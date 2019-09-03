FP: санкциями в адрес «Северного потока — 2» США рискуют испортить отношения с Германией

В условиях роста недовольства ряда европейских стран антироссийскими санкциями США не стоит давить на Германию новыми ограничительными мерами в отношении России, пишет Foreign Policy. Как отмечает издание, это может ещё больше подорвать доверие немцев к Вашингтону как к своему партнёру.

Ужесточение американской политики в отношении России — один из немногих вопросов, в котором совпадают мнения почти всех конгрессменов США, пишет Foreign Policy.

Представители конгресса недовольны нежеланием американского лидера использовать против России полный набор санкций, предусмотренных законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который весьма неохотно подписал Дональд Трамп два года назад.

В настоящий момент конгресс продвигает закон, который вскоре может заставить президента ввести ограничительные меры против «Северного потока — 2» в надежде сорвать или хотя бы отсрочить строительство газопровода, который соединит Россию с Германией.

Однако издание полагает, что подобными санкциями Вашингтон рискует ослабить солидарность европейских стран против Москвы. Намного более эффективно было бы задействовать влияние Германии, для того чтобы укрепить Украину и помешать России использовать энергетику в качестве оружия.

Одной из причин противодействия российскому проекту со стороны конгресса является желание повысить экспорт американского природного сжиженного газа в Европу, вместо того чтобы позволить России расширить свою долю на рынке. Во-вторых, в Вашингтоне опасаются подрыва европейской энергетической безопасности в результате роста влияния Москвы. Более того, не все в Европе согласны, что Россия должна понести наказание за действия на Украине и в Крыму. Однако наибольшие опасения вызывает то, что трубопровод позволит России отказаться от поставок газа в Европу через Украину, а значит лишить страну жизненно важных $2—3 млрд в год за транзит, что составляет 3% ВВП страны.

Несмотря на то что администрация Трампа так и не воплотила в жизнь свои угрозы санкциями в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2», объём санкций, наряду с другими внешнеполитическими решениями, подорвал доверие немцев к США. Так, данные опросов свидетельствуют, что лишь 19% жителей Германии считают США надёжным партнёром. Это способствует ослаблению американского влияния на Берлин.

В рамках двух законопроектов в палате общин и сенате предполагается вместо крупных энергетических компаний наказать небольшие предприятия по укладке трубопровода. В частности, конгрессмены планируют заморозить активы предприятий на территории США и запретить им ведение бизнеса в стране.

При этом Foreign Policy отмечает, что немногим компаниям доступны технологии, которые необходимы для строительства «Северного потока — 2», и они пользуются огромным спросом во всём мире.

Однако, несмотря на то что новые санкции смогут отсрочить создание газопровода и укрепить позицию Украины на переговорах, они также рискуют испортить отношения США с Германией. Подобные ограничительные меры приведут к краху пяти крупнейших энергетических компаний Европы: из Германии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландов. Эти предприятия обеспечили 50% финансирования проекта, то есть невозвратные издержки каждой составят примерно €1 млрд. Таким образом, есть все основания ждать ответной реакции Берлина.

Ряд стран Европы, например Италия, Греция и Венгрия, всё активнее призывают к снятию антироссийских ограничений. В условиях ослабления солидарности в рамках ЕС рискованно оказывать всё большее давление на Германию, которая с 2014 года была стержнем европейских санкций в отношении России.

Foreign Policy предлагает Берлину поддержать усилия Украины по реформированию своего энергетического сектора, а также надавить на Россию для заключения взаимовыгодного соглашения по транзиту газа, прежде чем в 2019 году истечёт действующее.

При этом США должны позволить своим партнёрам, в том числе в Германии, понять основные внешнеполитические цели страны: Китай, реформа Всемирной торговой организации, сокращение американского торгового дефицита и санкции в адрес России за «агрессию» по отношению к Украине.