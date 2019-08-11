WP: демократы сделали «первый шаг» к импичменту Трампа

Юридический комитет Палаты представителей США начал производство по делу об импичменте Дональда Трампа — конгрессмены будут собирать свидетельства того, что Трамп действительно совершил преступление, за которое может быть наказан отрешением от должности, сообщает The Washington Post. Как отмечается в материале издания, эти шаги являются, в сущности, первым этапом импичмента, и Трамп давно их боялся.

Фракция Демократической партии США в Палате представителей начала производство по делу об импичменте против президента страны Дональда Трампа, пишет The Washington Post. По данным газеты, это подтвердил в интервью американскому телевидению председатель Юридического комитета палаты Джерролд Нэдлер.





«Речь идёт об официальном начале производства по делу об импичменте», — цитирует конгрессмена The Washigton Post. «Мы рассматриваем все доступные свидетельства и собираем их. По итогам этой работы — надеемся, что к концу нынешнего года — мы проведём в палате голосование по обвинениям в рамках импичмента. Ну или не проведём. Именно это нам и предстоит выяснить. Как раз этим процессом мы сейчас и заняты», — также заявил Нэдлер.

Заявления конгрессмена подтверждают то, что уже было заявлено в исковом заявлении, поданным Юридическим комитетом Палаты представителей в среду: комитет в настоящий момент решает, выносить ли на обсуждение обвинения в адрес господина Трампа в том, что тот воспрепятствовал правосудию, попытавшись помешать работе спецпрокурора минюста США Роберта Мюллера, который вёл так называемое «российское дело», говорится в статье.

Как поясняет журналист The Washington Post, это значит, что демократы сделали первый шаг в процедуре импичмента — то есть, начали парламентское расследование, дабы определить, совершал ли Трамп преступления, предусмотренные законом об импичменте. Если в ходе расследования будет установлено, что подобные преступления совершались, Юридический комитет Палаты представителей должен будет решить, какие обвинения будут предъявлены президенту, а затем вынести обвинительное заключение на голосование всей палаты. Это, впрочем, случится не раньше начала сентября, поскольку члены Конгресса США уже ушли на парламентские каникулы, отмечается в статье.

Поддержит ли Палата представителей обвинительное заключение своего Юридического комитета — неясно: многие демократы, представляющие в палате округа, где победил Трамп или где большинство избирателей поддерживают Республиканскую партию, воздерживаются от публичных заявлений в поддержку дела об импичменте, а спикер палаты Нэнси Пелоси выступает против него, опасаясь, что оно может навредить демократам на следующих выборах, пишет обозреватель The Washington Post.

Между тем, реальное отрешение от должности Трампу в любом случае не грозит — чтобы это произошло, импичмент должны будут поддержать в Сенате, а там большинство сохраняют республиканцы, которые в целом верны президенту, констатирует автор. Тем не менее, даже формальные процедуры импичмента будут для президента крайне неудобными, поскольку в рамках сопровождающих процесс судебных заседаний может «всплыть» очередная порция его «грязного белья», отмечается в статье.