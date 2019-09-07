Европейские санкции и ответные меры Москвы сильно ударили по населению Германии, заявил глава партии «Христианско-демократический союз Германии» в земле Тюрингия Майк Моринг. В интервью изданию Rheinische Post он добавил, что восточные немцы хотят нормализации отношений с Россией, поэтому сегодня необходимо двустороннее сближение стран на основе Минских соглашений.
Германии необходимо поддерживать отношения с Россией, уверен глава партии «Христианско-демократический союз Германии» в земле Тюрингия Майк Моринг. В интервью изданию Rheinische Post он заявил, что на обычных немцах из Восточной Германии сказываются не только европейские санкции против России, но и ответные ограничения, введённые Москвой. В первую очередь это отражается на сельском хозяйстве. Поэтому, уверен политик, остаётся надеяться на двустороннее сближение стран.
«Самое важное — поддерживать диалог с Россией. Восточные немцы хотят нормализации отношений с Россией. Германо-российские отношения здесь более тесные, чем на западе страны. На нас не очень сильно сказываются санкции ЕС против России. Но санкции Москвы против Германии нам наносят наибольший ущерб, а именно: в области сельского хозяйства. Все надежды связаны с ожиданием двустороннего сближения на основе Минских соглашений», — заявил Моринг.
Он также добавил, что накануне выборов, назначенных на 7 октября, надеется на поддержку избирателей.
«У нас самые высокие тарифы на электроэнергию в Европе. Снизить нагрузку за счёт снижения налога на электроэнергию — это поможет в большей степени, чем дебаты о налогах в Берлине. Мы убеждаем при помощи стимулов и предоставления возможностей, а не так, как «зелёные», — путём запретов и повышения налогов», — подчеркнул политик.
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