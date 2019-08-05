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Кличко: у власти снова находятся люди, против которых мы выступали на Майдане

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Обвинения в коррупции, выдвигаемые главой офиса президента Украины Андрея Богдана, являются ложными, считает Виталий Кличко. В интервью для Bild Кличко заявил, что истинным мотивом Богдана является месть, отметив, что тот работал ещё при Викторе Януковиче.
Кличко: у власти снова находятся люди, против которых мы выступали на Майдане
Reuters

Виталий Кличко прокомментировал обвинения в свой адрес в интервью немецкому таблоиду Bild: ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан обвинил киевского мэра в коррупции.

По словам Кличко, обвинения являются попыткой очернить его имя с целью в дальнейшем добиться его отставки с поста мэра. Политик заявил, что не потерпит лжи в свой адрес, и потребовал, чтобы Богдан предъявил доказательства своих слов.
 
«Мне нечего скрывать, и я хочу публично доказать, что все обвинения против меня не имеют оснований. Некоторые люди просто хотят мне отомстить», — заявил Кличко.
 
Мэр украинской столицы подчеркнул, что Владимир Зеленский — новичок в политике, и в его команде есть люди, которые работали ещё в годы правления Виктора Януковича (такие как Андрей Богдан). «Таким образом, у власти снова находятся люди, против которых мы выступали на Майдане в 2014 году», — приводит Bild слова Кличко.
 
Кроме того, Кличко отметил, что значительную роль в попытках убрать его с поста мэра играет украинский олигарх Игорь Коломойский. Политик утверждает, что глава принадлежащего Коломойскому телеканала «1+1» сам хочет стать главой столицы Украины, вследствие чего на телеканале была запущена кампания по дискредитации нынешнего мэра.
 
«Они хотят снизить уровень моей поддержки среди населения, но у них это не получится. Я буду сражаться», — заявил Кличко. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Bild Германия Европа
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