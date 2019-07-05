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Корреспондент: Украина готовится к полной остановке транзита газа

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина готовится к полному прекращению транзита после 2019 года. Как пишет «Корреспондент», Витренко добавил, что позиция «Газпрома» относительно прекращения транзита газа через территорию Украины обусловлена политическими, а не экономическими факторами.
Корреспондент: Украина готовится к полной остановке транзита газа
Reuters
«Нафтогаз Украины» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года. Как передаёт «Корреспондент», об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
 
«К сожалению, мы вынуждены ожидать прекращения транзита через Украину не только в первом квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года», — написал Витренко на своей странице в Facebook. 
 
По его мнению, позиция российского «Газпрома» относительно прекращения транзита газа через территорию Украины обусловлена политическими, а не экономическими факторами.
 
При этом Витренко отметил, что любые переговоры с Россией по газу невозможны без участия Еврокомиссии.
 
«С другой стороны именно поэтому нам нужно готовиться к полному прекращению транзита», — добавил менеджер компании.
 
В то же время он заявил, что эта подготовка оказалась под угрозой из-за падения собственной добычи газа. 
 
«Если сравнить среднесуточную добычу, которая была достигнута в декабре 2018 года, с данными за июнь 2019 года, падение суточной добычи газа в Укргаздобыче с начала года уже составляет 9,2%. Первые дни июля показали ещё более угрожающие тенденции», — пишет Витренко. 
 
 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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