Der Spiegel: темп Зеленского в вопросе Донбасса не устроил Москву и напугал Киев
После «успешного обмена пленными с Россией» президент Украины Владимир Зеленский стремится провести переговоры в нормандском формате с главой Кремля Владимиром Путиным, причём как можно скорее, пишет немецкое издание Der Spiegel.
На днях Москва, однако, «нажала на тормоз» и тем самым «осадила» украинского лидера, отмечает автор статьи Кристиан Эш.
Зеленский «торопится» и настаивает на проведении переговоров уже в этом месяце. В Кремле же дали понять, что самое раннее Россия намерена принять участие во встрече «нормандской четвёрки» в октябре, сообщает журналист Der Spiegel.
Предложил президент Украины провести и новый обмен пленными, продолжает Эш. И в этом вопросе Москва «опять нажала на тормоз».
Как заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, подобный обмен потребует «очень, очень кропотливой работы».
Впрочем, «темп Зеленского» не одобрили не только в Москве, но и в самом Киеве, подчёркивает автор статьи.
«Там велик страх, что в спешке президент пойдёт Российской Федерации на уступки, о которых позднее он может пожалеть», — поясняет журналист немецкого издания.
При этом, по мнению Эша, за обмен пленными в сентябре Украина уже «заплатила высокую цену», тогда как России пришлось пойти лишь на «незначительные уступки».
Кроме того, украинский лидер должен понимать, что переговоры по Донбассу в нормандском формате «гораздо сложнее», чем обмен пленными, констатирует автор статьи.
«Как бы Зеленский ни хотел добиться быстрого прогресса, препятствия у него на пути становятся всё выше», — заключает журналист Der Spiegel.
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