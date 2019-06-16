Berliner Morgenpost: в Берлине обезвредили бомбу времён Второй мировой

Бомба времён Второй мировой войны была обнаружена в центре Берлина недалеко от Александрплатц, пишет Berliner Morgenpost. Полиции пришлось эвакуировать жителей из прилегавших к месту обнаружения домов: в результате бомбу удалось успешно обезвредить.

Недалеко от площади Александрплатц в центре Берлина была успешно обезврежена авиабомба времён Второй мировой войны, сообщает Berliner Morgenpost. Согласно информации издания, пострадавших в ходе операции не было.

Как пишет Berliner Morgenpost, бомбу весом в 100 кг обнаружили в ходе строительных работ, проходивших возле торгового центра Alexa. Полиция оцепила район диаметром в 300 метров: из зданий, попавших в район оцепления, были эвакуированы все жители. Изначально берлинская телебашня была вне радиуса оцепления, однако её шар, расположенный на высоте 200 метров, также был включён в зону эвакуации, поскольку в случае взрыва осколки могли долететь и до него. Berliner Morgenpost напоминает, что внутри шара, помимо прочего, расположен ресторан.

Обезвреживание бомбы привело к перебоям в работе общественного транспорта, информирует издание: в частности, были на время приостановлено движение на нескольких линиях наземного метро. Кроме того, улицы вокруг площади были перекрыты, что стало причиной транспортного коллапса и нескольких ДТП.

Berliner Morgenpost напоминает, что это не первый подобный случай в Берлине: 9 мая бомбу времён войны обнаружили в столичном районе Хермсдорф.