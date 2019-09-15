Focus: немецкий политик высказался за диалог с Россией

Возглавляющий «Свободную демократическую партию» Германии Кристиан Линднер призвал правительство ФРГ к диалогу с Россией, пишет Focus Online. По словам политика, если Россия пойдёт на сотрудничество, то Брюссель сможет начать постепенную отмену санкций. Помимо этого Линднер затронул тему беженцев, предложив ужесточить миграционную политику.

Лидер «Свободной демократической партии Германии» Кристиан Линднер потребовал ужесточить миграционную политику, сообщает Focus Online. В частности, Линднер предложил депортировать с территории Германии беженцев, въезжающих с территории других стран ЕС.

По мнению политика, по-другому решить вопрос с миграцией не удастся. «Правительство Германии же, напротив, намерено принять 25% беженцев. Я попросил госпожу Меркель не одобрять столь высокую планку, поскольку мы и так годами несли на себе основное бремя», — приводит издание слова Линднера.

Кроме того, Линднер высказался за изменение политики в отношении России. «В отличии от правящей коалиции, свободные демократы выступают за то, чтобы открыть двери для настоящего диалога», — отметил политик. Он также заявил, что если Россия встанет на путь сотрудничества, тогда ЕС может начать шаг за шагом отменять антироссийские санкции.

Focus Online также напоминает, что недавно ещё один политик от свободных демократов Томас Кеммерих потребовал «нового дипломатического сближения» с Россией.