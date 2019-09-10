Говорили с СССР — будем говорить и с Россией: немецкий политик напомнил о важности диалога с Москвой

В решении многих мировых проблем без помощи России не обойтись, заявил в интервью Rheinische Post премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. По его словам, можно сотрудничать с Москвой в разных областях, не отказываясь при этом от своей международно-правовой позиции по Крыму.
В отношениях с Россией нужно проводить «новую политику разрядки» и «общаться на равных», заявил в интервью Rheinische Post премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. Политик от Христианско-демократического союза напомнил о «жёстком подавлении Пражской весны»: «Тогда в этой напряжённой ситуации мы налаживали нити диалога с тоталитарной коммунистической системой. И сегодня это должно быть возможным. Россия нужна нам для решения многих вопросов в мире. В том числе и для борьбы с глобальным потеплением. Президент Путин согласился ратифицировать Парижское соглашение. Это важный шаг».
«Мира в Сирии без России также не будет, — продолжил Лашет. — Нам нужно продвинуться в урегулировании многих конфликтов, не отказываясь при этом от нашей международно-правовой позиции по Крыму*. Можно говорить открытым текстом и всё равно сотрудничать в других областях, а также поддерживать диалог».
Вместе с ним в интервью участвовал бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. По его словам, демонизация главы Кремля Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа мешает проводить разумную внешнюю политику. Социал-демократ также прокомментировал ситуацию в Сирии: «Конечно, убийства нужно остановить. Но это не так легко. Там идёт гражданская война, которую подогревали и будут дальше подогревать многие иностранные державы. В этой гражданской войне большой ошибкой Запада стало заявление о том, что Асад должен уйти до начала процесса примирения. Но его уход должен был быть не началом, а результатом такого процесса».
«Добиться прогресса позволит только разумная внешняя политика, — продолжил Шрёдер. — И по поводу Крыма: я занимаю другую позицию, но нельзя возводить этот вопрос в абсолют и пытаться исключить Россию из мирового сообщества, как это делают США. Мы не должны позволить им втянуть нас в это, Европа должна идти своим путём. То же самое, по моему мнению, касается и наших отношений с Китаем». Экс-канцлер Германии напомнил, что в отношениях Европы и США также есть непримиримые позиции, например, в том, что касается автомобильных пошлин или диктата Вашингтона в сфере энергетической политики Германии. «Это неприемлемо», — заключил Шрёдер.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
Российский певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за выступление на концерте в городе в нетрезвом состоянии. Он выразил желание провести повторное бесплатное выступление и извиниться перед гражданами лично.
США намерены содействовать предотвращению конфликтов в Арктике, а также противостоять стратегическому позиционированию в этом регионе. Об этом рассказал представитель американского Министерства энергетики Дрю Горн.
Американский боец смешанного стиля Дастин Порье обратился к своим фанатам после поражения от чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова в титульном поединке на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала итог матча между отечественным теннисистом Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем в финале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан призвал российскую сторону поддержать усилия Соединённых Штатов по разработке стандартов Международной организации гражданской авиации для выявления потенциальных террористов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил вновь провести в Минске следующий легкоатлетический матч Европа — США, отметив, что на время проведения игр в 2021 году белорусский город станет столицей США.
Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провёл встречу с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым.
Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский прокомментировал итог титульного поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
Двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Михаил Южный высказался о матче между отечественным теннисистом Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем в финале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
В Крым с ознакомительным визитом прибыла делегация представителей американской организации Центр гражданских инициатив. Об этом заявил координатор визита, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачёв.
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировала сообщение о том, что размер пособий семьям в связи с рождением первого ребёнка в 2020 году вырастет до 12 тыс. рублей.
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин объяснил, почему вопрос о восстановлении полноценного членства Союза биатлонистов России (СБР) не будет рассмотрен на ближайшем конгрессе организации, который состоится 18 октября.
Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн считает, что следующим соперником чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон.