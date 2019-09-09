ERR: Прибалтика и Грузия отказываются признавать результаты выборов в Крыму

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подчеркнул, что результаты выборов на территории Крыма нельзя признавать законными, поскольку Таллин выступает в поддержку «суверенитета и территориальной целостности Украины». Ранее с аналогичными заявлениями выступили также представители Украины, Латвии, Литвы и Грузии, которые объявили голосование в Крыму «незаконным», сообщает ERR.
Эстония не признает результаты так называемых местных выборов, проведённых Россией на территории аннексированного* Крыма, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. «Эстония не признает сегодняшние выборы, проведённые в Крыму и Севастополе, незаконно аннексированных* Россией. Я подтверждаю нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — написал Рейнсалу 8 сентября в своём Twitter.
Ранее со схожими заявлениями выступили и главы МИД Латвии, Литвы и Грузии. Решительный протест в связи с проведением так называемых местных выборов в Крыму выразило и Министерство иностранных дел Украины.
«Результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму лица будут нести ответственность согласно законодательству Украины», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины.
«Автономная Республика Крым и город Севастополь являются временно оккупированными* территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права. Одним из ключевых обязанностей государства-оккупанта является соблюдение национального законодательства государства-суверена, то есть Украины», — добавили в МИД Украины.
В воскресенье, 8 сентября, в Крыму прошли выборы в Государственный совет.
Дата публикации 09 сентября 2019 года.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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