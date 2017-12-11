InfoSperber
InfoSperber: в глазах россиян санкции Запада оказались «тупым оружием»
Экономические санкции в отношении России можно считать эффективными, потому что из-за них многие предприятия не могут продолжать работу в обычном режиме, полагают исследователи Амстердамского университета. В то же время российские фирмы нашли множество способов действовать в обход западных санкций, а большинство граждан оценивают их как «тупое оружие» и продолжают поддерживать внешнюю политику президента Путина, пишет InfoSperber.
InfoSperber: европейские ценности украинскому национализму не помеха
Верховная Рада в Киеве одобрила законопроект, разрешающий школам вести образование только на украинском языке, сообщает швейцарский портал InfoSperber. По мнению автора статьи, это самый настоящий национализм: Украина утверждает, что поддерживает европейские ценности, а сама нарушает права венгерских и румынских меньшинств, прописанные в её же конституции.
InfoSperber: западные СМИ умалчивают о строительстве военно-морской базы в Очакове
В украинском Очакове, находящемся в непосредственной близости к Крыму, началось строительство американской военно-морской базы, сообщает InfoSperber. Несмотря на значимость этого события, западные СМИ избегают какого-либо упоминания о нём. Тем самым Запад в очередной раз замалчивает свои провокации, говоря лишь о «провокациях России», подчёркивает издание.
InfoSperber: Совет по делам прессы защищает однобокое освещение событий «в интересах СМИ»
Совет по делам прессы в Швейцарии отклоняет жалобы читателей на однобокое освещение в местных СМИ международных событий, включая конфликт на Украине и войну в Ираке, пишет InfoSperber. При этом до сих пор активно используется аксиома времен холодной войны о том, что только западные информационные источники заслуживают доверия, а российские «служат только пропаганде» — хотя данные статистики четко показывают, что нет никаких оснований выставлять президента Путина «разжигателем войны», отмечается в статье.