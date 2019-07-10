Думская: украинские военные обвинили российский корабль в провокации на учениях НАТО

Украинские военные заявляют об «очередной провокации» России в зоне проведения международных военно-морских учений Sea Breeze. Как передаёт «Думская», командование Военно-морских сил Украины заявило, что в закрытый для мореплавания район Чёрного моря, где проводились практические стрельбы, зашёл корабль Черноморского флота России «Сметливый», и произвёл разведку.
Командование Военно-морских сил Украины заявило, что российские военные устроили очередную провокацию в зоне проведения международных военно-морских учений Sea Breeze.
Как пишет «Думская», по сообщению военных, в закрытый для мореплавания район Чёрного моря, где проводились практические стрельбы морской группировки международной коалиции, зашёл корабль Черноморского флота России «Сметливый», где устроил провокацию.
Как продолжает издание, украинский фрегат «Гетман Сагайдачный» опросил корабль «страны-агрессора» в соответствии с международным протоколом, но тот сделал вид, что у него проблемы со связью. «Сметливый» произвёл разведку, после чего вышел из района стрельб.
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