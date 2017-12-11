InfoSperber: в глазах россиян санкции Запада оказались «тупым оружием» Экономические санкции в отношении России можно считать эффективными, потому что из-за них многие предприятия не могут продолжать работу в обычном режиме, полагают исследователи Амстердамского университета. В то же время российские фирмы нашли множество способов действовать в обход западных санкций, а большинство граждан оценивают их как «тупое оружие» и продолжают поддерживать внешнюю политику президента Путина, пишет InfoSperber. 11 декабря 2017 InfoSperber

InfoSperber: европейские ценности украинскому национализму не помеха Верховная Рада в Киеве одобрила законопроект, разрешающий школам вести образование только на украинском языке, сообщает швейцарский портал InfoSperber. По мнению автора статьи, это самый настоящий национализм: Украина утверждает, что поддерживает европейские ценности, а сама нарушает права венгерских и румынских меньшинств, прописанные в её же конституции. 24 сентября 2017 InfoSperber

InfoSperber: западные СМИ умалчивают о строительстве военно-морской базы в Очакове В украинском Очакове, находящемся в непосредственной близости к Крыму, началось строительство американской военно-морской базы, сообщает InfoSperber. Несмотря на значимость этого события, западные СМИ избегают какого-либо упоминания о нём. Тем самым Запад в очередной раз замалчивает свои провокации, говоря лишь о «провокациях России», подчёркивает издание. 15 августа 2017 InfoSperber