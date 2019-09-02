Der Standard: противникам «Северного потока — 2» удалось сильнее вовлечь Украину в потребление западных энергоресурсов

Как известно, Польша, Украина и Соединённые Штаты резко критикуют проект российского газопровода «Северный поток — 2». И вот на днях в Варшаве эти страны подписали соглашение, главная цель которого сильнее вовлечь украинское государство в потребление западных энергоресурсов, сообщает Der Standard.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал проект российского газопровода «Северный поток — 2», в котором принимает участие и австрийский концерн OMV, угрозой для всей Европы, сообщает Der Standard.

«Мы говорим с Польшей единым голосом: «Северный поток — 2» является неприемлемым и несёт в себе угрозу для всей Европы», — заявил украинский лидер после переговоров с президентом Польши Андежеем Дудой на совместной пресс-конференции в Варшаве.

Кроме того, отмечает австрийское издание, Польша, Украина и Соединённые Штаты — а все они, как известно, резко критикуют «Северный поток — 2» — подписали в польской столице соглашение о расширенном сотрудничестве в энергетической сфере.

Главная цель договора — сильнее вовлечь Украину в потребление западных энергоресурсов, отмечает Der Standard.

Как дал понять сам Владимир Зеленский, украинская сторона выступает за «диверсификацию источников энергоснабжения и за энергетическое сотрудничество в треугольнике «Польша — Соединённые Штаты — Украина».

В подписании же соглашения приняли участие министр энергетики США Рик Перри, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский, уточняет австрийское издание.