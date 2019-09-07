Washington Post: Трамп пытается склонить Зеленского к вмешательству в выборы в США

Несмотря на явные успехи Владимира Зеленского в области реформ на Украине, добиться поддержки Дональда Трампа новому украинскому лидеру до сих пор не удалось, пишет The Washington Post. По информации издания, это связано с желанием американской администрации склонить Украину к помощи действующему главе Белого дома на следующих выборах в США. Приближённые Трампа пытаются добиться от Зеленского возобновления расследования против Джо Байдена, а также признания, что украинские выплаты Полу Манафорту были частью сговора с целью дискредитации Трампа, утверждает газета.

Новый украинский президент Владимир Зеленский сделал на этой неделе большой шаг к тому, чтобы, как и обещалось, стать главным реформатором в истории страны, пишет The Washington Post в редакционной статье. В понедельник он обнародовал «головокружительно амбициозный» план, включающий абсолютно все меры, к которым призывали Украину Запад и Международный валютный фонд в последние годы — от земельной реформы до «чистки» судебной системы.

Как отмечает издание, это событие должно было стать в Вашингтоне поводом для празднования, поскольку к включению Украины в ряды западных демократий и к её уходу с российской орбиты стремились в последние годы как демократические, так и республиканские администрации США, каждая из которых впоследствии была разочарована «нерадивостью» и коррумпированностью украинских политических лидеров.

Однако добиться поддержки президента Трампа Зеленскому до сих пор не удалось, подчёркивает редакция газеты. Американский лидер не только отказался принимать президента Украины в Белом доме, но и приостановил поставки американской помощи «всё ещё сражающемуся с российской агрессией» государству на сумму $250 млн.

Хотя некоторые заподозрили в таком поведении очередную «поблажку» Трампа Владимиру Путину, по информации издания, у президента США есть иная, более корыстная цель — заставить Зеленского вмешаться в предвыборную кампанию 2020 года, начав расследование против основного кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

«Трамп не только обращается к Украине за помощью в избирательной кампании, но и использует в попытке выторговать военную помощь у США, в которой страна отчаянно нуждается», — подчёркивает The Washington Post.

Как напоминает газета, в прошлом месяце о давлении на Украину открыто упоминал в газете The New Yort Times личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани. По его собственным словам, Джулиани встречался в Мадриде с помощником украинского лидера с целью принудить новое правительство возобновить расследование в отношении Байдена и его сына. Как сообщается, будучи вице-президентом, Джо Байден добивался отставки генпрокурора Украины, начавшего расследование в отношении газовой компании, членом совета директоров которой был его сын Хантер.

Кроме того, как утверждает издание, Джулиани добивается проверки утверждения о том, что выплаты со стороны украинской политической партии главе избирательного штаба Трампа Полу Манафорту были частью сговора с целью погубить кандидатуру Трампа на выборах.

«Другими словами, помощники Трампа хотят, чтобы украинское правительство доказало, что Украина неподобающим образом вела себя по отношению к Трампу в 2016 году, но ещё они хотят, чтобы она вмешалась на его стороне в выборы 2020 года», — заключает редакция газеты.

При этом, по словам авторов, Зеленский не способен выполнить ни одного из этих требований. Обвинения в адрес Манафорта исходили от украинского парламентария, боровшегося за внутреннюю реформу, а не от Хиллари Клинтон, а дело Байдена уже расследовалось украинскими властями и оказалось «притянутым за уши». Как поясняет издание, Байден был всего лишь одним из многих западных политиков, выступавших за снятие генпрокурора, обвиняемого в препятствовании антикоррупционным реформам.

По утверждению Белого дома, военная помощь Украине была приостановлена ради её пересмотра, однако, по информации CNN, Пентагон уже изучил вопрос и рекомендовал возобновить поставки, однако Трамп этого так и не сделал. «Если такому упорству и есть разумное объяснение помимо стремления принудить иностранное правительство помочь ему переизбраться, президент его пока так и не обнародовал», — отмечает газета.