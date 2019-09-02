Daily Mail: Пенс заверил Зеленского, что США и дальше будут поддерживать Украину

В рамках визита в Польшу по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединённые Штаты будут продолжать поддерживать своих союзников, в том числе Украину, передаёт Daily Mail. На памятных мероприятиях на площади Маршала Юзефа Пилсудского в центре Варшавы присутствовали делегации из более чем 40 стран.

Вице-президент США Майк Пенс пообещал, что его страна продолжит поддерживать своих союзников и всегда будет бороться за защиту их суверенитета и основных свобод, сообщает Daily Mail.



В своей речи на памятных мероприятиях 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Польше глава американской делегации осудил «извращённые» идеологии нацизма и коммунизма.

«США и Польша будут продолжать работать со всеми нашими союзниками в целях общей обороны. США и Польша продолжат призывать наших союзников соблюдать обещания, которые они дали друг другу», — заявил Пенс.

Вместе с тем Пенс воздал почести жертвам войны, боровшимся за свободу.

«Мы вспоминаем тех, кого потеряли в этот день, но также мы празднуем вечную победу свободы и ту роль, которую сыграл народ Польши своей силой и своим примером», — приводит Daily Mail слова вице-президента.

Кроме того, политик воспользовался визитом в страну, для того чтобы встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«У США и Украины прочные отношения. Мы поддерживаем украинский народ, и ещё с 2014 года поддерживаем территориальную целостность Украины. Мы и в дальнейшем будем продолжать поддерживать народ Украины, в частности, по вопросам безопасности и территориальной целостности, включая законные притязания на Крым», — заявил Пенс.

Как отмечает британское издание, предложение президента США Дональда Трампа пригласить российского коллегу Владимира Путина на следующий саммит G7 политики не обсуждали. Зеленский не стал публично упоминать об этом и в ответ на слова Пенса заявил, что высоко ценит американские усилия по защите прав, территориальной целостности и суверенитета своей страны.

Daily Mail напоминает, что на мероприятиях на площади Маршала Юзефа Пилсудского в центре Варшавы присутствовали делегации из более чем 40 стран. Кроме того, сотни людей собрались на церковную службу в Берлине в память о начале войны 1 сентября 1939 года, когда гитлеровская армия начала кровавую оккупацию, которая унесла жизни 6 млн поляков.

Своё почтение «храбрости» поляков выразил также британский премьер-министр Борис Джонсон в видеообращении из Лондона.

«Великобритания гордится тем, что поддерживает Польшу. Нашу дружбу, рождённую в борьбе с тиранией, сегодня символизирует наша нерушимая приверженность альянсу НАТО», — заявил Джонсон.