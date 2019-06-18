Drive: Россия перехватила стратегический бомбардировщик США на подлёте к Крыму

Российские Су-27 перехватили несколько американских стратегических бомбардировщиков над Чёрным и Балтийским морем, пишет The Drive. Как утверждает издание, один из самолётов ВВС США приближался на 40 миль к Крымскому полуострову и, возможно, отрабатывал заход на цель.

Российские истребители Су-27 перехватили несколько стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress ВВС США над Балтийским и Чёрным морем. Один из американских самолётов следовал прямым курсом на «оккупированный Кремлём» Крым* и, возможно, отрабатывал заход на цель, пишет The Drive.

По информации издания, второй бомбардировщик B-52 совершил экстренную посадку на базе Королевских ВВС Милденхолл. Причиной послужила аварийная ситуация в полёте, никак не связанная со встречей с российскими самолётами.

О перехвате сообщили Министерство обороны и Национальный центр управления обороны РФ. Параллельно с этим представительство ВВС США в Европе официально подтвердило, что самолёты B-52 из Пятого бомбардировочного авиакрыла, базирующегося в Северной Дакоте, принимают участие в трёх различных военных учениях.

В настоящий момент НАТО проводит в черноморском и балтийском регионе ежегодные учения BALTOPS и Saber Guardian, в которых в прошлом принимали участие B-52. Судя по данным программы слежения за полётами, США отправили в Европу по меньшей мере три стратегических бомбардировщика, два из них вернулись на базу после дальних операций.

Издание утверждает, что ни российские, ни американские власти не указывают, где именно произошли перехваты и точное число самолётов. Но обе стороны признают, что бомбардировщики всё время находились в международном воздушном пространстве.

Если верить программе слежения за полётами, один из B-52 действительно двигался в сторону Крыма и повернул обратно, когда до полуострова оставалось 40 миль. Издание не может припомнить, чтобы эти стратегические бомбардировщики или какие-либо другие воздушные суда ВВС США совершали подобные «необычные» манёвры в Чёрном море за последние пять лет.

United States Air Force | 93rd Bomb Squadron

Boeing B-52H Stratofortress

61-0038 HODOR52#Crimea pic.twitter.com/NzRsofqRex — 360°Radar (@wipljw) June 17, 2019

Неясно, какие именно цели преследовал этот полёт B-52. Но в последние годы правительство США твёрдо отстаивало своё право проводить операции в международных водах Чёрного моря у берегов России и Украины, несмотря на возражения Кремля, обращает внимание издание.

Миссия B-52 также произошла после появления в американской прессе сообщений о том, что Москва наращивает свои оборонительные возможности в Крыму. Среди прочего российские Вооружённые силы развёртывают зенитно-ракетные комплексы С-400 и восстанавливают военные объекты советской эпохи на полуострове, подчёркивает The Drive.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).