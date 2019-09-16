Der Spiegel: темп Зеленского в вопросе Донбасса не устроил Москву и напугал Киев

Украинский лидер стремится как можно скорее провести переговоры в нормандском формате с президентом России Владимиром Путиным, пишет Der Spiegel. «Темп Зеленского», однако, не одобряют не только в Москве, но и в самом Киеве, отмечает немецкое издание.

После «успешного обмена пленными с Россией» президент Украины Владимир Зеленский стремится провести переговоры в нормандском формате с главой Кремля Владимиром Путиным, причём как можно скорее, пишет немецкое издание Der Spiegel.

На днях Москва, однако, «нажала на тормоз» и тем самым «осадила» украинского лидера, отмечает автор статьи Кристиан Эш.

Зеленский «торопится» и настаивает на проведении переговоров уже в этом месяце. В Кремле же дали понять, что самое раннее Россия намерена принять участие во встрече «нормандской четвёрки» в октябре, сообщает журналист Der Spiegel.

Предложил президент Украины провести и новый обмен пленными, продолжает Эш. И в этом вопросе Москва «опять нажала на тормоз».

Как заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, подобный обмен потребует «очень, очень кропотливой работы».

Впрочем, «темп Зеленского» не одобрили не только в Москве, но и в самом Киеве, подчёркивает автор статьи.

«Там велик страх, что в спешке президент пойдёт Российской Федерации на уступки, о которых позднее он может пожалеть», — поясняет журналист немецкого издания.

При этом, по мнению Эша, за обмен пленными в сентябре Украина уже «заплатила высокую цену», тогда как России пришлось пойти лишь на «незначительные уступки».

Кроме того, украинский лидер должен понимать, что переговоры по Донбассу в нормандском формате «гораздо сложнее», чем обмен пленными, констатирует автор статьи.

«Как бы Зеленский ни хотел добиться быстрого прогресса, препятствия у него на пути становятся всё выше», — заключает журналист Der Spiegel.