Le Figaro: Туркмения продаст России газ — но не так много, как раньше

«Газпром» заключил контракт с Туркменией о поставках природного газа сроком на пять лет, сообщает Le Figaro. Как рассказывает издание, раньше Россия занимала первое место по закупкам туркменского газа для своих резервов, однако после 2010 года постепенно сокращала его объёмы. А в 2016 году договор и вовсе был аннулирован из-за разногласий с Ашхабадом.

В среду «Газпром» объявил о том, что подписал пятилетний контракт на импорт природного газа из Туркмении, пишет Le Figaro. В официальном сообщении российского энергетического гиганта говорится, что по соглашению с государственной компанией «Туркменгаз» объём поставок составит 5,5 млрд куб.м в год.

Как отмечает французская газета, этот договор заменит временное соглашение, срок которого истёк в конце июня. Благодаря ему в апреле Россия смогла впервые за три года закупить туркменский газ, хотя и в значительно меньшем объёме, чем раньше.

Издание напоминает, что Россия, занимающая четвёртое место в мире по объёму газовых резервов, до начала 2010-х оставалась главным газовым партнёром Туркмении, но затем уступила это звание Китаю. Хотя относительно дешёвые закупки газа из Туркмении и других стран Центральной Азии позволили России в 2015 году увеличить экспорт в Европу, «Газпром» решил ограничить объёмы поставок до 4 млрд куб.м в год, в то время как раньше они достигали 10 млрд. Это решение вызвало гнев у туркменских властей, и в начале 2016 года импорт газа был полностью прекращён.