Лiга.net нашла в словах Путина «предупреждение Зеленскому»

Российский президент предостерёг Владимира Зеленского от преследования украинской оппозиции, пишет «Лiга». Издание цитирует слова Владимира Путина о том, что в случае оказания давления на оппозицию новые власти рискуют «наступить на те же грабли», что и прежнее украинское руководство во главе с Петром Порошенко.

Президент России Владимир Путин предостерёг своего украинского коллегу Владимира Зеленского от преследования оппозиции. Как пишет «Лiга», об этом российский лидер заявил на экономическом форуме во Владивостоке.

«Если сегодняшняя власть начнёт преследование оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится», — сказал Путин.

«По мнению российского президента», пишет украинское издание, партия Виктора Медведчука является парламентской оппозицией, которая «не бегает по площадям, требуя невозможного, а работает в рамках Конституции». Потому закручивание гаек и попытки мешать реализации их конституционных прав могли бы стать большой ошибкой.

Как отмечает издание, Путин также добавил, что в случае оказания давления на оппозицию новые власти рискуют «наступить на те же грабли», что и прежнее украинское руководство во главе с Петром Порошенко.