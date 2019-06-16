Berliner Morgenpost: в Берлине обезвредили бомбу времён Второй мировой

16:38
В Сингапуре впервые открылся фестиваль российского кино
В Сингапуре впервые открылся фестиваль российского кино, мероприятие началось с показа комедии «Жили-были». Об этом сообщает ТАСС.
16:23
Сарри официально назначен главным тренером «Ювентуса»
Туринский футбольный клуб «Ювентус» объявил о назначении главным тренером команды итальянского специалиста Маурицио Сарри.
16:16
Галина Волчек госпитализирована в связи с плановым обследованием
Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек была госпитализирована 15 июня в связи с плановым обследованием. Об этом сообщила руководитель литературно-драматической части «Современника» Евгения Кузнецова.
16:16
СМИ: Футболист «Оренбурга» Сутормин близок к переходу в «Зенит»
Петербургский футбольный клуб «Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина.
16:04
Песков рассказал о выжидательной позиции Путина в отношении Зеленского
Президент России Владимир Путин занимает выжидательную позицию в отношении украинского коллеги Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
15:59
Футболисты ЦСКА прошли медосмотр перед новым сезоном
Игроки московского футбольного клуба ЦСКА прошли медицинский осмотр перед стартом нового сезона.
15:50
В Чемодановке запретили продажу алкоголя после массовой драки
В Чемодановке, а также ещё в двух соседних сёлах ввели запрет на продажу алкоголя до 17 июня включительно после массовой драки, в результате которой погиб человек.
15:45
Стала известна соперница Шараповой на теннисном турнире Mallorca Open
Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет с Викторией Кужмовой из Словакии в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории International — Mallorca Open, который пройдёт в испанской Санта-Понсе.
15:40
В Иране ответили на обвинения со стороны США в ЧП с танкерами
Спикер Исламского консультативного совета Али Ардешир Лариджани прокомментировал обвинения со стороны Вашингтона в адрес Тегерана в связи с инцидентом в Оманском заливе.
15:30
СМИ: «Ливерпуль» отказал «Реалу» и «Ювентусу» в трансфере Салаха
Футбольный клуб «Ливерпуль» отказал мадридскому «Реалу» и туринскому «Ювентусу» в продаже египетского полузащитника команды Мохаммеда Салаха.
15:22
Умер музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов
Лидер музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич сообщил о смерти члена коллектива Сергея Остроумова.
15:18
Точилин подтвердил, что Билялетдинов находится на просмотре в «Сочи»
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подтвердил, что бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов находится на просмотре в его команде.
15:12
В Киеве завели дело после взрыва в центре города
Украинская полиция возбудила уголовное дело после взрыва в центре Киева.
14:58
Сотни человек пришли проститься с погибшим в драке в селе Чемодановка
Около 300 человек пришли на церемонию прощания с 33-летним мужчиной, скончавшимся в результате массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области.
14:57
Сельвановская и Степанова завоевали бронзу в прыжках в воду на этапе Гран-при в Италии
Россиянки Дарья Сельвановская и Татьяна Степанова заняли третье место в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на этапе Гран-при по прыжкам в воду в итальянском Больцано.
14:48
Донской вышел в финал теннисного турнира в Ноттингеме
Российский теннисист Евгений Донской обыграл француза Антуана Оана в полуфинале турнира серии «Челленджер» в английском Ноттингеме.
14:43
СМИ: «Бавария» намерена арендовать Бэйла у «Реала»
Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» рассматривает вариант с арендой валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла.
14:42
В Аргентине и Уругвае произошли массовые отключения электричества
В Аргентине и Уругвае произошли массовые сбои в работе электросетей, сообщает Sky News. Как отмечается, без света остались около 48 млн человек.
14:31
МВД назвало число пришедших на митинг в поддержку журналиста Голунова
В МВД рассказали, сколько человек решили принять участие в согласованном властями митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве.
14:26
Месси заявил, что сборной Аргентины необходимо время переварить поражение от Колумбии
Нападающий и капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси считает, что его команде необходимо время, чтобы переварить поражение от Колумбии в стартовом матче группового этапа Кубка Америки 2019 года, который проходит в Бразилии.
14:22
Песков не исключил встречу Путина и Трампа накануне саммита G20
Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может состояться и накануне саммита G20, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
14:11
Голунов рассказал о готовности нести пользу обществу
Журналист Иван Голунов рассказал RT, что после произошедшего с ним готов нести пользу обществу, и отметил, что удивляется, когда его узнают на улице.
14:05
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности на 17 июня
Синоптики объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и области на 17 июня из-за высокой пожароопасности, сообщает Гидрометцентр.
14:05
СМИ: «Динамо» может пополнить состав футболистом сборной Украины
Украинский защитник донецкого «Шахтёра» Иван Ордец может перейти в московский футбольный клуб «Динамо».
13:53
Двукратный чемпион мира по биатлону получил травму из-за мобильного приложения
Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен рассказал, что получил повреждение из-за приложения на мобильном телефоне.
13:53
Песков отметил опасность ЧП с танкерами в Оманском заливе
Инциденты, подобные событиям в Оманском заливе, способны расшатать основы мировой экономики, поэтому голословные обвинения в таких ситуациях нельзя принимать во внимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
13:44
Погба: сейчас подходящее время для нового вызова
Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» француз Поль Погба прокомментировал ситуацию вокруг своего возможного ухода из клуба.
13:43
Полиция завела дело о поджоге из-за пожара в селе около Чемодановки
Полиция завела уголовное дело о поджоге жилого дома в пензенском селе Лопатки. Оно находится около населённого пункта Чемодановка, где ранее произошла массовая драка с гибелью человека.
13:34
ОКР и Фонд поддержки олимпийцев России подписали соглашение о сотрудничестве
Олимпийский комитет России (ОКР) и Фонд поддержки олимпийцев России подписали соглашение о сотрудничестве.
13:32
СМИ: Жену Нетаньяху оштрафовали за траты на ресторанную еду
Жену израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сару приговорили к штрафу за расходование бюджетных денег на заказы ресторанной еды. Об этом сообщает Kan.
13:27
Россиянки вышли в финал юниорского ЧЕ по пляжному волейболу
Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата Европы по пляжному волейболу среди женских команд до 18 лет.
13:20
Глава Воронежской области пообещал помощь выжившей в ДТП девочке
Глава Воронежской области Александр Гусев дал распоряжение оказать десятилетней девочке, выжившей в крупной аварии в Хохольском районе, всю необходимую помощь.
13:18
Волейболист Мусэрский, возможно, успеет восстановиться к отборочному турниру на ОИ-2020
Волейболист сборной России Дмитрий Мусэрский должен успеть восстановиться к квалификационному турниру на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.
13:09
Климкин оценил утверждение Санду в качестве премьера Молдавии
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал утверждение Майи Санду в качестве премьер-министра Молдавии.
12:56
В Гонконге началась новая акция протеста из-за закона об экстрадиции
Тысячи людей вновь вышли на демонстрацию в Гонконге в знак протеста против решения правительства района лишь приостановить, а не полностью отозвать рассмотрение поправки к закону об экстрадиции.
12:55
Тарасенко о победе в Кубке Стэнли: давайте сделаем это снова
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко обратился к болельщикам команды во время парада в честь победы команды в Кубке Стэнли.
12:43
Азар признался, что полюбил футбол благодаря Зидану
Бельгийский полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар рассказал, что полюбил футбол благодаря выступлениям своего нынешнего наставника Зинедина Зидана.
12:41
Министры G20 намерены создать орган для борьбы с пластиковыми отходами
Министры экологии стран G20 пришли к соглашению о создании органа по борьбе с засорением океанов и морей пластиковыми отходами.
12:37
Гонщик Оруджев заявил, что ему не позволили вернуться в гонку «24 часа Ле-Мана»
Российский пилот Егор Оруджев, выступающий за команду SMP Racing, прокомментировал свой сход с дистанции престижного гоночного марафона «24 часа Ле-Мана».
12:29
«Питтсбург» обменял Мяяттю в «Чикаго»
Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхокс» совершили обмен игроками.
12:25
В ЛНР заявили, что Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы у станицы Луганской 16 июня.
12:09
Стали известны подробности взрыва в Киеве
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям рассказала о деталях взрыва в центре города.
12:07
Новицки о переименовании улицы в его честь: это уже немного перебор
Бывший форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Дирк Новицки прокомментировал решение властей города назвать одну из улиц в его честь.
11:59
СМИ: «Эвертон» ждёт предложения «Ньюкасла» по Влашичу
Английский футбольный клуб «Эвертон» ждёт предложения от «Ньюкасл Юнайтед» по трансферу хорватского полузащитника Николы Влашича.
11:55
В индийском штате Бихар от острого энцефалита погибли 83 ребёнка
По меньшей мере 83 ребёнка погибли в индийском штате Бихар от острого энцефалита, который охватил округ Музаффарпур. Об этом сообщает Times of India.
11:43
Экипаж Сироткина сошёл с гонки «24 часа Ле-Мана» из-за аварии
Экипаж российской команды SMP Racing в составе Сергея Сироткина, Стефана Сарразена и Егора Оруджева сошёл с дистанции престижного гоночного марафона «24 часа Ле-Мана».
11:40
В больнице рассказали о состоянии Бари Алибасова
В НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказали о состоянии продюсера Бари Алибасова.
11:34
По факту ДТП с восемью погибшими в Воронежской области возбуждено дело
Полиция возбудила уголовное дело после аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области. Погибли восемь человек.
11:25
Российские регбисты заняли второе место на Кубке наций
Мужская сборная России по регби заняла второе место на Кубке наций в Уругвае.
11:19
Наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе подвергся обстрелу
Наблюдательный пункт Вооружённых сил Турции подвергся миномётному обстрелу в Идлибе на севере Сирии. Об этом сообщает Haberturk со ссылкой на Министерство обороны.