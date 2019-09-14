СТРАНА: Кучма опасается, что Франция и Германия будут подталкивать Зеленского пойти на уступки России

Лидеры Франции и Германии будут оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы последний пошёл на уступки России. Об этом в интервью информационному агентству Associated Press рассказал бывший украинский президент Леонид Кучма, ныне представляющий Киев в Трёхсторонней контактной группе, сообщает «СТРАНА».

«У меня нет большой надежды. Зеленскому будет очень трудно — он будет один против трёх человек», — отметил Кучма.

Он также выразил обеспокоенность в связи с тем, что Франция и Германия, которые выступают посредниками в переговорах, будут подталкивать Зеленского к компромиссам. Например, к утверждению плана по проведению местных выборов в районах, которые находятся под контролем сепаратистов, причём голосование будет проводиться без какого-либо надзора со стороны украинских властей.

По словам Кучмы, Украина привержена мирным соглашениям, которые она подписала в Минске в 2015 году. Между тем Киев настаивает на том, чтобы Россия вывела войска с украинской территории и вернула украинским силам контроль над границей, и лишь после того этого можно будет проводить выборы в Донбассе.