Вести: бывшего украинского министра подозревают в «сдаче» Крыма России

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Newsweek: Россия и Иран пошли на «беспрецедентный шаг» в ответ на попытки США создать антииранскую коалицию Newsweek
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TA: «российская экономика меньше итальянской» — американский профессор уверен, что Европа защитит себя и без помощи США Tages-Anzeiger
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WSJ: сближение Москвы и Пекина обусловлено заметным ростом мощи США Wall Street Journal
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ORF: глава OMV заверил — несмотря на сопротивление США, первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в Европу уже к Новому году ORF
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Daily Telegraph: Великобритания потеснила Россию среди мировых лидеров по торговле оружием Daily Telegraph
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Обозреватель: Украине предрекли переворот из-за отмены военного парада Обозреватель
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Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке
Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.
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Хэмилтон выиграл первую практику Гран-при Венгрии, Квят — 13-й
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон победил в первой свободной практике на Гран-при «Формулы-1» в Венгрии.
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НАТО не намерено размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе
НАТО не планирует размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования после распада ДРСМД, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
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Арестованы ещё два фигуранта дела о беспорядках в Москве 27 июля
Ещё два участника несанкционированной акции, которая прошла в Москве 27 июля, заключены под стражу решением суда.
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Ерохин признался, кому из футболистов сборной чаще всего улыбаются девушки
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин рассказал, кто из футболистов сборной России пользуется самым большим успехом у девушек.
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Волкер назвал условие для освобождения пленных в Донбассе
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что продвижение в вопросе освобождения пленных в Донбассе возможно в случае установления непосредственного контакта между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.
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Матч Суперкубка УЕФА впервые рассудит женская бригада арбитров
Женская бригада футбольных арбитров впервые в истории назначена на матч за Суперкубок УЕФА.
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Ерохин: Черчесов ни разу не опаздывал на командные собрания на ЧМ
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин заявил, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не позволял себе нарушать правила команды во время чемпионата мира 2018 года.
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Эксперт оценил слова Помпео об ответственности России за прекращение ДРСМД
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT реакцию госсекретаря США Майка Помпео на прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Грызлов назвал грубым нарушением перемирия применение БПЛА ВСУ
Полномочный представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов назвал грубым нарушением перемирия применение беспилотников украинскими военными в Донбассе.
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Помпео заявил, что санкции привели к снижению экспорта иранской нефти
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские санкции способствовали снижению экспорта иранской нефти.
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СМИ сообщили о планах Пентагона испытать новую ракету
Американские военные собираются испытать новую неядерную крылатую ракету, разработанную специально для того, чтобы «бросить вызов России в Европе».
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Теннисист Кирьос бросил бутылку в судейскую вышку на турнире в Вашингтоне
Австралиец Ник Кирьос бросил бутылку в судейскую вышку во время матча третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Вашингтоне с японцем Йосихито Нисиокой.
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ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области
Во Владимирской области задержаны участники террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть. Об этом сообщили в местном управлении ФСБ.
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Прирост площадей лесных пожаров в Сибири сократился в пять раз
В пресс-службе МЧС России сообщили, что ежедневный прирост площадей лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократился в пять раз.
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Футболист «Динамо» Паршивлюк: мне не нужна дополнительная мотивация в матче со «Спартаком»
Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк поделился ожиданиями от предстоящего матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком», воспитанником которого он является.
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НАТО поддержало решение США выйти из ДРСМД
В НАТО заявили, что полностью поддерживают решение США выйти из Договора РСМД, а Россия «несёт единоличную ответственность за прекращение действия» сделки.
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«Спартак» опубликовал видео голов новичка команды Ларссона
Московский футбольный клуб «Спартак» поприветствовал новичка команды, шведского форварда Джордана Ларссона, показав его забитые мячи.
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Число погибших при взрыве на арсенале в Казахстане достигло четырёх
Число погибших в результате серии взрывов на арсенале в городе Арысь в Казахстане достигло четырёх человек.
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Сенатор оценил прекращение действия ДРСМД
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT официальное прекращение с 2 августа действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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СМИ сообщают, что в магазине «Зенита» уже появилась игровая футболка Малкома
В клубном магазине петербургского «Зенита» уже появилась футболка бразильского нападающего Малкома, который должен стать игроком команды в ближайшее время.
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Суд арестовал первого фигуранта дела о беспорядках в Москве 27 июля
Пресненский суд Москвы принял решение заключить под стражу одного из участников несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы Ивана Подкопаева, обвиняемого в участии в массовых беспорядках. Об этом информирует РИА Новости.
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В Совфеде прокомментировали прекращение действия ДРСМД
Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал в беседе с RT официальное прекращение с 2 августа действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара в ходе торгов превысил отметку в 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Помпео прокомментировал прекращение действия ДРСМД
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), которое официально наступает 2 августа.
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«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Норрчёпинга» Ларссона
Нападающий шведского «Норрчёпинга» Джордан Ларссон перешёл в московский футбольный клуб «Спартак».
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Сеул исключит Токио из белого списка торговых партнёров
Южная Корея исключит Японию из белого списка торговых партнёров в ответ на ограничительные меры, которые Токио ввёл в отношении Сеула.
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Курс евро поднялся до 72 рублей
Курс евро в ходе торгов поднялся до отметки в 72 рубля, свидетельствуют данные торгов.
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Шюррле ответил, когда планирует дебютировать за «Спартак»
Новичок московского «Спартака», немецкий полузащитник Андре Шюррле ответил на вопрос, когда он планирует провести первый матч в составе красно-белых.
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Шлеменко считает, что допуск к боям будет ужесточён из-за смерти Дадашева
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко выразил мнение, что из-за смерти боксёра Максима Дадашева в результате полученных травм во время поединка последуют ужесточения правил боёв в американском штате Мэриленд, где проходило мероприятие.
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МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
Министерство иностранных дел России сообщило, что действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официально прекращается с 2 августа.
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RT стал лидером рейтинга топ-СМИ в MediaMetrics за июль
Телеканал RT возглавил рейтинг новостного агрегатора MediaMetrics за июль 2019 года.
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«Туполев» планирует создать транспортник для замены Ан-12
Глава ПАО «Туполев» Александр Конюхов заявил, что компания планирует создание среднего военно-транспортного самолёта.
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В Китае хоккеисты устроили массовую драку во время матча
В Китае во время матча Национальных молодёжных игр произошла драка между хоккеистами команд Шэньчжэня и Гонконга.
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Эксперт по безопасности оценил рекомендации по использованию смартфонов
Эксперт в области безопасности Александр Власов прокомментировал в беседе с RT рекомендации Роскачества владельцам мобильных устройств и компьютеров о том, как обезопасить электронику от хакеров и последствий их действий.
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Авиалесоохрана дала прогноз по лесным пожарам в августе
ФБУ «Авиалесоохрана» разработало предварительный прогноз пожарной опасности в лесах России на август 2019 года.
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Шюррле сравнил обстановку в «Спартаке» с «Боруссией» и «Челси»
Новичок московского «Спартака», немецкий полузащитник Андре Шюррле ответил на вопрос об обстановке в российском клубе по сравнению с дортмундской «Боруссией» и лондонским «Челси».
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Посольство России отклонило представление Токио по Курилам
Посольство России в Токио отклонило представление от МИД Японии в связи с поездкой премьер-министра России Дмитрия Медведева на Курильские острова.
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В Госдуме оценили рекомендации по безопасному использованию гаджетов
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал в беседе с RT рекомендации Роскачества владельцам мобильных устройств и компьютеров о том, как обезопасить электронику от хакеров и последствий их действий.
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Нурмагомедов получил именные перчатки от тренера чемпиона UFC Джонса
Брендон Гибсон, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе Джона Джонса, подарил обладателю титула организации в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову именные перчатки.
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Китай осудил выход США из ДРСМД
В МИД Китая осудили официальный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как отметили в Пекине, такое решение подорвёт стратегический баланс в мире.
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В Приморье два человека погибли и десять пострадали в ДТП с автобусом
В результате ДТП с маршрутным автобусом в Приморском крае два человека погибли и десять пострадали.
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Шюррле: было бы неплохо ещё раз забить в ворота ЦСКА
Новичок московского «Спартака», немецкий полузащитник Андре Шюррле заявил, что ему не терпится скорее выйти на поле в составе красно-белых.
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Авиация Минобороны ликвидировала 18 очагов пожара в Красноярском крае
Самолёты Минобороны России Ил-76 с утра 2 августа сбросили 756 тонн воды для тушения лесных пожаров в Красноярском крае.
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СБУ назвала число пропавших без вести в Донбассе
По состоянию на конец июля 2019 года пропавшими без вести в Донбассе считаются 258 человек.
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СМИ: ПСЖ лишил Неймара премии в размере €5 млн
Французский футбольный клуб ПСЖ лишил бразильского нападающего Неймара денежной премии в размере €5 млн.
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В Казахстане сообщили о согласовании конституционной комиссии Сирии
Состав конституционной комиссии Сирии согласован, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
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Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Агент Мака рассказал о возможном уходе футболиста из «Зенита»
Юрай Венглош, агент полузащитника петербургского «Зенита» Роберта Мака, сообщил, что его клиент может покинуть клуб в случае трансфера футболиста «Барселоны» Малкома.
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Путин поздравил десантников с Днём ВДВ
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск России с Днём ВДВ.