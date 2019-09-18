Глава МИД Украины: «санкционный фронт» слабеет, но его действия подталкивают россиян в верном направлении

За последние пять лет Украина сильно изменилась, и главе Кремля Владимиру Путину не удастся «поставить её на колени», заявил в интервью Die Welt глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко. Он также подчеркнул, что у Киева появился ряд веских аргументов для ведения переговоров в нормандском формате: боеспособная армия, сильная экономика и сплочённый народ.

Обмен заключёнными между Россией и Украиной был «бесспорным успехом», заявил в интервью Die Welt министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Некоторым из украинских граждан это спасло жизнь, ведь «нечеловеческие условия», в которых они содержались, негативно сказывались на их и так плохом здоровье. Однако в обмен на них Россия попросила освободить «откровенных преступников, террористов и диверсантов», отметил дипломат. Из-за этого гооврить об улучшении общей ситуации в Донбассе не приходится, считает он: «К тому же сотни наших граждан, среди которых крымско-татарские активисты и заложники в Донбассе, остаются в руках агрессора».

Пристайко также прокомментировал освобождение из российской тюрьмы Владимира Цемаха, предположительно причастного к крушению пассажирского самолёта MH-17. По его словам, это был «тяжёлый компромисс» для Киева. Министр выразил надежду, что международные партнёры, в частности Нидерланды с пониманием отнесутся к этому «вынужденному шагу».

Дипломат также прокомментировал ситуацию на востоке Украины. Кремль надеялся, что «украинский народ устанет и вынудит свои власти уступить российской агрессии», заявил Пристайко: «Но этого не произошло. И хотя западные санкции не идеальны, и нашим западным партнёрам становится всё труднее их продлевать, всё же они наносят ущерб российской экономике. Это также подталкивает россиян двигаться в правильном направлении».

Министр видит «робкие сигналы» со стороны Кремля к урегулированию конфликта: «Со своей стороны мы приняли ряд односторонних шагов по прекращению огня, и мы предложили перемирие на время уборки урожая. Для этого в качестве эксперимента в трёх областях мы отводим солдат от линии фронта. И мы бы с удовольствием сделали это по всей линии фронта, но другая сторона устраивает провокации, против которых нашим солдатам приходиться оборонятся. И всё же бомбардировок стало меньше, и убитых соответственно тоже».

«Мы не отдадим украинские территории, — подчеркнул Пристайко. — И мы обозначили для русских новые красные линии. Мы не допустим укрепления российского господства на частях украинской территории, как это произошло в Молдавии и Приднестровье. Мы хотим вернуть наших граждан. И если не получится, нам придётся использовать другие средства, о которых ещё рано говорить».

Пристайко также выступил за возобновление переговоров в нормандском формате. По его словам, у Украины нет «ещё пяти лет». «Если мы не добьёмся прогресса в нормандском процессе, придётся принять новые меры, чтобы изменить существующую динамику. Но это не означает, что мы будем действовать в одиночку. В переговорах с нашими партнёрами мы предложим изменения, которые, я надеюсь, обеспечат большую эффективность», — объяснил министр.

Украина уже не та страна, которую глава Кремля Владимир Путин пытался «поставить на колени» пять лет назад: «В этом полугодии наш экономический рост составил 4,6%. Для Украины это впечатляющая цифра, хотя нам нужны более высокие темпы роста. Благодаря санкциям Запад смог выиграть нам время, и мы этим воспользовались. Повышение боеспособности армии, улучшение экономики и довольно сильная сплочённость общества, что показали последние выборы, — с этими достижениями мы сядем за стол переговоров».

При этом Пристайко сетует, что «санкционный фронт» на Западе ослабевает. Это видно на примере того, что России вернули право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) без каких-либо встречных мер, отметил дипломат. К тому же начались разговоры о том, чтобы вернуть Москву в G7. Министр подчеркнул, что каждое решение Киева направлено на сближение с Западом: «В плане стандартов мы пытаемся максимально приблизиться к членству в ЕС и НАТО, чтобы, как сказал президент Зеленский, достаточно было просто протянуть руку».