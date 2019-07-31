112: «Нафтогаз» выдвинул иск против России на сумму $5,2 млрд

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Украинский генерал: Киеву нужны ракеты, способные нанести удар по Москве и Петербургу Обозреватель
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Rzeczpospolita: в Крыму отдых такой дешёвый, что россияне просто не могут от него отказаться Rzeczpospolita
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Фестиваль «Культурный код» пройдёт в Подмосковье в августе
Фестиваль «Культурный код» будет проходить в подмосковном Одинцове в августе в рамках международного арт-фестиваля Urban Morphogenesis.
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Мозгов прокомментировал своё возвращение в «Химки»
Российский центровой Тимофей Мозгов прокомментировал своё возвращение в подмосковный баскетбольный клуб «Химки».
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В Госдуме оценили закон об ипотечных каникулах
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT вступление в силу закона об ипотечных каникулах для заёмщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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Сообщника экс-министра финансов Подмосковья заочно осудили на 11 лет
Российский суд заочно приговорил к 11 годам колонии Дмитрия Котляренко, фигуранта дела бывшего зампредседателя правительства Московской области, главы подмосковного Минфина Алексея Кузнецова. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.
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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки
Учёные зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9 в среду в Тихом океане у восточного побережья Камчатского полуострова.
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Эксперт прокомментировал экстренную посадку самолёта в Самаре
Главный редактор портала AVIA.RU Роман Гусаров в беседе со «Взглядом» прокомментировал сообщение о том, что самолёт Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Краснодара в Тюмень, экстренно приземлился в самарском аэропорту Курумоч из-за неисправности двигателя.
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В Свердловской области нашли шесть несанкционированных палаточных лагерей
В Свердловской области выявили шесть несанкционированных детских палаточных лагерей, сообщает URA.RU.
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В Москве пресекли деятельность занимавшейся легализацией мигрантов группы
Сотрудники УФСБ и полиции пресекли деятельность группировки, которая занималась изготовлением и сбытом поддельных документов, дающих право на въезд, пребывание и транзитный проезд через территорию России.
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Юрист прокомментировал инструкции волонтёрам Навального на митингах
Владимир Ботнев, доктор юридических наук, декан факультета государственного и муниципального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС, прокомментировал организацию несогласованных акций, о которых в интервью RT рассказал бывший волонтёр из команды Алексея Навального Пётр Проскуркин.
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Росгидромет: смог от пожаров в Сибири не сможет дойти до Москвы
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что смог от лесных пожаров в Сибири не сможет дойти до Москвы в связи с большим расстоянием. Об этом информирует ТАСС.
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СМИ: Защитник сборной Украины по футболу продолжит карьеру в ЦСКА
Украинский защитник Евгений Хачериди станет игроком московского футбольного клуба ЦСКА.
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«Химки» объявили о переходе чемпиона НБА Мозгова
Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» объявил о подписании контракта с центровым Тимофеем Мозговым.
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Турция ожидает второй очереди поставок С-400 в 2020 году
Начальник Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в эфире телеканала TGRT заявил, что вторая фаза поставок российских зенитных ракетных комплексов C-400 в Турцию может начаться в 2020 году.
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Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата
Министерство культуры Украины сообщило, что неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата была ликвидирована путём присоединения к Киевской митрополии новосозданной ПЦУ.
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СМИ: Число иностранных компаний в Крыму выросло на 39% с 2017 года
В Крыму зарегистрировалось свыше 3,3 тыс. компаний из 60 стран. В 2017 году в республике работало около 2,4 тыс. юрлиц, учредителями которых были иностранцы. Таким образом, их число выросло на 39%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на министра финансов региона Ирину Кивико.
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Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
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ЦБ выпустит новые памятные монеты в честь Вооружённых сил России
Банк России 1 августа выпустит в обращение три памятные серебряные монеты номиналом один рубль серии «Вооружённые силы Российской Федерации».
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СМИ: В РПЛ поступил запрос на перенос матча «Спартак» — «Динамо»
В Российскую премьер-лигу (РПЛ) поступил запрос от МВД на перенос матча четвёртого тура между московскими клубами «Спартак» и «Динамо», запланированного на 3 августа.
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Сухина: все разговоры, что «Локомотиву» помогают судьи, — полный бред
Начальник команды московского футбольного клуба «Локомотив» прокомментировал информацию о его влиянии на судейство матчей.
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В Татарстане предотвратили теракт
ФСБ и МВД предотвратили на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане теракт, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
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Учёные получили первый космический снимок с помощью «Спектр-РГ»
Новая космическая обсерватория «Спектр-РГ» сняла первое изображение яркого источника рентгеновского излучения, пульсара Центавр Х-3.
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Автоэксперт оценил упрощение процедуры получения номеров
Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал закон, позволяющий владельцам автомобилей самостоятельно получать номерные знаки непосредственно у изготовителя.
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Россия уплатила взносы WADA за 2019 год
Россия в полном объёме уплатила взносы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) за 2019 год.
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В ЦИК поступило девять жалоб от кандидатов в МГД из-за отказа в регистрации
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в ЦИК поступило девять жалоб от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации.
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Кабмин выделит 10 млрд рублей на машины скорой помощи и школьные автобусы
Правительство выделит 10 млрд рублей на закупку почти 3,5 тыс. машин скорой помощи и автобусов, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию вернётся тепло
Тепло и свежий воздух из Средиземноморья придут в Центральную Россию в конце следующей недели, передаёт РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.
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Сёмин рассказал, когда Смолов вернётся в основу «Локомотива»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о готовности нападающего Фёдора Смолова выходить на матчи в основном составе команды.
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Зеленский пригласил Лукашенко на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко совершить визит в Житомир в октябре. Об этом информирует пресс-служба президента Белоруссии.
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Футболист «Локомотива» Крыховяк заявил, что не думал о получении российского гражданства
Польский полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Гжегож Крыховяк рассказал, что не задумывался о получении российского гражданства.
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Политолог оценил инструкции волонтёрам по охране Навального на митингах
Политолог Александр Асафов прокомментировал инструкции по охране Алексея Навального от «демшизы», о которых в интервью RT рассказал бывший добровольный помощник в его команде Пётр Проскуркин.
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Молодёжная сборная России сыграет с Польшей в отборе на ЧЕ в Екатеринбурге
Матч отборочного турнира молодёжного чемпионата Европы по футболу — 2021 среди игроков до 21 года между сборными России и Польши пройдёт в Екатеринбурге.
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Кличко провёл переговоры с адвокатом Трампа в Нью-Йорке
Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко встретился в США с адвокатом американского президента Дональда Трампа, бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.
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В OMV назвали сроки подачи первого газа по «Северному потоку — 2»
Глава OMV Райнер Зеле заявил, что первый газ по газопроводу «Северный поток — 2» поступит к полуночи 31 декабря 2019 года.
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Моуринью заявил, что пока не готов работать со сборной
Португальский специалист Жозе Моуринью заявил, что пока не готов возглавить одну из национальных сборных.
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Из аэропорта Тюмени эвакуировали около 750 человек
Из аэропорта Рощино в Тюмени из-за задымления эвакуировали около 750 человек.
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Эксперты сравнили стоимость такси и личного автомобиля в России
Россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем купить и использовать личный автомобиль.
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Хачанов подтвердил участие в турнире ATP в Пекине
Восьмая ракетка мира россиянин Карен Хачанов примет участие в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Пекине.
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«Нафтогаз» оценил убытки от потери активов в Крыму в $5,2 млрд
«Нафтогаз» подал в суд в Гааге иск с требованием взыскать с России $5,2 млрд из-за потери активов в Крыму, сообщила пресс-служба украинской госкомпании.
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СМИ: Манджукич может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»
Хорватский полузащитник туринского «Ювентуса» Марио Манджукич может перейти в английский «Манчестер Юнайтед».
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Источник: в Уфе школьник угрожал взорвать гранату и требовал 5 млн рублей
В Уфе школьник позвонил в экстренные службы города и потребовал 5 млн рублей, угрожая подорвать гранату.
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Умерла художник-график Варвара Родченко
Художник-график Варвара Родченко скончалась в возрасте 93 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Мультимедиа Арт Музея.
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Гусев о своём обмене в «Нью-Джерси»: доволен, что всё получилось именно так
Российский форвард Никита Гусев прокомментировал свой обмен из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» и подписание контракта с «Нью-Джерси Дэвилз» .
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Режим ЧС введён в Комсомольске-на-Амуре
Власти Комсомольска-на-Амуре ввели на территории города режим ЧС в связи с ожидаемым приходом паводка.
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Гусев заявил, что не обиделся на слова генменеджера «Вегаса»
Российский нападающий Никита Гусев прокомментировал слова генерального менеджера клуба «Вегас Голден Найтс» Джорджа Макфи о его перспективах в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
В России в продуктовых магазинах чаще всего воруют сыр и колбасу. Об этом информирует РБК со ссылкой на разработчика системы защиты от магазинных краж BIT.
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Сёмин рассказал, какие позиции в «Локомотиве» он хочет укрепить
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, какие позиции в команде он хотел бы укрепить.
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Эксперт прокомментировал инструкции по охране Навального от «демшизы»
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв прокомментировал в беседе с RT инструкции по охране Алексея Навального от «демшизы», о которых рассказал бывший добровольный помощник в его команде Пётр Проскуркин.
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Минобороны Польши возмущено празднованием начала Второй мировой в Гданьске
Министр обороны Польши Мариуш Блащак выразил возмущение в связи с тем, что власти Гданьска хотят 1 сентября 2019 года отметить 80-ю годовщину начала Второй мировой войны песнями и танцами вместе с немецкой делегацией.
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Посол рассказал о расследовании против Ассанжа в Швеции
Шведский посол в Москве Петер Эриксон в беседе с РИА Новости рассказал о расследовании против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швеции.
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СМИ: Кин отказался от перехода в «Арсенал» из-за Эмери
Итальянский форвард туринского «Ювентуса» Мойзе Кин отклонил предложение о переходе в лондонский«Арсенал» из-за главного тренера Унаи Эмери.