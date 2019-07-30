112: на новом «мосту Кличко» снова потрескались стёкла

На новом киевском пешеходно-велосипедном мосту, который с помпой был открыт мэром Виталием Кличко 25 мая, снова треснуло стекло. Как передаёт «112 Украина», данный мост стал известен тем, что уже на следующий день после открытия на нём треснули две стеклянные секции.
На новом пешеходно-велосипедном мосту снова треснуло стекло, на этот раз — боковое. Как передаёт «112 Украина», о треснувшем стекле стало известно около полудня 29 июля. Сотрудники муниципальной охраны, которые находились на мосту, ситуацию не комментировали, так как только заступили на смену.
Как напоминает украинский канал, 25 мая мэр Киева Виталий Кличко официально открыл новый пешеходно-велосипедный мост от Владимирской горки до Арки дружбы народов. На следующий день после открытия моста треснули две секции стекла. Впоследствии оказалось, что это были защитные стеклоплёнки. Во время их замены на глазах у журналистов ещё в нескольких местах треснуло стекло.
Мост служит исключительно для пешеходов и велосипедистов. Мостовой переход сделан из бетона, железа и стекла. На нём есть пешеходные и велосипедные дорожки, смотровые площадки, современное освещение, видеонаблюдение. Обустроены смотровые площадки, откуда открывается вид на Днепр, панорамы левобережья и исторического Подола.
В Московской области рассказали о финансовой поддержке социальных предпринимателей. Региональное Министерство инвестиций и инноваций объявило старт конкурсного отбора заявок на предоставление субсидий, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Шевченковского суда об аресте до 25 августа экс-командира ПВО подконтрольного самопровозглашённой Донецкой народной республике города Снежного Владимира Цемаха.
Представитель лидера венесуэльской оппозиции Хауна Гауидо в США Карлос Веккьо заявил о готовности встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации в латиноамериканской стране.
В Оренбургской области рассказали о работе обновлённой программы Министерства экономического развития России, направленной на финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства по льготной ставке. Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное правительство.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.
Глава Министерства транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что руководство аэропорта Шереметьево стабилизировало ситуацию с багажом, набрав дополнительный персонал, повысив зарплату грузчикам и переориентировав потоки.
Федерация бокса России рассматривает возможность проведения турнира памяти Максима Дадашева, скончавшегося 23 июля 2019 года в возрасте 28 лет из-за травм, полученных во время поединка с пуэрториканским спортсменом Сабриэлем Матиасом.
В июне 2019 года в России продано 457,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 4,8% меньше результата годичной давности, сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Отечественные автомобилисты заплатили более 71 млрд рублей штрафов за год, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это на 3,38% больше, чем в 2017-м.