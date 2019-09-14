СТРАНА: Кучма опасается, что Франция и Германия будут подталкивать Зеленского пойти на уступки России

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HR: за «русскую пропаганду» ответишь — американский канал подал в суд на ведущую MSNBC за клевету Hollywood Reporter
INFOX.SG
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Кузнецов пообещал сделать всё возможное для исправления своей ошибки
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) о своей дисквалификации за употребление кокаина.
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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 у берегов Индонезии.
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Тренер «Урала» считает, что команда заслужила победу над «Спартаком»
Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфёнов высказался о победе своей команды над московским «Спартаком» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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После ДТП под Ярославлем пять человек госпитализированы в тяжёлом состоянии
После ДТП с участием автобуса и грузовика в Ярославской области пять человек госпитализированы в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила директор больницы им. Соловьёва Наталья Даниленко.
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СМИ: «Сочи» рассматривает вариант подписания контракта с Кокориным
Петербургский футбольный клуб «Зенит» и «Сочи» обсуждают возможное подписание южным коллективом контракта с экс-форвардом сине-бело-голубых Александром Кокориным.
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Восемь человек пострадали при столкновении машины с лосем под Пензой
В Малосердобинском районе Пензенской области в результате столкновения автомобиля с лосем пострадали восемь человек. Об этом информирует пресс-служба управления ГИБДД.
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Кононов заявил, что атаки «Спартака» не были достаточно продуманы в матче с «Уралом»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
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Порошенко обвинил власти страны в намерении уничтожить украинское кино
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что нынешняя власть в стране собирается уничтожить украинское кино.
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СМИ: Россиянин Магомедшарипов не выступит на турнире UFC в Бостоне
Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов не сможет выступить на турнире UFC on ESPN 6, который пройдёт в американском Бостоне.
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Ярославский губернатор выразил соболезнования в связи с ДТП с участием автобуса
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил соболезнования в связи со столкновением автобуса и грузовика, в результате чего погибли и пострадали люди.
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Фанаты «Спартака» освистали команду после поражения от «Урала»
Болельщики московского «Спартака» освистали команду после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
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Волкер выразил надежду на встречу с Сурковым
Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что надеется на скорое проведение встречи с помощником российского президента Владиславом Сурковым. Об этом информирует Интерфакс-Украина.
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Трое российских боксёров вышли в 1/8 финала ЧМ в Екатеринбурге
Россияне Василий Егоров, Илья Попов и Глеб Бакши, выступающие в весовых категориях до 52, 63 и 75 кг соответственно, вышли в 1/8 финала чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге.
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«Челси» крупно обыграл «Вулверхэмптон» в пятом туре АПЛ
Лондонский «Челси» на выезде одержал разгромную победу над «Вулверхэмптоном» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Во французском Нанте задержали 26 человек на акции «жёлтых жилетов»
Число задержанных полицией участников митинга «жёлтых жилетов» во французском городе Нант увеличилось до 26.
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«Манчестер Юнайтед» одолел «Лестер» в пятом туре АПЛ
«Манчестер Юнайтед» переиграл «Лестер» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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«Тоттенхэм» одержал разгромную победу над «Кристал Пэлас» в АПЛ
Лондонский «Тоттенхэм» крупно обыграл в столичном футбольном дерби «Кристал Пэлас» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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В Киеве заявили о нежелании прописывать в Конституции статус Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не будет вносить в украинскую Конституцию изменения относительно предоставления особого статуса. Об этом сообщает ТАСС.
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Один человек погиб и четверо пострадали при пожаре в Москве
Один человек погиб, ещё четверо пострадали, включая двоих детей, в результате пожара в 17-этажном жилом доме на юго-западе Москвы.
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«Урал» пошутил над «Спартаком» во время матча РПЛ
Пресс-служба екатеринбургского футбольного клуба «Урал» пошутила над московским «Спартаком» во время второго тайма матча (1:2) девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В РФС рассказали, когда будет рассмотрен вопрос по контракту «Краснодара» с Мамаевым
Председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Виктор Берёзов рассказал, когда будет рассмотрен вопрос по расторжению контракта между «Краснодаром» и полузащитником команды Павлом Мамаевым.
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Экс-главу Минздрава ДРК задержали за присвоение выделенных на борьбу с Эболой денег
Сотрудники правоохранительных органов Демократической Республики Конго задержали бывшего министра здравоохранения страны Оли Илунгу Каленгу за присвоение и растрату денег, выделенных на борьбу с Эболой.
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«Спартак» уступил «Уралу» в девятом туре РПЛ
Московский «Спартак» на своём поле потерпел поражение от екатеринбургского «Урала» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Дортмундская «Боруссия» разгромила «Байер» в четвёртом туре Бундеслиги
Дортмундская «Боруссия» одержала разгромную победу над леверкузенским «Байером» в матче четвёртого тура немецкой футбольной Бундеслиги.
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Трамп сообщил о переговорах с Нетаньяху по договору об обороне
Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможность заключения соглашения о взаимной обороне между американской и израильской сторонами.
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В МИД Украины высказались об амнистии участников конфликта в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона не рассматривает возможность предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе.
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«Ювентус» сыграл вничью с «Фиорентиной» в Серии А
Туринский «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче третьего тура итальянской Серии А.
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В Лондоне осудили атаку дронов на НПЗ в Саудовской Аравии
Министерство иностранных дел Великобритании осудило атаку йеменских повстанцев-хуситов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников.
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НХЛ подтвердила дисквалификацию Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) подтвердила дисквалификацию российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.
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СМИ: МЮ пытался летом купить футболиста «Реала» Крооса за €75 млн
Полузащитник испанского «Реала» и сборной Германии по футболу Тони Кроос мог летом перейти в английский «Манчестер Юнайтед».
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В СК проконтролируют расследование ДТП с автобусом под Ярославлем
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать расследование уголовного дела по факту аварии с автобусом в Ярославской области.
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Теннисист Лопес объяснил успешную игру Медведева на US Open
Победитель «Ролан Гаррос» 2016 года в парном разряде испанец Фелисиано Лопес объяснил успешное выступление российского теннисиста Даниила Медведева на заключительном в сезоне турнире Большого шлема — US Open.
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Во Франции задержали 18 человек на митинге «жёлтых жилетов»
Во французском городе Нант сотрудники правоохранительных органов задержали 18 человек на манифестации движения «жёлтых жилетов».
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СМИ: НХЛ отстранит Кузнецова за кокаин максимум на три матча
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов будет дисквалифицирован за употребление кокаина не более чем на три игры Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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СМИ: Неизвестные нарисовали свастику внутри здания МВБ США
Неизвестные нарисовали свастику внутри здания Министерства внутренней безопасности США.
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«Салават Юлаев» нанёс «Амуру» шестое поражение подряд в КХЛ
Уфимский «Салават Юлаев» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Спикер Рады назвал ключевые проблемы на Украине
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков назвал ключевые проблемы на Украине.
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Де ла Хойя уверен в победе Альвареса над Ковалёвым
Промоутер Оскар де ла Хойя считает, что его клиент — чемпион Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе мексиканец Сауль Альварес — одержит победу над российским обладателем пояса Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым.
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Десять населённых пунктов ЛНР остались без воды из-за аварии
Десять населённых пунктов самопровозглашённой Луганской народной республики остались без воды из-за аварии.
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Сербия победила Чехию и заняла пятое место на КМ по баскетболу
Сборная Сербии одержала победу над национальной командой Чехии в матче за 5 и 6 места на чемпионате мира по баскетболу 2019 года в Китае.
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Волкер призвал выполнить все пункты Минских соглашений
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что для прекращения конфликта в Донбассе необходимо выполнить все пункты Минских соглашений, включая тот, что касается особого статуса Донбасса.
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Попович о выступлении сборной США на КМ: этот результат не значит, что нам что-то нужно менять
Главный тренер сборной США Грегг Попович прокомментировал выступление своих подопечных на Кубке мира по баскетболу 2019 года.
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Премьер Украины назвал главную задачу правительства
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о главной задаче нового правительства страны.
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«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ
«Ливерпуль» установил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по количеству побед подряд.
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Дубль Мане помог «Ливерпулю» победить «Ньюкасл» в матче АПЛ
«Ливерпуль» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил смерть Хамзы бен Ладена, который является сыном убитого экс-главаря террористической организации «Аль-Каида»* Усамы бен Ладена.
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В Британии украли золотой унитаз из дворца, где родился Черчилль
В Великобритании из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль, украли золотой унитаз стоимостью около 1 млн фунтов стерлингов. Об этом информирует местная полиция.
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В Кузбассе полиция помогла ветерану получить российское гражданство
В Кемеровской области сотрудники полиции помогли гражданке Казахстана, ветерану Великой Отечественной войны Акулине Камчуговой в кратчайшие сроки получить российский паспорт. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Зеленский объявил о продлении пари с мэром Днепра по ремонту моста
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по ремонту городского моста не будет окончено, пока глава города не предоставит выводы специальной комиссии о качестве проведённых работ.
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СМИ: Де Хеа подписал новый контракт с МЮ
Испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа подписал новый контракт с клубом.