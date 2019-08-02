Вести: бывшего украинского министра подозревают в «сдаче» Крыма России

Экс-министра внутренних дел Украины Анатолия Могилёва вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу о «сдаче» Крыма. Как пишут «Вести», сам Могилёв заявил, что в потере полуострова виноват Турчинов, исполнявший тогда обязанности президента Украины и имевший полномочия отдавать приказы силовикам.

Украинское Государственное бюро расследований вызвало на допрос экс-министра внутренних дел, бывшего главу Совмина Крыма Анатолия Могилёва по делу об «аннексии Крыма».* Как пишут «Вести», об этом рассказал сам Анатолий Могилёв.

«В понедельник пригласили в ГБР дать показания по моему заявлению по делу аннексии Крыма. Открыто уголовное производство. Много раз повторял, что преступление — это не только действие, но и бездействие. И в данном случае речь идёт о бездействии первых лиц государства в период аннексии территории Украины», — отметил экс-глава МВД.

Как напоминает издание, в феврале 2014 года Могилёв, находясь на должности главы Совмина Крыма, заявил о готовности выполнять решения Верховной рады Украины. Но генерал-полковник так и не дождался ни одного соответствующего приказа. Более того, по его словам, «аннексии» могло бы и не быть — если бы отреагировали украинские силовики, армия и милиция. Однако ни одному из ведомств ни одного соответствующего приказа так и не передали.

Могилёв утверждает, что в «сдаче» Крыма в первую очередь виноват Турчинов, исполнявший тогда обязанности президента и имевший полномочия отдавать такого рода приказы.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).





