Лiга.net: у Зеленского рассказали о конструктивном диалоге России и Украины

03:00 МИД Украины: Зеленский готов к встрече в нормандском формате Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о готовности украинского президента Владимира Зеленского к встрече в нормандском формате.

03:00 Шойгу отметил нацеленность России и Франции на новый импульс отношений Глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с французской коллегой Флоранс Парли отметил стремление двух стран придать новый импульс сотрудничеству в стратегической сфере.

03:00 Юные футболисты «Спартака» стали четвёртыми на турнире в Болгарии Футболисты московского «Спартака» 2008 года рождения заняли четвёртое место на престижном турнире в болгарском Пловдиве.

03:00 Зеленский посетит США 23 сентября Президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединённые Штаты 23 сентября. Об этом сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

03:00 Новичок «Рейнджерс» Кравцов отдал три ассиста в первом матче за клуб На турнире новобранцев Национальной хоккейной лиги свои первые матчи за «Нью-Йорк Рейнджерс» провели россияне Виталий Кравцов и Егор Рыков.

03:00 СК сообщил о гибели ребёнка при падении дерева в детсаду Краснодара Ребёнок, пострадавший при падении дерева в детсаду Краснодара, скончался, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Краснодарскому краю.

03:00 В Грузии официально назначили премьера Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о назначении экс-главы МВД Георгия Гахарии на должность премьер-министра страны.

03:00 В Крыму прокомментировали протест МИД Украины из-за местных выборов Депутат Госсовета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН прокомментировал протест Министерства иностранных дел Украины в связи с выборами на полуострове.

03:00 В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на табачные изделия. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на первого зампреда комитета Государственной думы по бюджету и налогам Сергея Катасонова.

03:00 В ДТП в Краснодарском крае погибли четверо членов УИК При столкновении двух машин в Отрадненском районе Краснодарского края в ночь на понедельник, 9 сентября, погибли четверо членов участковой избирательной комиссии (УИК) станицы Подгорной. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

03:00 В Краснодаре дерево упало на воспитательницу и двоих детей При падении дерева на территории детсада на Красной улице в Краснодаре пострадали двое детей и воспитательница, сообщает ФАН.

03:00 Сборная России по футболу сыграет в красной форме против команды Казахстана Команда Станислава Черчесова определилась с комплектом экипировки на отборочный матч чемпионата Европы по футболу — 2020 со сборной Казахстана.

03:00 Министры энергетики России и Саудовской Аравии встретятся 10 сентября Глава Минэнерго России Александр Новак и новый саудовский министр энергетики, сын монарха принц Абдель-Азиз бен Сальман намерены провести переговоры 10 сентября.

03:00 Действующий глава Абхазии Хаджимба побеждает на выборах с 47,38% Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба побеждает во втором туре выборов главы государства с 47,38% голосов. Об этом сообщил председатель ЦИК Тамаз Гогия.

03:00 Колобков: Медведев может в следующем году побороться за олимпийское золото Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал выступление Даниила Медведева на Открытом чемпионате США по теннису.

03:00 Вышинский рассказал, почему вернулся вместе с лицами из списка обмена Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Москве рассказал, что оказался в самолёте, в котором летели граждане в рамках обмена между Россией и Украиной, по просьбе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

03:00 Эксперты выяснили ситуацию на рынке труда в российских регионах Как говорится в исследовании РИА Новости, по итогам 2018 года ситуация на рынке труда в российских регионах улучшилась.

03:00 Самсонова уступила Флипкенс в первом раунде турнира WTA в Хиросиме Россиянка Людмила Самсонова на стадии первого раунда турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хиросиме проиграла бельгийке Кирстен Флипкенс.

03:00 Facebook и Google ответили на заявление Роскомнадзора о политрекламе Компания Facebook в ответ на заявление Роскомнадзора о политической рекламе в социальной сети в «день тишины» и день выборов отметила, что ответственность за соблюдение избирательного законодательства той или иной страны несут рекламодатели, размещающие свой контент.

03:00 Кабулов заявил о возможности обострения ситуации в Афганистане Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил о возможности эскалации боевых действий на афганской территории после решения президента США Дональда Трампа отменить переговоры с радикальным движением «Талибан»*.

03:00 Кудерметова обыграла Лепченко и вышла во второй раунд турнира WTA в Хиросиме Россиянка Вероника Кудерметова на стадии первого раунда турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хиросиме победила спортсменку из США Варвару Лепченко.

03:00 В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским Сотрудники полиции ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Чечни.

03:00 Шипулин: отдаю себе отчёт, что не все в меня верят Бывший биатлонист Антон Шипулин прокомментировал победу на выборах в Госдуму в качестве кандидата от Серовского округа Свердловской области.

03:00 В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью «Украинской правде» рассказал подробности разговора главы государства с российским лидером Владимиром Путиным по итогам обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

03:00 Медведев: ради зрителей я должен был выложиться всем сердцем Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о поддержке зрителей на US Open.

03:00 В ЕК назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной В Европейской комиссии назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной.

03:00 Зеленский поручил ускорить работу по новому обмену с Россией Президент Украины Владимир Зеленский поручил ускорить работу по подготовке следующего этапа одновременного с Россией освобождения осуждённых и задержанных лиц.

03:00 Международный союз современного пятиборья назвал сборную России командой года Сборная России была названа Международным союзом современного пятиборья (UIPM) лучшей командой 2019 года.

03:00 Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму в Свердловской области Олимпийский чемпион по биатлону кандидат от партии «Единая Россия» Антон Шипулин лидирует на довыборах депутатов Госдумы в Свердловской области после обработки 100% протоколов. Он набирает 41,59% голосов.

03:00 Вышинский назвал обмен России и Украины сдвигом в отношениях Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в ходе пресс-конференции в Москве прокомментировал обмен заключёнными между Москвой и Киевом, назвав его «тектоническим сдвигом» в отношениях двух стран.

03:00 Тарпищев считает, что Медведеву не хватило удачи в финале US Open Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США.

03:00 Путин поздравил Ким Чен Ына с Днём образования КНДР Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 71-й годовщины образования КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

03:00 СМИ: Минфин поддержит закон о продаже пива на стадионах Министерство финансов России положительно относится к продаже пива на стадионах во время проведения спортивных мероприятий.

03:00 В Совфеде прокомментировали возможность увеличения детских пособий Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT сообщение о том, что размер пособий семьям в связи с рождением первого ребёнка в 2020 году вырастет до 12 тыс. рублей.

03:00 Вышинский объяснил мотивы его задержания Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в ходе пресс-конференции после своего прибытия в Россию в результате обмена заключёнными с Украиной по формуле «35 на 35» рассказал о мотивах его задержания в Киеве.

03:00 Синоптики пообещали июльскую погоду в центральной России в сентябре В центральных регионах в течение рабочей недели ожидается по-июльски тёплая погода без осадков, с температурой до +26 °С, сообщила в беседе с «Российской газетой» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

03:00 Вышинский поблагодарил всех за помощь в его возвращении Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в ходе пресс-конференции после своего прибытия в Россию в результате обмена заключёнными с Украиной по формуле «35 на 35» в первую очередь поблагодарил всех, кто прилагал усилия для его возвращения.

03:00 Уайт считает, что Нурмагомедов близок к статусу лучшего бойца в истории UFC Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает, что российский чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов находится в паре боёв от статуса величайшего бойца в истории организации.

03:00 Итоговая явка на выборы в Мосгордуму составила 21,77% Явка избирателей на выборы депутатов Мосгордумы составила 21,77%. Об этом заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, сообщает РИА Новости.

03:00 Тренер сборной Казахстана: у России на каждой позиции очень сильные футболисты Накануне отборочного матча к чемпионату Европы по футболу 2020 года со сборной России главный тренер команды Казахстана Михал Билек отдал должное силе соперника.

03:00 В порт Владивостока вошёл крупнейший в истории России круизный лайнер В порт Владивостока вошёл крупнейший в российской истории круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого прибыли почти 5 тыс. пассажиров из Китая, США и России, сообщает РИА Новости.

03:00 В Госдуме поддержали слова французского министра о диалоге с Россией Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление министра обороны Франции Флоранс Парли о том, что Париж выступает за диалог с Москвой по геостратегическим вызовам.

03:00 Болтон прокомментировал обмен заключёнными между Москвой и Киевом Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отметил важность прошедшего обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

03:00 СМИ: Следующий бой Фёдора Емельяненко состоится 29 декабря Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко может провести следующий поединок в конце года.

03:00 Рубль растёт к доллару и евро На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

03:00 Действующие губернаторы побеждают на выборах глав регионов России Все действующие руководители регионов, а также временно исполняющие обязанности глав субъектов, которые принимали участие в выборах в единый день голосования, одерживают победу по предварительным результатам.

03:00 Александрова стала первой ракеткой России, Шарапова покинула топ-100 рейтинга WTA После окончания Открытого чемпионата США Женская теннисная ассоциация опубликовала обновлённый рейтинг лучших спортсменок мира.

03:00 Кикнадзе назвал сумму, которую озвучивал на переговорах по братьям Миранчук Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал, на каких условиях братья Миранчук могут покинуть железнодорожников.

03:00 Роскачество обнаружило токсины в готовых сухих завтраках для детей Эксперты Роскачества провели проверку 18 торговых марок готовых сухих завтраков для школьников и впервые за всю историю своих исследований обнаружили в продуктах пяти брендов токсин. Об этом сообщает «Взгляд».