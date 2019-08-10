Эксперт: Киеву пора признать войну с Россией на законодательном уровне

Цель России — это удержание Украины в своей политической орбите, поэтому Киеву необходимо сделать два важных шага, уверен военный эксперт Олег Жданов. Как заявил он в комментарии «Телеканалу новин 24», Украине необходимо на законодательном уровне признать войну с Россией, а также готовиться к проведению военной операции.

Владимир Путинн не хочет распространять так называемый «русский мир», ему необходимо удержать Украину в политической орбите России, поэтому Киеву нужно сделать два шага. Об этом «Телеканалу новин 24» рассказал украинский военный эксперт Олег Жданов.

«Во-первых, необходимо на законодательном уровне назвать войну войной. То, чего не сделал Порошенко. Нельзя закончить то, чего официально нет. Во-вторых, быть готовым к проведению военной операции. Хочешь мира — готовься к войне. Эти истины никто не отменял. Когда Путин поймёт, что Украина в короткие сроки зачистит оккупированные территории от российских войск и боевиков, тогда можно рассчитывать на успех переговорного процесса», —заявил Жданов.

Эксперт также напомнил, что в резолюции Генассамблеи ООН в 2015 году было рекомендовано «аннексию Крыма*» назвать вооружённым конфликтом между Украиной и Россией. Порошенко манипулировал резолюцией, заявляя, что ООН признала войну войной, и Украине этого делать не надо.

В реальности это была лишь рекомендация, и признай Украина войну, подчёркивает Жданов, то она имела бы право на гуманитарную помощь Красного Креста, на миротворцев ООН, и этим бы открыла дорогу к миру.