ERR: Прибалтика и Грузия отказываются признавать результаты выборов в Крыму

03:00 Лавров встретился с Вышинским Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главным редактором «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским.

03:00 В Москве увеличилось число электробусных маршрутов В столице увеличилось количество электробусных маршрутов, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на информационный центр департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

03:00 Моргулов обсудил с японским коллегой создание азиатского сегмента ПРО Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов провёл в Токио консультации с заместителем министра иностранных дел Японии Такэо Мори.

03:00 Директор Димы Билана прокомментировал сообщения о скандале в Самаре Дмитрий Бушуев, концертный директор российского певца Димы Билана, в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о якобы неадекватном выступлении артиста в Самаре.

03:00 Эксперт прокомментировал перспективы трёхсторонних переговоров по газу Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с радио Sputnik прокомментировал перспективы трёхсторонних переговоров по газу.

03:00 В Оренбургской области рассказали о ходе капремонта жилого фонда В Оренбургской области рассказали о ходе капитального ремонта жилого фонда, сообщает RIA56.

03:00 Джокович считает, что Медведев должен гордиться своим выступлением на US Open Первая ракетка мира серб Новак Джокович отметил игру российского теннисиста Даниила Медведева в финальном матче US Open с испанцем Рафаэлем Надалем.

03:00 Акимов рассказал о первом этапе внедрения электронных паспортов Вице-премьер России Максим Акимов в беседе с «Известиями» рассказал о первом этапе внедрения электронных паспортов.

03:00 На Украине произошёл взрыв во время передислокации военной части В Запорожской области во время передислокации военной части на новое место службы взорвался прицеп с топливом.

03:00 Эксперт прокомментировал лидерство фильма «Оно-2» в российском прокате Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН прокомментировал лидерство американского хоррора «Оно-2» в российском прокате.

03:00 США ещё рассматривают санкции в отношении Турции за покупку С-400 Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Соединённые Штаты рассматривают санкции в отношении Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

03:00 Роспотребнадзор назвал ложными данные о пневмонии в роддоме Москвы Роспотребнадзор по итогам проверки в роддоме №4 Москвы заявил, что сообщения о вспышке пневмонии в этом медицинском учреждении не подтвердились.

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03:00 Хачанов обратился к Медведеву после финала US Open Российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на игру соотечественника Даниила Медведева в финальном матче US Open с испанцем Рафаэлем Надалем.

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03:00 В Курской области обезвредили 118 артиллерийских снарядов времён Великой Отечественной войны Недалеко от села Ольховатка Поныровского района обезвредили 118 снарядов времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Курской области.

03:00 Квициния подаст иск в ВС Абхазии из-за выборов президента Лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, принимавший участие в выборах президента Абхазии, заявил о намерении обратиться в Верховный суд страны с требованием проверить законность решения ЦИК по итогам голосования.

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03:00 Эксперт прокомментировал предложение ввести наказание за ложный вызов скорой Руководитель дирекции ОМС в Москве АО «МАКС-М» Константин Кульченко в беседе с телеканалом «360» прокомментировал предложение ввести наказание за ложный вызов скорой помощи.

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03:00 Президент Афганистана назвал условие для переговоров с талибами Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что возможность переговоров с представителями радикального движения «Талибан»* существует только при прекращении огня в стране.

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03:00 В результате ДТП в Удмуртии погибли два человека В результате ДТП в Як-Бодьинском районе погибли два человека, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу 1-го отдела УГИБДД по Удмуртии.

03:00 Глава UFC готов организовать бой между Нурмагомедовым и Сен-Пьером Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ответил на вопрос, готов ли он в будущем организовать поединок между действующим обладателем титула организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях канадцем Жоржем Сен-Пьером.

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03:00 СМИ: «Реал» близок к трансферу футболиста «Тоттенхэма» Эриксена Мадридский футбольный клуб «Реал» близок к приобретению полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

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03:00 Минаков считает Фергюсона наиболее опасным соперником для Нурмагомедова Экс-чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков назвал возможный поединок чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с бывшим временным обладателем титула Тони Фергюсоном шахматной партией гроссмейстеров.

03:00 Глава МИД Франции назвал дело Дельпаля занозой в отношениях с Россией Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал ситуацию вокруг топ-менеджера Baring Vostok Филиппа Дельпаля, назвав его дело занозой в отношениях с Россией.

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03:00 Бивол: Ковалёв реально может победить Альвареса Российский боксёр Дмитрий Бивол оценил шансы чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва в бою с обладателем нескольких поясов в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.

03:00 Вышинский надеется на новые шаги со стороны украинских властей Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в разговоре с RT заявил о необходимости новых шагов со стороны украинских властей.

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03:00 В Раде не исключили снижения цен на газ для населения в сентябре Председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус не исключил, что в сентябре цена на природный газ для населения может быть снижена на 115 гривен за 1 тыс. куб. м по сравнению с ценой в августе.

03:00 Опубликованы телевизионные рейтинги боя Нурмагомедов — Порье Поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье посмотрели более 26 млн человек.