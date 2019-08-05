Кличко: у власти снова находятся люди, против которых мы выступали на Майдане

Обвинения в коррупции, выдвигаемые главой офиса президента Украины Андрея Богдана, являются ложными, считает Виталий Кличко. В интервью для Bild Кличко заявил, что истинным мотивом Богдана является месть, отметив, что тот работал ещё при Викторе Януковиче.

Виталий Кличко прокомментировал обвинения в свой адрес в интервью немецкому таблоиду Bild: ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан обвинил киевского мэра в коррупции.

По словам Кличко, обвинения являются попыткой очернить его имя с целью в дальнейшем добиться его отставки с поста мэра. Политик заявил, что не потерпит лжи в свой адрес, и потребовал, чтобы Богдан предъявил доказательства своих слов.

«Мне нечего скрывать, и я хочу публично доказать, что все обвинения против меня не имеют оснований. Некоторые люди просто хотят мне отомстить», — заявил Кличко.

Мэр украинской столицы подчеркнул, что Владимир Зеленский — новичок в политике, и в его команде есть люди, которые работали ещё в годы правления Виктора Януковича (такие как Андрей Богдан). «Таким образом, у власти снова находятся люди, против которых мы выступали на Майдане в 2014 году», — приводит Bild слова Кличко.

Кроме того, Кличко отметил, что значительную роль в попытках убрать его с поста мэра играет украинский олигарх Игорь Коломойский. Политик утверждает, что глава принадлежащего Коломойскому телеканала «1+1» сам хочет стать главой столицы Украины, вследствие чего на телеканале была запущена кампания по дискредитации нынешнего мэра.

«Они хотят снизить уровень моей поддержки среди населения, но у них это не получится. Я буду сражаться», — заявил Кличко.