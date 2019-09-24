TVP Info: мир в Донбассе станет для Киева «пирровой победой»

Прекрасно понимая, что Зеленский желает как можно быстрее положить конец войне в Донбассе, Кремль использует конфликт на востоке Украины как разменную монету в контактах с Западом и лишь поднимает ставку, пишет журналист Петар Петрович. На портале TVP Info он предупреждает: Москва может ждать, а Киев — нет. Кремль выпишет за согласие на мир команде Зеленского очень высокий политический счёт, что приведёт к поражению Киева и отмене санкций Запада в отношении России.

«Насколько готовы согласиться украинцы, чтобы Россия закончила продолжающийся с 2014 года конфликт в Донбассе, в котором погибло уже 13 тысяч человек? Несмотря на то что Москва убеждает, что это внутриукраинский конфликт и что она не имеет в нём никакого влияния, на самом деле именно она ответственна за его начало и развитие», — пишет на портале TVP Info польский журналист Петар Петрович.



О том, что команда Зеленского полна решимости как можно скорее довести дело до нормализации ситуации, свидетельствуют среди прочего слова главы МИД Украины Вадима Пристайко. После рабочей встречи 2 сентября в Берлине он заявил: Киев отдаёт себе отчёт в том, что для окончания войны придётся пойти на «болезненные компромиссы», рассказывает автор.



«Вопрос лишь в том, на какие «болезненные компромиссы» могут согласиться власти в Киеве и как «болезненные компромиссы» примет общество. Украинский президент хотел бы окончания конфликта до конца года, а проведения встречи нормандской группы — ещё в этом месяце», — продолжает журналист.



Не подлежит сомнению то, что приход к власти Зеленского, который пользуется очень высокой поддержкой, повлиял на активизацию темы урегулирования конфликта в Донбассе. Президент многократно повторял, что Украина не может позволить себе принять настоящее положение дел в этом регионе — то есть перспективу продолжающего на протяжении последующих лет вооружённого конфликта, объясняет Петрович. Похожее мнение разделяют две трети украинцев, для которых окончание войны является приоритетным, добавляет он.



Президент Украины заявил, что разработал «дорожную карту» окончания войны, однако деталей не раскрыл. Основой для неё должны были послужить Минские соглашения, которые в целом невыгодны для украинской стороны.



После прихода к власти Зеленского украинская дипломатия активизировала контакты с Германией и Францией — ключевыми партнёрами мирного процесса в Донбассе, а также с США, которые поддерживают Киев как в политическом, так и в военном плане, считает польский Центр восточных исследований.



Россия также стремится урегулировать вопрос Донбасса, так как она рассчитывает на перезагрузку отношений с Западом, в чём её поддерживают Германия и Франция. Более того, Кремль воспринимает конфликт на востоке Украины как некую форму разменной монеты в контактах с Западом, подчёркивает автор. «Поэтому Москва может ждать, а Киев — нет. Имеющий полное понимание положения дел Кремль выпишет за согласие на мир команде Зеленского очень большой счёт», — уверяет Петрович.



«Ключевым вопросом для России является гарантия в конституции Украины специального и неизменного статуса этого региона в рамках украинского государства. Автономия Донбасса должна стать частью децентрализации украинского государства. К этому всему добавилась бы легитимизация контролируемых Москвой сепаратистов путём организации в регионе выборов при международном наблюдении. По сути это бы означало, что Москва фактически сохранила бы контроль над Донбассом и таким образом смогла бы влиять на политику Украины», — подчёркивает в беседе с порталом польский эксперт из Центра восточных исследований Войцех Конончук.



Москва готовит благоприятную почву для переговоров. Недавно она согласилась на обмен с Киевом пленными, включая 24 моряков и режиссёра Олега Сенцова. С другой стороны, о том, на какие большие уступки готова пойти команда Зеленского, свидетельствует то, что взамен она передала Кремлю Владимира Цемаха — сепаратиста Донецкой Народной Республики, который, вероятно, связан с катастрофой малайзийского «боинга» над Донбассом.



Как обращает внимание Войцех Конончук, в последние недели наблюдается изменение в пропагандистском нарративе контролируемых Россией ДНР и ЛНР, они начали подчёркивать, что будущее обеих самопровозглашённых республик заключается в объединении с Украиной.



Успехом пропаганды Кремля можно признать то, что из дебатов совершенно выпала тема Крыма. Киев и Запад, конечно, подчёркивают то, что он принадлежит Украине, и то, что Россия должна его вернуть, но тема полуострова не выступает в качестве темы переговоров, отмечает автор. «Можно предположить, что если дело дойдёт до соглашения по вопросу Донбасса и заключения мира, то Крым не станет препятствием в отмене санкций в отношении России», — считает он.

Москва уже сейчас поднимает ставки. Она требует, чтобы Киев подписал согласие на утверждение так называемой формулы Штайнмайера, которая гарантирует присвоение Донбассу специального статуса. Россия хочет, чтобы голосование состоялось, прежде чем российские силы — которых официально там нет — будут выведены.

Киев хотел бы, чтобы специальный статус был чем-то временным, но даже при таком раскладе он опасается того, что Россия выйдет за временные рамки и путём широкой автономии региона будет оказывать давление на власть в Киеве. Это в свою очередь могло бы привести к торможению не только реформ, но и процесса сближения с Западом, объясняет журналист.

Глава МИД Украины ясно заявляет, что Украина не планирует специального статуса для Донбасса. Его слова поддержал специальный посланник США по вопросам Украины Курт Волкер. Он подчеркнул, что выборы в Донбассе могут быть проведены лишь тогда, когда там будут обеспечены условия безопасности. Это означает ни больше ни меньше как вывод российских сил и сепаратистов. Волкер также заявил, что международные партнёры не будут уговаривать Украину, чтобы та провела выборы на оккупированных территориях в Донбассе, пока там базируются «зачищающиеся» российские силы.

«Я часто говорю со своими французскими и немецкими коллегами, и я знаю, что они не видят возможности проведения местных выборов в условиях, когда эту территорию контролируют российские силы», — сказал он.

Другое мнение — касательно позиции Германии и России — имеет среди прочего бывший президент Украины Леонид Кучма, который возглавляет украинскую делегацию в переговорах по Донбассу. Он сказал, что во время встречи «нормандской четвёрки» он выступит один против троих. Он считает, что все три страны попросят Зеленского, чтобы тот выполнил все прихоти Москвы.

«Всё время продолжаются разговоры о том, чтобы провести выборы в Донбассе. Но про какие выборы мы говорим, раз там разгуливают люди с оружием? Выборы можно проводить тогда, когда российские войска уйдут прочь с Украины, когда будет выведена техника, когда там появится украинская власть, когда смогут приехать журналисты», — объяснил Кучма.

Американский посланник сказал также, что если бы дело дошло до урегулирования ситуации в Донбассе, то США рассмотрели бы вариант смягчения санкций в отношении России.

В свою очередь, Германия и Франция не высказываются по этому вопросу однозначно. В этих странах продолжают набирать силу голоса, которые хотят как можно быстрее прийти к перезагрузке отношений с Москвой и отменить санкции. Это безусловно влияет на отношения этих стран с Киевом. Берлин и Париж могут желать ускорить этот процесс, даже если в долгосрочном плане он не будет благоприятен для Украины, убеждён автор.

«Это очень опасная ситуация также для Польши и всей Центрально-Восточной Европы, которая опасается агрессивной политики, проводимой Кремлём. Мир в Донбассе может оказаться «пирровой победой» Украины, потому что получать выгоду будет только Москва. Кремль снова будет усиливать давление на эту страну, санкции будут отменены. Владимир Путин снова будет блистать на приёмах, а государства, предупреждающие об опасности, исходящей от Москвы, будут усмирять на международной арене», — резюмирует на портале TVP Info польский журналист Петар Петрович.