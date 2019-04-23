France info: Зеленский не оригинален — комики и актёры уже не раз ходили во власть

В Европе всё больше актёров и комиков пробуют свои силы в политике, отмечает ведущий France info Жан-Матьё Пернен. Украина, Словения, Италия и Исландия… Французский журналист задаётся вопросом: пришла очередь Франции?

В воскресенье, 21 апреля, на Украине выбрали президента-юмориста Владимира Зеленского. На бумаге это звучит очень странно. Как иронизирует Жан-Матьё Пернен в эфире France info, кажется, даже президент соседней России Владимир Путин слегка улыбнулся, чего никогда раньше не случалось. Российские медики в панике, шутит Пернен.

Спустя 38 лет после того, как французский комик Колюш баллотировался в президенты, его последователи снова претворяют в жизнь его афоризм: «Я перестану заниматься политикой, когда политики перестанут нас смешить». Через несколько лет, смеётся ведущий, очередной Европейский совет будет заседать в шоу Jamel Comedy Club (французская комедийная передача. — Ино ТВ).

Одним из предшественников Зеленского был Марьян Шарец, который веселил словенцев пародиями на политических деятелей своей страны. Как напоминает Пернен, в 2010 году Шарец стал мэром города Камник, а в августе прошлого года он в свои 40 лет занял пост премьер-министра Словении, едва не став президентом страны.

В течение четырёх лет мэром Рейкьявика, столицы Исландии, был Йон Гнарр. Журналист France info рассказывает, что этот комедийный актёр создал сатирическую партию, избирательная программа которой предусматривала строительство «Диснейленда» рядом с аэропортом и раздачу бесплатных полотенец в городских бассейнах. Ему удалось победить на выборах благодаря экологической и антикоррупционной программе, однако он не стал переизбираться на второй срок.

Как отмечает Жан-Матьё Пернен, Беппе Грилло, бывший комик, основатель движения «Пять звёзд» и непримиримый борец с коррупцией, не нуждается в представлении. Созданная им политическая партия определяет будущее Италии наравне с Лигой Севера (обе партии формируют коалиционное правительство. — Ино ТВ). По ту сторону Атлантики президентом Гватемалы был избран Джимми Моралес, который в течение 20 лет вёл на телевидении юмористическую программу. Слоган его предвыборной кампании: «Я заставлял вас смеяться 20 лет, я не заставлю вас теперь плакать». Стоит думать, рассуждает ведущий, что шутки при этом президенте закреплены законом.

Подводя итог, журналист задаётся вопросом: что объединяет этих политиков-комиков? Коррупция чиновников, против которой они восстают, дискредитированная политическая элита и недостаток идей. Все, за исключением Беппе Грилло, играли роль президента в пародиях и использовали этот опыт для того, чтобы задеть своих избирателей. Пернен отмечает, что в отличие от Рейгана и Шваценеггера, баллотировавшихся от Республиканской партии США, эти юмористы выступали от собственного имени.

До Французской революции только шут осмеливался критиковать короля. Теперь же, когда королём стал шут, кто будет критиковать его? В свете последних событий, иронизирует журналист, во втором туре президентских выборов во Франции сойдутся Норман, Сирил Хануна (известные французские комики. — Ино ТВ) и Жан Лассаль (центрист, лидер партии «Будем сопротивляться!» — Ино ТВ). «Действительно ли мы к этому стремимся?» — в заключение спрашивает читателей ведущий France info.