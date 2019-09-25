Зеленский: Киев будет добиваться прекращения войны политико-дипломатическим путём

Владимир Зеленский заявил, что прекращение войны в Донбассе является целью номер один для Украины. Как передаёт «112 Украина», Зеленский добавил, что Киев собирается добиваться этого вместе с международными партнёрами политико-дипломатическим путём.
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что прекращение войны политически-дипломатическим путём является главной целью для Украины. Как передаёт «112 Украина», об этом он заявил в рамках саммита устойчивого развития на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«Я верю, что вместе с международными партнёрами политико-дипломатическим путём мы сможем добиться возврата наших территорий, прекращения войны и воцарения мира. И это — наша цель номер один. Для того чтобы бок о бок с государствами — членами ООН мы без барьеров могли двигаться вперед для достижения целей устойчивого развития и вместе строить новый мир, свободный от бедности, голода, заболеваний и войн», — сказал президент Украины.
Также Зеленский отметил, что никакое государство не имеет шансов на устойчивое развитие без мира и ощущения безопасности. Зеленский добавил, что Украина привержена обязательствам по целям устойчивого развития, а также стремится к их достижению, создав национальные стратегические рамки и механизмы внедрения целей и мониторинга этого процесса.
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