112: «Нафтогаз» выдвинул иск против России на сумму $5,2 млрд

Концерн «Нафтогаз Украины» подал в Трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причинённых экспроприацией активов группы «Нафтогаз» в Крыму. Как пишет «112 Украина», концерн попросил суд обязать Россию выплатить украинской компании компенсацию в размере $5,2 млрд.

В концерне «Нафтогаз Украины» оценили свои убытки от присоединения Крыма к России и просят суд обязать Москву выплатить компенсацию в размере $5,2 млрд. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«Концерн «Нафтогаз Украины» и предприятия, входящие в группу «Нафтогаз», в конце июня подали в Трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причинённых экспроприацией активов группы «Нафтогаз» в Крыму», — сообщила пресс-служба компании.

Как сообщает украинский канал, ожидается, что Трибунал при постоянной палате суда в Гааге, куда компания подала иск, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.