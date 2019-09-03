Der Spiegel Оригинал

Spiegel: немецкому комику не удалось повторить успех Зеленского на выборах

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Немецкого сатирика Яна Бёмермана не допустили к участию в выборах главы Социал-демократической партии Германии, сообщает Der Spiegel. Впрочем, ещё до начала его скорее шуточной избирательной кампании было понятно, что новым Владимиром Зеленским ему не быть, отмечает издание.
Spiegel: немецкому комику не удалось повторить успех Зеленского на выборах
Reuters

Немецкого сатирика Яна Бёмермана не допустили к участию в выборах председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ), сообщает Der Spiegel.

Ранее Бёмерман задался вопросом: «Сможет ли в течение 72 часов не член СДПГ, у которого нет программы, выполнить критерии, необходимые для участия в выборах главы Социал-демократической партии Германии?»

И ответ, очевидно, гласит «нет», констатирует издание.

«Чёрный день для социал-демократии и меня лично», — заявил, в свою очередь, не без иронии немецкий комик.

При этом почти сразу же было понятно, что Яну Бёмерману не быть «новым Владимиром Зеленским», отмечает Der Spiegel. В отличие от «своего коллеги-комика с Украины» Бёмерман даже не был членом партии, чьим лидером он, по всей видимости, ради шутки попытался стать.

Впрочем, несмотря на отказ, Ян Бёмерман, по его же словам, сдаваться не собирается. В своём опять-таки шуточном видеообращении немецкий комик сравнил СДПГ с охваченной лесными пожарами Амазонией. И поэтому, настаивает Бёмерман, партия просто обязана принять любую помощь извне.

«Мы должны спасти красные лёгкие Германии», — призвал сатирик.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Der Spiegel Германия Европа
теги
Владимир Зеленский выборы Германия сатира
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров