Прошло уже пять лет с тех пор, как Крым вошёл в состав России. В то время в туристической отрасли произошёл резкий спад, но сейчас на полуострове снова стало больше туристов. Как сообщает немецкий телеканал ZDF, это не в последнюю очередь связано с тем, что Москва активно вкладывает средства в развитие инфраструктуры Крыма и построила мост на полуостров.

Пять лет назад Россия забрала у Украины Крым*. Западный мир был шокирован, ЕС ввёл санкции. На самом черноморском полуострове обрушился туризм. Сейчас снова стали приезжать больше отдыхающих — в том числе и потому, что теперь есть мост, ведущий на полуостров.

Во время поездки встречаемся с Юрием, прозвище Джокер, на его площадке для кемпинга в Крыму. Россиянин оживил бывший пионерский лагерь советских времён. По его словам, наконец-то в Крыму что-то делается. Возможность, что он когда-либо снова будет принадлежать Украине, Юрий исключает.

ЮРИЙ, организатор кемпинга: Ни правительство этого не допустит, ни люди здесь этого не хотят. Крым никогда не будет снова Украиной. Он всегда был исконно русским и он останется русским.

Сейчас прошло уже пять лет с тех пор, как Россия аннексировала Крым. Запад по сей день не признаёт его статуса из-за нарушений международного права, а Украина хочет вернуть Крым.

Россия за последние годы вложила много средств в развитие инфраструктуры на полуострове. В этом роскошном отеле управляющий радуется развитию ситуации.

САМВЕЛ САРУХАНЯН, управляющий отеля: Это лето — наше рекордное. У нас загрузка в 96 процентов с мая по октябрь. Мы повысили цены на 30 процентов. Так что в этом году мы очень эффективны.

Поцелуйчик для Герды. Руководитель сафари-парка Олег Зубков в Крыму уже 25 лет, после аннексии он хотел поставить Путину памятник. Однако новое российское правительство преподносит ему всё новые требования и проблемы. Эйфория прошла. Он надеется на время после Путина.

ОЛЕГ ЗУБКОВ, руководитель сафари-парка: Следующий президент, который будет после Владимира Путина, должен восстановить международный авторитет России и положить конец санкциям.

Для одних Крым — туристический регион с большим потенциалом, для других он остаётся оккупированной Россией территорией. Люди здесь хотят нормального состояния, но для этого это прекрасное место находится в слишком сильном фокусе мировой политики.

Дата выхода в эфир 27 августа 2019 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

