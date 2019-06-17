Bild: американским «изюмным бомбардировщикам» запретили посадку в Берлине

Власти Берлина запретили совершить посадку 20 американским бомбардировщикам, намеревавшимся отметить 70-летний юбилей воздушного моста в Западный Берлин и доставить в немецкую столицу 2000 кг конфет, сообщает Bild. Согласно заявлению мэрии города, организаторы мероприятия не смогли вовремя предоставить необходимые документы. По словам одного из пилотов, он был «очень разозлён» таким решением берлинских властей и добавил, что отныне эта акция проводиться не будет.
70 лет назад союзники с помощью воздушного моста спасли от голода заблокированный советской администрацией Западный Берлин, пишет Bild. В честь юбилея американские «изюмные бомбардировщики» вновь прилетели в немецкую столицу, однако берлинский парламент запретил им совершить посадку, а также не дал разрешения на сброс привезённых ими сладостей.
Согласно информации издания, группа насчитывала 20 самолётов Douglas DC-3, нёсших на борту 2000 кг конфет. «Я очень разозлён этим решением. Если бы политики того хотели, мы бы получили разрешение за несколько минут. Мы никогда больше не вернёмся, в том числе и на 75-летний юбилей. На то, чтобы всё сюда привезти, были потрачены сотни тысяч долларов. В те времена социалисты хотели изморить Берлин голодом, а теперь они здесь у власти и приняли такое решение», — приводит Bild слова американского пилота Шермана Смута.
Организаторы мероприятия и берлинское правительство обмениваются обвинениями в адрес друг друга, пишет издание: пресс-секретарь мэра немецкой столицы заявил, что организаторы не предоставили в полном объёме необходимые документы, даже несмотря на продлённые сроки.
Своё удивление по поводу решения берлинских властей выразило посольство США в Германии. Пресс-секретарь американского диппредставительства отметил: «Нам было сказано, что мэрия должна позаботиться о необходимых мерах безопасности. Существующая процедура выдачи разрешений для нас непонятна».
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