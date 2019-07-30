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112: на новом «мосту Кличко» снова потрескались стёкла

Материал представлен в переводе ИноТВ
На новом киевском пешеходно-велосипедном мосту, который с помпой был открыт мэром Виталием Кличко 25 мая, снова треснуло стекло. Как передаёт «112 Украина», данный мост стал известен тем, что уже на следующий день после открытия на нём треснули две стеклянные секции.
112: на новом «мосту Кличко» снова потрескались стёкла
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На новом пешеходно-велосипедном мосту снова треснуло стекло, на этот раз — боковое. Как передаёт «112 Украина», о треснувшем стекле стало известно около полудня 29 июля. Сотрудники муниципальной охраны, которые находились на мосту, ситуацию не комментировали, так как только заступили на смену.  

Как напоминает украинский канал, 25 мая мэр Киева Виталий Кличко официально открыл новый пешеходно-велосипедный мост от Владимирской горки до Арки дружбы народов. На следующий день после открытия моста треснули две секции стекла. Впоследствии оказалось, что это были защитные стеклоплёнки. Во время их замены на глазах у журналистов ещё в нескольких местах треснуло стекло.  
 
Мост служит исключительно для пешеходов и велосипедистов. Мостовой переход сделан из бетона, железа и стекла. На нём есть пешеходные и велосипедные дорожки, смотровые площадки, современное освещение, видеонаблюдение. Обустроены смотровые площадки, откуда открывается вид на Днепр, панорамы левобережья и исторического Подола.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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