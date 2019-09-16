24 канал: в партии Зеленского анонсировали аудит деятельности Виталия Кличко

К украинскому премьеру Алексею Гончаруку поступил депутатский запрос от депутата партии «Слуга народа» с требованием провести аудит деятельности Виталия Кличко на посту киевского мэра. Как пишет «Телеканал новин 24», по словам автора запроса, дело касается деятельности не только департаментов Киевской администрации, но и столичных коммунальных предприятий.

Депутат от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Ткаченко обратился с депутатским запросом к премьер-министру Алексею Гончаруку, чтобы был осуществлён полный аудит деятельности мэра Киева Виталия Кличко. Как передаёт «Телеканал новин 24», по словам Ткаченко, такой аудит был запланирован ещё при премьерстве Владимира Гройсмана, но так и не был проведён.

«Необходимость масштабной проверки деятельности властей Киева назрела давно. Массовые финансовые нарушения и бюджетные злоупотребления уже неоднократно уличались в ходе каждой более-менее серьёзной проверки», — заявил депутат.

При этом, по его словам, это касается как деятельности департаментов Киевской администрации, так и столичных коммунальных предприятий.

Кроме того, он заявил, что почти две сотни уголовных дел в отношении чиновников городской администрации во времена Виталия Кличко так и не были доведены до финала.

«Я обращаюсь ко всем, кто работает в КГГА и команде Кличко: если, как вы утверждаете, вам нечего скрывать, то не надо нервничать, аудит только докажет вашу правоту», — подчеркнул Ткаченко.