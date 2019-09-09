Polskie Radio: Зеленский рискует загнать себя в угол обещаниями мира в Донбассе

Согласившись на обмен военнопленными с Украиной, Россия надела маску гуманитарного государства и теперь рассчитывает, что вместе с Францией и Германией она будет требовать от «неравной себе Украины» серьёзных уступок, считает украинский политолог Евгений Магда. В беседе с Polskie Radio он предупреждает, что Москва снова начала себя позиционировать в качестве участника соглашений, а не участника военных действий.

Президент Украины Владимир Зеленский после обмена пленными сказал, что ему удалось совершить первый шаг в направлении окончания войны. Однако в связи с этим украинский политолог Евгений Магда опасается, что на Украину будет оказываться давление касательно условий окончания войны в Донбассе. «Владимир Зеленский может стать жертвой собственных обещаний, того, что он хочет как можно быстрее закончить войну. Это привело к тому, что поле его действий сужается, — полагает политолог. — Насколько это реально и как быстро это может быть воплощено в жизнь, увидим, я надеюсь, достаточно быстро».

Эксперт не исключил того, что вскоре может состояться встреча «нормандской четверки». «Во время этой встречи есть такое опасение, что Франция, Германия и Россия смогут создать собственный фронт, требуя от Украины того, чего она не хочет выполнять», — отметил он.

Нет, конечно, уверенности в том, что именно так и будет, хотя такие опасения имеют место в последнее время. Так или иначе, по мнению политолога, Россия будет требовать серьёзных уступок со стороны Украины.

Как утверждает Магда, Россия захочет также пропагандистски использовать освобождение из украинской тюрьмы российского журналиста Кирилла Вышинского. Этот тезис подтверждает также присутствие в аэропорту главы агентства «Россия сегодня», «одного из главных пропагандистов России», Дмитрия Киселёва. В беседе политолог напомнил о невыгодной для Украины передаче Владимира Цемаха, которого считают одним из ключевых свидетелей по делу катастрофы малайзийского «боинга» над Донбассом.

Эксперт также отметил, что если Донбасс вернётся к Украине, то Россия будет стремиться к тому, чтобы он вернулся в качестве территории со специальным статусом, которая сможет оказывать влияние на внешнюю политику и политику в плане обороны. Украина в свою очередь хочет сохранить статус унитарного государства.

«Россия надела маску гуманитарного государства и захочет снова выставить себя в свете участника соглашений, а не в качестве участника военных действий», — добавил политолог. В этом случае надо будет спросить: откуда в России взялись военнопленные, которых вернули Украине, предлагает он.

Общество должно знать, на каких условиях состоялся этот обмен, ведь Россия в своих соглашениях никогда не будет относиться к Украине как к равному себе партнёру. И именно в этом плане возникает много вопросов, резюмирует Магда.