112: в России не согласны с суммой компенсации за потерю активов «Нафтогаза» в Крыму

Россия не согласна с оценкой ущерба от потери активов «Нафтогаза» в Крыму. Как передаёт «112 Украина», Москва подала заявление с намерением участвовать в процессе рассмотрения судом иска и с целью добиться пересмотра решения.
Россия не соглашается с оценкой ущерба от потери активов «Нафтогаза» в Крыму в размере $5,2 млрд и планирует обжаловать это решение. Как передаёт «112 Украина», в Министерстве юстиции России заявили, что Москва подала заявление с намерением участвовать в процессе рассмотрения судом иска и с целью добиться пересмотра решения.
В российском ведомстве добавили, что Россия не признаёт решений, которые были приняты из-за заявления украинских компаний и были связаны с присоединением Крыма к России.
Как напоминает украинский канал, ранее концерн «Нафтогаз Украины» оценил свои убытки от присоединения Крыма к России и попросил суд обязать Москву выплатить компенсацию в размере $5,2 млрд. Ожидается, что Трибунал при постоянной палате суда в Гааге, куда компания подала иск, вынесет решение о компенсации убытков не раньше конца 2020 года.
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