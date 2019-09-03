Spiegel: немецкому комику не удалось повторить успех Зеленского на выборах

Немецкого сатирика Яна Бёмермана не допустили к участию в выборах главы Социал-демократической партии Германии, сообщает Der Spiegel. Впрочем, ещё до начала его скорее шуточной избирательной кампании было понятно, что новым Владимиром Зеленским ему не быть, отмечает издание.

Немецкого сатирика Яна Бёмермана не допустили к участию в выборах председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ), сообщает Der Spiegel.

Ранее Бёмерман задался вопросом: «Сможет ли в течение 72 часов не член СДПГ, у которого нет программы, выполнить критерии, необходимые для участия в выборах главы Социал-демократической партии Германии?»

И ответ, очевидно, гласит «нет», констатирует издание.

«Чёрный день для социал-демократии и меня лично», — заявил, в свою очередь, не без иронии немецкий комик.

При этом почти сразу же было понятно, что Яну Бёмерману не быть «новым Владимиром Зеленским», отмечает Der Spiegel. В отличие от «своего коллеги-комика с Украины» Бёмерман даже не был членом партии, чьим лидером он, по всей видимости, ради шутки попытался стать.

Впрочем, несмотря на отказ, Ян Бёмерман, по его же словам, сдаваться не собирается. В своём опять-таки шуточном видеообращении немецкий комик сравнил СДПГ с охваченной лесными пожарами Амазонией. И поэтому, настаивает Бёмерман, партия просто обязана принять любую помощь извне.

«Мы должны спасти красные лёгкие Германии», — призвал сатирик.