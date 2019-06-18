Drive: Россия перехватила стратегический бомбардировщик США на подлёте к Крыму
Российские истребители Су-27 перехватили несколько стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress ВВС США над Балтийским и Чёрным морем. Один из американских самолётов следовал прямым курсом на «оккупированный Кремлём» Крым* и, возможно, отрабатывал заход на цель, пишет The Drive.
По информации издания, второй бомбардировщик B-52 совершил экстренную посадку на базе Королевских ВВС Милденхолл. Причиной послужила аварийная ситуация в полёте, никак не связанная со встречей с российскими самолётами.
United States Air Force | 93rd Bomb Squadron— 360°Radar (@wipljw) June 17, 2019
Boeing B-52H Stratofortress
61-0038 HODOR52#Crimea pic.twitter.com/NzRsofqRex
Неясно, какие именно цели преследовал этот полёт B-52. Но в последние годы правительство США твёрдо отстаивало своё право проводить операции в международных водах Чёрного моря у берегов России и Украины, несмотря на возражения Кремля, обращает внимание издание.
Ссылки по теме
-
Telegraph: с начала мая британские ВВС уже восемь раз перехватывали российские самолёты над Балтикой
-
Bild: американским «изюмным бомбардировщикам» запретили посадку в Берлине
-
CNN: «демонстрация силы» — США перехватили шесть российских самолётов у берегов Аляски
-
Daily Telegraph: С-400 становятся на защиту российских интересов в Арктике