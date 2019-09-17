«Террор продолжается»: экс-глава Нацбанка Украины заявила о поджоге её дома

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли её дом под Киевом. Как передаёт «112 Украина», из украинской полиции пока не поступало комментариев по данному поводу.

Дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой под Киевом был сожжён в ночь на вторник в результате поджога. Как передаёт «112 Украина», об этом заявила сама Валерия Гонтарева.

«Уважаемые коллеги, только что наш дом под Киевом в посёлке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается», — сообщила она.

Комментариев полиции по этому поводу на данный момент пока не поступало.

Как напоминает «112 Украина», 26 августа Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль. Она тогда сообщила, что правоохранители проводят расследование, был ли это несчастный случай или начали реализовываться угрозы в её адрес.