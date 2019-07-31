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112: «Нафтогаз» выдвинул иск против России на сумму $5,2 млрд

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Концерн «Нафтогаз Украины» подал в Трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причинённых экспроприацией активов группы «Нафтогаз» в Крыму. Как пишет «112 Украина», концерн попросил суд обязать Россию выплатить украинской компании компенсацию в размере $5,2 млрд.
112: «Нафтогаз» выдвинул иск против России на сумму $5,2 млрд
Reuters
В концерне «Нафтогаз Украины» оценили свои убытки от присоединения Крыма к России и просят суд обязать Москву выплатить компенсацию в размере $5,2 млрд. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
 
«Концерн «Нафтогаз Украины» и предприятия, входящие в группу «Нафтогаз», в конце июня подали в Трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причинённых экспроприацией активов группы «Нафтогаз» в Крыму», — сообщила пресс-служба компании.
 
Как сообщает украинский канал, ожидается, что Трибунал при постоянной палате суда в Гааге, куда компания подала иск, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года. 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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