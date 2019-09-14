Шрёдер: Германия упускает огромные возможности в отношениях с Россией

Германия упускает огромный шанс в том, что касается связей с Россией, считает бывший канцлер страны Герхард Шрёдер. На российско-немецком экономическом форуме в Ганновере он ещё настойчивее, чем прежде, призывал к улучшению отношений между ЕС и Москвой. Также Шрёдер выразил досаду по поводу пассивности нынешнего правительства в Берлине: даже за укрепление связей с Россией активно взялась Франция, а не Германия, пишет Leipziger Volkszeitung.

На прошедшей в Ганновере встрече бизнесменов, инвесторов и дипломатов из России и Германии, посвящённой проблемам окружающей среды и устойчивого экономического развития, бывший канцлер Герхард Шрёдер пребывал в отличном расположении духа, пишет Leipziger Volkszeitung.

Он с улыбкой и бокалом в руках отвечал на вопросы о том, не собирается ли заглянуть на одну из 23 проходящих сейчас региональных конференций СДПГ — уверял, что ни в коем случае там не появится, а в итоге в партии его ещё изберут председателем. Однако эта встреча, как и любой российско-немецкий форум, омрачается политической напряжённостью между ЕС и Москвой, отмечает издание.

Герхард Шрёдер уже давно призывает к улучшению отношений. Критики в ответ постоянно обвиняют его в том, что его «мягкий взгляд на агрессивный курс России на Украине и в Сирии» связан с его председательством в совете директоров компании «Роснефть», из-за которого он сам начал представлять российские интересы.

Тем не менее, последняя речь Шрёдера в Ганновере произвела иное впечатление: она была более аутентичной и вовлечённой, считает автор статьи. Это была речь бывшего канцлера, которому мучительно видеть, как нынешнее правительство Германии «упускает огромный шанс» в том, что касается России.

Мировое сообщество только что стало свидетелем совершившегося между Украиной и Россией обмена лицами, находившимися под стражей. В ситуации, наконец, наметилось движение, а это значит, что возможно добиться ещё намного большего, уверен Шрёдер.

По его словам, французский президент Эммануэль Макрон уже работает над реорганизацией отношений с Россией. Экс-канцлер Германии убеждён, что необходимо поставить целью создать общее экономическое пространство и пространство безопасности от Лиссабона до Владивостока. В качестве возможного пути для воплощения этой идеи Шрёдер предлагает ассоциацию между ЕС и Россией.

Европа должна действовать активно, причём именно сейчас, а не когда-нибудь в будущем, настаивает бывший немецкий канцлер. Глобальные притязания на власть со стороны США и Китая заслуживают ответа. Вопрос о том, какой путь к будущему выберет Россия, пока открыт. У России есть и альтернатива Европе — и это Азия, пояснил Шрёдер в своём выступлении.

В его речи недовольство внешнеполитической апатией Берлина соединилось с похвалой Макрону. «Я спрашиваю себя: почему именно он? Почему не мы? Мы ведь ближе к этому», — отметил Шрёдер. Франция сейчас демонстрирует в своей российской политике «качество руководства», которого, с точки зрения экс-канцлера, на данный момент особенно не хватает в Германии.

Кроме того, он указал на двойственную причину затишья во внешней политике Берлина: «Одним неясно, кто должен стать следующим канцлером, другие не уверены даже в том, кто в будущем должен возглавлять их партию».