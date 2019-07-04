112: французский корабль будет следить за российскими судами в Чёрном море

Французский корабль радиоэлектронной разведки A759 Dupuy de Lome вошёл в Чёрное море. Как передаёт «112 Украина», судно не будет принимать непосредственного участия в международных учениях «Си Бриз-2019», однако, вероятно, его будут интересовать российские корабли, следящие за американским эсминцем «Карни».

В Чёрное море вошёл французский корабль радиоэлектронной разведки A759 Dupuy de Lome. Как передаёт «112 Украина», корабль специально построен для прослушивания эфира, а все его миссии заключаются в перехвате и анализе всех типов сигналов, в том числе полученных с помощью спутников.

Как отмечает канал, Dupuy de Lome неоднократно входил в Чёрное море для разведывательных действий — в 2006, 2010, 2014 и 2015 годах. Комплексы радио- и радиотехнической разведки, установленные на корабле, позволяют обнаруживать, пеленговать и проводить технический анализ излучений различных источников. Аппаратура корабля способна перехватывать самые современные виды передач, включая сообщения электронной почты и телефонных переговоров.

Примечательно, что французский разведчик не будет принимать непосредственного участия в международных учениях «Си Бриз — 2019». Скорее, его будут интересовать российские корабли, следящие за американским эсминцем «Карни».