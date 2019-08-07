Украинский эксперт призвал лишить Россию права голоса в Совбезе ООН

Без желания России невозможно урегулировать конфликт в Донбассе, однако с мнением Москвы не нужно считаться, уверен украинский политический эксперт Валерий Клочок. Как рассказал он в комментарии «Телеканалу новин 24», Киеву необходимо настаивать на изменении правил принятия решений в Совбезе ООН и лишить Россию права голосовать по вопросам, касающимся Украины. Только таким образом, по мнению эксперта, можно будет завершить конфликт.
Только на законодательном уровне вопрос завершения войны в Донбассе урегулировать невозможно, решение вопроса должно развиваться в плоскости отношений с Совбезом ООН. Об этом «Телеканалу новин 24» рассказал политический эксперт Валерий Клочок.
Эксперт напомнил, что часть законов, необходимых для адаптации страны в условиях войны, приняты предыдущей властью. Другой вопрос: хорошие эти законы или нет. Но в определённой степени эти законы очертили и заморозили вооружённый конфликт в Донбассе. По мнению эксперта, решение вопроса войны в Донбассе должно развиваться в плоскости отношений с Совбезом ООН.
«Надо взять принятые ПАСЕ и ОБСЕ резолюции по аннексии Крыма* и оккупации части Донбасса Россией и обратиться в ООН. Начать решать, как будет формироваться повестка дня о направлении мониторинговой миссии ООН на территории конфликта, чтобы определить формат ввода миротворцев. Только так можно говорить о перспективах прекращения войны. И дальше — возвращение Крыма», — считает Валерий Клочок.
Политолог отмечает: с одной стороны, без желания России ничего не будет. Есть подвижки в вопросе прекращения огня по линии соприкосновения, хотя не столь желанные, как того хотелось. Но акцент надо делать на Совбезе ООН.
«Можно не считаться с Россией. А настаивать на изменении правил принятия решений в Совбезе ООН и лишить Россию права голосовать за вопросы, касающиеся Украины. Другого пути нет», — подчёркивает Клочок.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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