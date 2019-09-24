TVP Info: мир в Донбассе станет для Киева «пирровой победой»
«Насколько готовы согласиться украинцы, чтобы Россия закончила продолжающийся с 2014 года конфликт в Донбассе, в котором погибло уже 13 тысяч человек? Несмотря на то что Москва убеждает, что это внутриукраинский конфликт и что она не имеет в нём никакого влияния, на самом деле именно она ответственна за его начало и развитие», — пишет на портале TVP Info польский журналист Петар Петрович.
О том, что команда Зеленского полна решимости как можно скорее довести дело до нормализации ситуации, свидетельствуют среди прочего слова главы МИД Украины Вадима Пристайко. После рабочей встречи 2 сентября в Берлине он заявил: Киев отдаёт себе отчёт в том, что для окончания войны придётся пойти на «болезненные компромиссы», рассказывает автор.
«Вопрос лишь в том, на какие «болезненные компромиссы» могут согласиться власти в Киеве и как «болезненные компромиссы» примет общество. Украинский президент хотел бы окончания конфликта до конца года, а проведения встречи нормандской группы — ещё в этом месяце», — продолжает журналист.
Не подлежит сомнению то, что приход к власти Зеленского, который пользуется очень высокой поддержкой, повлиял на активизацию темы урегулирования конфликта в Донбассе. Президент многократно повторял, что Украина не может позволить себе принять настоящее положение дел в этом регионе — то есть перспективу продолжающего на протяжении последующих лет вооружённого конфликта, объясняет Петрович. Похожее мнение разделяют две трети украинцев, для которых окончание войны является приоритетным, добавляет он.
Президент Украины заявил, что разработал «дорожную карту» окончания войны, однако деталей не раскрыл. Основой для неё должны были послужить Минские соглашения, которые в целом невыгодны для украинской стороны.
После прихода к власти Зеленского украинская дипломатия активизировала контакты с Германией и Францией — ключевыми партнёрами мирного процесса в Донбассе, а также с США, которые поддерживают Киев как в политическом, так и в военном плане, считает польский Центр восточных исследований.
Россия также стремится урегулировать вопрос Донбасса, так как она рассчитывает на перезагрузку отношений с Западом, в чём её поддерживают Германия и Франция. Более того, Кремль воспринимает конфликт на востоке Украины как некую форму разменной монеты в контактах с Западом, подчёркивает автор. «Поэтому Москва может ждать, а Киев — нет. Имеющий полное понимание положения дел Кремль выпишет за согласие на мир команде Зеленского очень большой счёт», — уверяет Петрович.
«Ключевым вопросом для России является гарантия в конституции Украины специального и неизменного статуса этого региона в рамках украинского государства. Автономия Донбасса должна стать частью децентрализации украинского государства. К этому всему добавилась бы легитимизация контролируемых Москвой сепаратистов путём организации в регионе выборов при международном наблюдении. По сути это бы означало, что Москва фактически сохранила бы контроль над Донбассом и таким образом смогла бы влиять на политику Украины», — подчёркивает в беседе с порталом польский эксперт из Центра восточных исследований Войцех Конончук.
Москва готовит благоприятную почву для переговоров. Недавно она согласилась на обмен с Киевом пленными, включая 24 моряков и режиссёра Олега Сенцова. С другой стороны, о том, на какие большие уступки готова пойти команда Зеленского, свидетельствует то, что взамен она передала Кремлю Владимира Цемаха — сепаратиста Донецкой Народной Республики, который, вероятно, связан с катастрофой малайзийского «боинга» над Донбассом.
Как обращает внимание Войцех Конончук, в последние недели наблюдается изменение в пропагандистском нарративе контролируемых Россией ДНР и ЛНР, они начали подчёркивать, что будущее обеих самопровозглашённых республик заключается в объединении с Украиной.
Успехом пропаганды Кремля можно признать то, что из дебатов совершенно выпала тема Крыма. Киев и Запад, конечно, подчёркивают то, что он принадлежит Украине, и то, что Россия должна его вернуть, но тема полуострова не выступает в качестве темы переговоров, отмечает автор. «Можно предположить, что если дело дойдёт до соглашения по вопросу Донбасса и заключения мира, то Крым не станет препятствием в отмене санкций в отношении России», — считает он.
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