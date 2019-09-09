Лiга.net: у Зеленского рассказали о конструктивном диалоге России и Украины

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина проходят на равных. Как пишет «Лiга», Ермак также добавил, что если бы не было конструктивного диалога между президентами Украины и России, то не произошёл бы обмен заключёнными.
Телефонные разговоры Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным проходят на равных. Как передаёт «Лiга», об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену заключённых.
Отвечая на вопрос, каков тон разговора Путина с Зеленским, говорят ли они на равных, или Путин пытался что-то навязать Зеленскому, Ермак сказал: «За тот срок, который я вижу, а я бываю на многих переговорах, позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры не предусматривает, чтобы кто-то с ним вёл невежливо. Это был равный разговор двух президентов».
Говоря о том, повышал ли кто-то из них голос во время этих разговоров, Ермак уточнил: «Нет. Я думаю, что если бы не было конструктивного диалога между президентами, не произошло бы освобождение».
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