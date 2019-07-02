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FAZ: американский «газ свободы» подрывает борьбу с глобальным потеплением

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Планы США по наращиванию объёмов добычи сжиженного природного газа противоречат целям Парижского климатического соглашения, пишет Frankfurter Allgemeine. При добыче, транспортировке и сжигании СПГ выделяется большое количество вредного для окружающей среды метана, предостерегают эксперты по экологии. В связи с этим они советуют инвесторам не вкладывать деньги в реализацию проектов, связанных с жидким голубым топливом.
FAZ: американский «газ свободы» подрывает борьбу с глобальным потеплением
Reuters

Газ всегда пользовался спросом — и по экономическим, и по политическим причинам, пишет Frankfurter Allgemeine. И сейчас глава Белого дома Дональд Трамп хочет, чтобы европейцы закупали голубое топливо у США в большом объёме. По словам американцев, их «газ свободы» должен подорвать господство России на энергетическом рынке ЕС.

Канада и США собираются утроить объёмы добычи сжиженного природного газа. На данный момент мировой объём экспортируемого СПГ составляет 400 миллионов тонн. Уже сейчас реализуются проекты, которые увеличат эту цифру на 45 миллионов. В планах строительство объектов, которые позволят нарастить экспорт ещё на 800 миллионов тонн. Одни только США собираются увеличить поставки в десять раз, Россия — в три, а Канада — с нуля до 280 миллионов тонн в год.
 
Но эксперты по экологии не советуют вкладывать деньги в проекты, связанные с газом, пишет издание. По их словам, увеличение объёмов добычи СПГ противоречит климатическим целям, согласованным в Париже. В Парижском соглашении говорится о необходимости сократить потребление голубого топлива на 15% к 2030 году, напоминает автор статьи.
 
К тому же использование возобновляемых источников энергии становится всё более финансово доступным, отмечают эксперты. В связи с этим, а также введением налогов на выбросы CO2 газ может утратить свою конкурентоспособность. К тому же власти могут принять регулятивные меры для ограничения избыточных поставок СПГ.
 
При добыче, транспортировке и сжигании сжиженного газа выделяется большое количество вредного для окружающей среды метана. В ближайшие 20 лет, если новые терминалы СПГ всё-таки будут построены, климат пострадает от них сильнее, чем от новых угольных теплоэлектростанций, строительство которых запланировано на этот период.
 
Впрочем, есть надежда: из всех проектов только 8% находятся в процессе их реализации, так что не исключено, что строительства остальных объектов удастся избежать. К тому же в Европе наблюдается интересный феномен. Треть объёма терминалов СПГ не используется. Возможно, торговцы угрожают найти им применение только для того, чтобы сбить цену на трубный газ, предполагает издание.
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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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