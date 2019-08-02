Daily Express: Россия стремится напугать НАТО масштабными военными учениями в Крыму

На юге России пройдут военные учения с участием более 100 самолётов и вертолётов, сообщает Daily Express. Отмечается, что в рамках одного из этапов манёвров российские военные должны будут отработать наступление на условного противника в Крыму и других южных регионах России.

С момента «аннексии» Крыма* в 2014 году Россия вкладывает колоссальные средства в развитие инфраструктуры полуострова, пытаясь расширить там свою поддержку, пишет Daily Express. Однако, что вызывает ещё большие опасения США, страна также наращивает там своё военное присутствие.

Президент России Владимир Путин намерен продемонстрировать военную мощь на юге страны уже 6 августа, когда более 100 самолётов и вертолётов примут участие в масштабных учениях, которые, как отмечает Daily Express, призваны внушить страх противникам на Западе.

Ожидается, что военные манёвры пройдут в два этапа. В рамках первого этапа воздушные операции будут проводиться от Крыма до Каспийского моря. Военные должны будут вывести авиацию из-под ударов условного противника, передислоцировав её на другие базы на юге России.

Однако наибольший интерес НАТО вызовет вторая часть учений. Так, российские военные должны будут отразить ракетный удар и атаковать условного противника в Крыму и других южных регионах России, а также цели над Чёрным и Каспийским морями.

При этом Daily Express пишет, что учения пройдут на фоне непрекращающихся требований США вернуть Крым Украине. В среду госсекретарь Майк Помпео назвал российские действия на полуострове «неприемлемыми». «Крым должен вернуться», — заявил американский политик.

Кроме того, в конце июля Россия начала военно-морские учения в Чёрном море, которые грозят перекрыть движение там на срок до трёх недель. Как отмечает издание, в первой половине прошлого месяца в Черноморском регионе также прошли учения Sea Breeze при участии США, Великобритании, Болгарии, Румынии и Грузии.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).