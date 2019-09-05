Обозреватель: Greenpeace признал Крым российским

Российское отделение Greenpeace пользуется картой, на которой Крым обозначен как территория России. Как пишет «Обозреватель», журналисты уже обратились в Greenpeace с просьбой прокомментировать ситуацию, однако ответ от российского отделения пока не поступил.
Российское отделение международной организации Greenpeace пользуется картой, на которой «аннексированный Крым»* обозначен как территория России, пишет «Обозреватель». Как отмечает издание, речь идёт об интерактивной карте пожаров в России.
На сайте указано, что организация использует карту некоммерческого интернет-ресурса OpenStreetMap. С ними сотрудничают также десятки всемирно известных компаний и правительственных организаций, в частности, Facebook, Wikipedia, Microsoft, Uber, Amazon, BBC, The New York Times и Организация Объединённых Наций.
Как отмечает издание, журналисты уже обратились в Greenpeace с просьбой прокомментировать ситуацию, однако ответа от российского отделения пока не поступило.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, объяснил, почему россиянин отказался от общения с журналистами перед титульным боем с американцем Дастином Порье.
Решение по обмену удерживаемыми лицами будет в ближайшее время объявлено совместно Москвой и Киевом. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком.
Американский боец смешанного стиля Дастин Порье признался, что нервничает перед титульным поединком с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил заявление главы Сбербанка Германа Грефа о том, что экзамены лишают желания учиться и их надо отменить.
Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов заявил, что решение о приостановлении или лишении аккредитации вуза должен принимать суд, чтобы нельзя было заблокировать работу заведения и лишить возможности студентов получить диплом государственного образца. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Департамент образования Москвы предлагает законодательно закрепить возможность отказа в приёме в школу на очное обучение детей, у которых нет медицинских карт и которые не сделали все необходимые прививки.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и американский боец смешанного стиля Дастин Порье провели дуэль взглядов перед титульным поединком на турнире UFC 242.
Президент России Владимир Путин заявил, что молодёжь имеет право на протесты в рамках законодательства. Такое мнение он высказал на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
Бывший хавбек московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», заявил, что агенты экс-наставника красно-белых Массимо Карреры просили игроков голосовать против него на выборах капитана команды.
Руководитель аппарата правительства России, председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко рассказал в интервью RT на полях Восточного экономического форума о восстановлении численности амурских тигров и успешной борьбе с браконьерством.
Президент России Владимир Путин уверен, что в будущем российско-украинские отношения полностью нормализуются. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что провёл уже столько встреч с президентом России Владимиром Путиным, что они «съели вместе пуд соли». Об этом он сказал в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.