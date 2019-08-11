112: украинские дипломаты выразили протест в связи с визитом Путина в Крым

В МИД Украины выразили протест в связи с визитом Владимира Путина в Крым. Как передаёт «112 Украина», в ведомстве заявили, что попытки российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие визиты как обычные внутригосударственные поездки российских чиновников являются «ничтожными».

В Министерстве иностранных дел Украины выразили решительный протест «в связи с очередным несогласованным с украинской стороной президентом России Владимиром Путиным аннексированных территорий Украины — республики Крым* и города Севастополь». Как передаёт «112 Украина», об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

«Эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения российскими должностными лицами временно оккупированного региона Украины, является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства», — заявили в МИД.

Также в министерстве считают, что попытки российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие визиты как обычные внутригосударственные поездки российских чиновников являются «ничтожными».

Никакие вояжи российских чиновников не способны изменить определённый Конституцией и законами Украины статус этих территорий, а лишь очередной раз демонстрируют пренебрежение Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, — добавили в министерстве.

Как напоминает украинский канал, президент России Владимир Путин приехал на мотоцикле «Урал» в Севастополь, где посетил байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» на горе Гасфорта.