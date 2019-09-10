Говорили с СССР — будем говорить и с Россией: немецкий политик напомнил о важности диалога с Москвой

В решении многих мировых проблем без помощи России не обойтись, заявил в интервью Rheinische Post премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. По его словам, можно сотрудничать с Москвой в разных областях, не отказываясь при этом от своей международно-правовой позиции по Крыму.

В отношениях с Россией нужно проводить «новую политику разрядки» и «общаться на равных», заявил в интервью Rheinische Post премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. Политик от Христианско-демократического союза напомнил о «жёстком подавлении Пражской весны»: «Тогда в этой напряжённой ситуации мы налаживали нити диалога с тоталитарной коммунистической системой. И сегодня это должно быть возможным. Россия нужна нам для решения многих вопросов в мире. В том числе и для борьбы с глобальным потеплением. Президент Путин согласился ратифицировать Парижское соглашение. Это важный шаг».

«Мира в Сирии без России также не будет, — продолжил Лашет. — Нам нужно продвинуться в урегулировании многих конфликтов, не отказываясь при этом от нашей международно-правовой позиции по Крыму*. Можно говорить открытым текстом и всё равно сотрудничать в других областях, а также поддерживать диалог».

Вместе с ним в интервью участвовал бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. По его словам, демонизация главы Кремля Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа мешает проводить разумную внешнюю политику. Социал-демократ также прокомментировал ситуацию в Сирии: «Конечно, убийства нужно остановить. Но это не так легко. Там идёт гражданская война, которую подогревали и будут дальше подогревать многие иностранные державы. В этой гражданской войне большой ошибкой Запада стало заявление о том, что Асад должен уйти до начала процесса примирения. Но его уход должен был быть не началом, а результатом такого процесса».

«Добиться прогресса позволит только разумная внешняя политика, — продолжил Шрёдер. — И по поводу Крыма: я занимаю другую позицию, но нельзя возводить этот вопрос в абсолют и пытаться исключить Россию из мирового сообщества, как это делают США. Мы не должны позволить им втянуть нас в это, Европа должна идти своим путём. То же самое, по моему мнению, касается и наших отношений с Китаем». Экс-канцлер Германии напомнил, что в отношениях Европы и США также есть непримиримые позиции, например, в том, что касается автомобильных пошлин или диктата Вашингтона в сфере энергетической политики Германии. «Это неприемлемо», — заключил Шрёдер.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).