Zeit: Запад увидел в обмене заключёнными надежду на улучшение отношений России и Украины
Россия и Украина провели крупнейший за последние годы обмен удерживаемыми под стражей лицами, сообщает немецкая газета Die Zeit. Самолёты с освобождёнными украинскими и российскими заключёнными благополучно приземлились в Киеве и Москве.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил в киевском аэропорту «Борисполь», что осуществил это намерение вместе с российским президентом Владимиром Путиным. Сообщается, что в обмене с каждой стороны участвовало по 35 заключённых.
«Я считаю, что первый этап выполнен», — заявил Зеленский. Он также отметил, что необходимо предпринять все шаги, чтобы положить конец войне. Президент Украины сказал, что намерен поддерживать контакт с Владимиром Путиным, чтобы добиться освобождения остальных заключённых. Многие российские политики назвали сегодняшнее событие «историческим» в отношениях обеих стран.
Украинский режиссёр Олег Сенцов также был среди освобождённых в ходе обмена, сообщает немецкая газета. Как поясняет Die Zeit, это самый известный из украинских политических заключённых. В 2015 году его приговорили в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в терроризме.
Канцлер Германии Ангела Меркель увидела в состоявшемся обмене «подающий надежды знак». «Я рада за украинских моряков и Олега Сенцова, которые наконец снова смогут попасть домой», — сказала Меркель. По её словам, «это того стоит, продолжать в полную силу работать над выполнением минского мирного плана», и правительство Германии к этому готово.
Президент США Дональд Трамп также приветствовал совершённый обмен. «Очень хорошие новости — возможно, первый большой шаг к миру», — написал американский лидер у себя в Twitter, поздравив обе страны.
Председатель Европарламента Давид Сассоли охарактеризовал Сенцова как «мужественного и решительного человека, с достоинством перенёсшего несправедливость и вступавшегося за демократию и господство права и прав человека». Уполномоченная Евросоюза по внешнеполитическим вопросам Федерика Могерини заявила, что теперь ЕС ожидает, что обе стороны будут основываться на достигнутом в своих дальнейших действиях.
Совершив обмен, украинский президент Зеленский выполнил одно из своих основных предвыборных обещаний, отмечает Die Zeit. Он получил поддержку не только от Меркель, но и от французского президента Эммануэля Макрона. В свою очередь, министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что Германия и Франция активно выступали «за шаги к созданию доверия» между Россией и Украиной. Совет Европы в Страсбурге назвал обмен воодушевляющим шагом к нормализации положения между обеими странами.
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