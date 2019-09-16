CNN: Кремль возвёл «экономические бастионы», чтобы выдержать будущие кризисы

С тех пор, как Запад ввёл первые санкции против Москвы, она создала «валютную и фискальную крепость». Этот «оплот российского суверенитета», заложенный кремлёвскими технократами, призван оградить страну от внешнего давления и помочь её экономике выдерживать будущие бури, будь то падение цен на нефть или глобальный кризис, пишет CNN.

На днях министр иностранных дел Франции Жан-Ив Лё Дриан заявил, что пришло время урегулировать разногласия в отношениях между Москвой и ЕС. Его слова были одним из последних проявлений «углубляющихся трещин в ранее единой экономической кампании Запада против России», пишет CNN.

Пока Париж «прощупывал почву», американские законодатели вернулись к работе над двумя новыми законопроектами об антироссийских санкциях. Но политики и аналитики сомневаются, являются ли односторонние ограничения эффективным ответом на «авантюризм» Владимира Путина, особенно на фоне того, что эти санкции могут нарушить отношения США с их торговыми партнёрами и союзниками, отмечает телеканал.

Вашингтон и его союзники ввели первый пакет экономических санкций в 2014 году. Эти меры должны были наказать Россию за «аннексию» Крыма* и поддержку ополченцев на востоке Украины, напоминает CNN.

С тех пор Москва создала «валютную и фискальную крепость», которая ставит стабильность выше экономического роста и служит оплотом российского суверенитета. Она также помогает Кремлю выдерживать санкции лучше, чем ожидали многие аналитики, утверждается в статье.

С помощью таких «умелых технократов», как глава Центробанка Эльвира Набиуллина, Путин создал фундамент, призванный оградить Кремль от внешнего давления, в том числе санкций, и укрепить способность российской экономики выдерживать будущие экономические бури, будь то падение цен на нефть или глобальный кризис, рассуждает CNN.

«По сути, реакция Путина на санкции была такой: мы инвестируем, растём и потребляем меньше, но наращиваем свои резервы, чтобы я мог продолжать свою агрессивную политику», — предполагает старший сотрудник Атлантического совета Андерс Ослунд. Его специализация — российская экономическая политика.

Несмотря на дружескую риторику между Трампом и Путиным, напряженность продолжает нарастать по мере как «набирает обороты новая гонки вооружений». Российский президент сообщил, что его страна будет производить ракеты, подпадавшие под запрет в рамках ДРСМД, а затем он пообещал дать «симметричный ответ» после того, как США провели испытания ранее запрещённой ракеты, обращает внимание CNN.

Но, по мнению телеканала, наращивание военной мощи, а также «зарубежные авантюры» в Сирии, Венесуэле и на Украине — неединственные признаки того, что Кремль «готовится к серьёзным испытаниям». На протяжении всей жизни Путина Россия переживала ряд экономических кризисов: распад Советского Союза, финансовый крах 1998 года, мировой кризис 2008-го и совсем недавняя рецессия 2014-го.

«Когда Путин смотрит на экономические проблемы, я думаю, что его в первую очередь интересует не рост, а выживание в условиях кризиса», — считает Кристофер Миллер, доцент американского Университета Тафтса, исследования которого посвящены российской экономике.

С 2014 года Россия увеличила валютные резервы до «сногсшибательных» $500 млрд (четвёртое место в мире), погасила свой внешний долг, установила плавающий курс рубля, чтобы повысить конкурентоспособность своего экспорта. Кроме того, страна провела дедолларизацию активов, чтобы «изолироваться» от финансовой системы США, и сбалансировать государственные расходы и доходы, подчёркивает CNN.

Но политика Кремля имела свою цену и «ударила по кошелькам простых россиян». С 2014 года ВВП растёт очень медленно, поскольку реальная заработная плата в России за последние пять лет не изменилась, а задолженность потребителей за тот же период почти удвоилась. Правительство планирует потратить триллионы рублей на национальные проекты, чтобы стимулировать экономику, но они «едва ли значительно повлияет на экономический рост», считает телеканал.

И если темпы роста останутся низкими, то в будущем сокращение экономики подорвёт способность России конкурировать на мировой арене с быстро развивающимися странами. Миллер описывает ситуацию следующим образом: «Вы получаете внешнюю политику сейчас, но потом теряете влияние».

Некоторые западные эксперты считают, что протесты в Москве и слабый экономический рост внутри страны — это признаки грядущих неприятностей для Кремля. Но хотя, возможно, «путинский режим» беспокоят долгосрочные последствия, он не рассматривает эти проблемы как кризис, требующий неотложного решения, рассуждает CNN.

«Путина волнует макроэкономическая стабильность, потому что он уделяет особое внимание суверенитету, и он хочет контролировать население другими способами, — говорит Ослунд. — Его не заботят темпы роста».

Российский президент ищет альтернативу глобальной банковской платежной системе SWIFT и стремится установить более тесные связи с Китаем. Поэтому становится ясно, что отчуждение от западного глобального экономического клуба не имеет для Путина большого значения, полагает телеканал.

Политики в Европе и Америке продолжат обсуждать лучший подход к решению проблемы «реваншистской России». Но они не могут игнорировать «экономические бастионы», которые создали Путин и руководство Кремля. «И если США примут дальнейшие санкции самостоятельно, без согласия своих союзников и торговых партнеров, это может повредить трансатлантическим отношениям, которые уже расшатаны непредсказуемым правлением Трампа», — предупреждает CNN.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

