ИноТВ) поставили бы себя над законом. В конституции обозначены условия импичмента: государственная измена, взяточничество, тяжкие преступления и проступки. Если убедительных доказательств этого нет, импичмент не дозволяется конституцией. Президент не выше закона, но ведь и конгресс тоже!



Профессор, это не ваши прежние друзья-правозащитники! У вас теперь больше общего с такими людьми, как (ведущий Fox News. — ИноТВ) Шон Хэннити, когда речь идёт о гражданских свободах. Или о шпионаже. Посмотрите на похвальбу (бывшего директора ФБР. — ИноТВ) Коми, после того как его заместитель сказал (Майклу Флинну. — ИноТВ): «Адвокат вам не потребуется». Коми хвастался, что в буквальном смысле подставил отставного военного, ветерана с 33-летним опытом службы. При другой администрации они бы так не поступили. Простите, сэр, но это не та Америка, которую я люблю. Не конституционная республика, защищающая гражданские свободы.



АЛАН ДЕРШОВИЦ: Послушайте, я согласен. И я хочу, чтобы каждый американец — консерватор, либерал, центрист, правый или левый — поддерживал конституцию и гражданские свободы. Кто бы ни был мишенью. Потому что сегодня это республиканец, завтра это может быть демократ, а послезавтра — вы. Так что храните свои конституционные права и гражданские свободы. Не допускайте политику до гражданских свобод и конституционного права.



Дата выхода в эфир 12 июня 2019 года.