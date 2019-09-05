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Обозреватель: Greenpeace признал Крым российским

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Российское отделение Greenpeace пользуется картой, на которой Крым обозначен как территория России. Как пишет «Обозреватель», журналисты уже обратились в Greenpeace с просьбой прокомментировать ситуацию, однако ответ от российского отделения пока не поступил.
Обозреватель: Greenpeace признал Крым российским
Скриншот
Российское отделение международной организации Greenpeace пользуется картой, на которой «аннексированный Крым»* обозначен как территория России, пишет «Обозреватель». Как отмечает издание, речь идёт об интерактивной карте пожаров в России.
 
На сайте указано, что организация использует карту некоммерческого интернет-ресурса OpenStreetMap. С ними сотрудничают также десятки всемирно известных компаний и правительственных организаций, в частности, Facebook, Wikipedia, Microsoft, Uber, Amazon, BBC, The New York Times и Организация Объединённых Наций.

Как отмечает издание, журналисты уже обратились в Greenpeace с просьбой прокомментировать ситуацию, однако ответа от российского отделения пока не поступило.

 

 * Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

 

 

 

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