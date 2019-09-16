Немецкий профессор права: Россия не «аннексировала» Крым

События, произошедшие в Крыму в 2014 году, не подпадают под определение «аннексия», пишет InfoSperber со ссылкой на профессора Гамбургского университета, преподавателя философии права и уголовного права Райнхарда Меркеля. По словам эксперта, это был не «насильственный захват территорий», а «сецессия», то есть отделение от Украины, которое произошло в соответствии с истинными желаниями подавляющего большинства жителей полуострова.

Западные политики и СМИ постоянно говорят о том, что Кремль «аннексировал»* Крым, но в действительности жители украинского полуострова сами решили присоединиться к России, пишет InfoSperber. Такую правовую оценку дал ситуации профессор Гамбургского университета, преподаватель философии права и уголовного права Райнхард Меркель.

Несмотря на возмущение, которое вызвали действия России и вывод украинских представителей из Крыма, нет сомнений в том, что результат референдума соответствовал истинному желанию подавляющего большинства жителей полуострова, убеждён эксперт. В связи с этим называть произошедшее «аннексией» нельзя.

Впрочем, крымские власти нарушили украинскую конституцию и международное право, приняв решение провести голосование и реализовав его результаты. Однако Россию законы другого государства ни к чему не обязывали, отмечает Меркель. Но Кремль также дважды нарушил нормы международного права, разрешив своим войскам передвигаться за пределами военной базы, а также признав результаты референдума и присоединив Крым.

При этом профессор Меркель утверждает, что присутствие на полуострове российских солдат не превращает то, что там произошло в 2014 году, в «замаскированную аннексию». Он напоминает, что в международном праве «аннексией» называется насильственный захват территорий одного государства другим государством. Такое абстрактное определение оставляет пространство для ложных интерпретаций, одно из которых и легло в основу обвинений Запада в адрес России.

«Но это пропаганда», — подчёркивает эксперт. В Крыму произошла не «аннексия», а «сецессия», то есть объявление государственной независимости, подтверждённое результатами референдума, и отделение от Украины. Отделение, референдум и присоединение исключают возможность «аннексии», объяснил Меркель, причём даже в том случае, если все эти действия были совершены с нарушениями норм международного права. Разница между «аннексией» и «сецессией» такая же, как между словами «отобрать» и «принять», объясняет профессор.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).