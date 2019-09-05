Обозреватель: Greenpeace признал Крым российским

Российское отделение Greenpeace пользуется картой, на которой Крым обозначен как территория России. Как пишет «Обозреватель», журналисты уже обратились в Greenpeace с просьбой прокомментировать ситуацию, однако ответ от российского отделения пока не поступил.

Российское отделение международной организации Greenpeace пользуется картой, на которой «аннексированный Крым»* обозначен как территория России, пишет «Обозреватель». Как отмечает издание, речь идёт об интерактивной карте пожаров в России.

На сайте указано, что организация использует карту некоммерческого интернет-ресурса OpenStreetMap. С ними сотрудничают также десятки всемирно известных компаний и правительственных организаций, в частности, Facebook, Wikipedia, Microsoft, Uber, Amazon, BBC, The New York Times и Организация Объединённых Наций.

Как отмечает издание, журналисты уже обратились в Greenpeace с просьбой прокомментировать ситуацию, однако ответа от российского отделения пока не поступило.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



