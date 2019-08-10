Эксперт: Киеву пора признать войну с Россией на законодательном уровне

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Spiegel: Германия больше не хочет принимать участие в американских военных операциях Der Spiegel
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В ЕС прокомментировали пуски ракет в КНДР
В Евросоюзе прокомментировали ракетные пуски Северной Кореи. Как говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), КНДР продолжает подрывать международную работу по укреплению доверия и установлению прочного мира и безопасности на Корейском полуострове.
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На Украине назвали ориентировочные сроки ремонта всех дорог
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире радио «Новое время» заявил, что ремонт всех дорог в стране, по ориентировочным оценкам, займёт десять лет.
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Вратарь «Ливерпуля» Аллисон вернётся в строй после травмы через 4-6 недель
Стали известны сроки восстановления бразильского голкипера «Ливерпуля» Алиссона.
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Украинские шахтёры намерены 25 августа устроить в Киеве акцию протеста
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец рассказал, что шахтёры в подконтрольной Украине части Донецкой области вновь перекрыли дорогу с требованием погасить задолженность по зарплате и заявили о готовности устроить 25 августа в Киеве акцию протеста.
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Число жертв супертайфуна в Китае увеличилось до 22
Число погибших в Китае в результате супертайфуна «Лекима» увеличилось до 22.
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Лэмпард запретил футболистам «Челси» говорить о трансферном бане клуба
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лампард считает, что обсуждение трансферного бана, наложенного на клуб, помешает футболистам держать планку выступлений на высоком уровне.
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В Минкомсвязи рассказали о возможных темпах развития 5G в России
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин считает, что быстрого развития технологии связи пятого поколения (5G) в стране ожидать не стоит, поскольку отечественные сотовые операторы ещё «не отбили» свои затраты по 3G и 4G.
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СМИ: Олимпийский чемпион по шорт-треку дисквалифицирован за домогательство к партнёру
Олимпийский чемпион Пхёнчхана-2018 по шорт-треку Лим Хе Чун получил годичную дисквалификацию за то, что стянул штаны со своего партнёра по команде.
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Войска Хафтара приняли перемирие на период Курбан-байрама
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара согласилась на прекращение огня на период праздника Курбан-байрам.
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В Омске в ДТП с маршруткой пострадали семь человек
В Омске произошло столкновение пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате ДТП пострадали семь человек. Об этом информирует пресс-служба УМВД по региону.
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В МЧС назвали сроки тушения склада боеприпасов под Ачинском
Руководитель ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин полагает, что работы по тушению возгорания на складе боеприпасов в Ачинском районе могут занять ещё сутки.
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Футболист ПСВ Перейро объяснил причины отказа «Спартаку»
Игрок сборной Уругвая и голландского ПСВ Гастон Перейро заявил, что не считал московский «Спартак» хорошим вариантом для продолжения карьеры.
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Зеленского призвали снизить зарплату главе «Нафтогаза» в 70 раз
На сайте президента Украины Владимира Зеленского была опубликована петиция с призывом уменьшить зарплату председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева в 70 раз.
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Кикнадзе опроверг интерес «Локомотива» к Рибери
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе опроверг слухи о возможном подписании бывшего полузащитника «Баварии» Франка Рибери.
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Политолог прокомментировал акцию протеста в Москве
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал в разговоре с RT согласованный митинг на проспекте Сахарова в центре Москвы, в котором приняли участие около 20 тыс. человек.
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ЦОДД спрогнозировал ухудшение дорожной ситуации в Москве с 26 августа
В пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) заявили ТАСС, что с 26 августа в Москве может ухудшиться дорожная ситуация.
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МВД сообщило об аресте мародёра из Ачинского района
В Ачинском районе Красноярского края, где на военном складе произошли взрывы, арестовали подозреваемого в серии квартирных краж, произошедших в эвакуированных деревнях.
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Мещеряков заявил, что трансферная кампания «Локомотива» ещё не завершена
Председатель совета директоров клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» Анатолий Мещеряков намекнул, что клуб может приобрести игроков до закрытия летнего трансферного окна.
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Прекращено автобусное сообщение между пакистанским Лахором и Нью-Дели
Власти Пакистана приняли решение временно приостановить движение автобусов по маршруту, соединяющему Лахор и индийскую столицу Нью-Дели. Об этом сообщает India Today со ссылкой на министра связи и почтовой службы Пакистана Мурада Саида.
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«Манчестер Сити» крупно победил «Вест Хэм» в первом туре АПЛ
Действующий чемпион Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» начал защиту титула разгромной победой над лондонским «Вест Хэм Юнайтед».
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МЧС задействовало пожарные танки в Ачинском районе
Спасатели задействовали три пожарных танка с целью тушения военного арсенала в деревне Каменка Ачинского района Красноярского края. Об этом заявил начальник ГУ МЧС по региону Игорь Лисин.
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Экс-главу администрации президента Киргизии поместили в СИЗО
Первомайский районный суд Бишкека поместил Фарида Ниязова, экс-руководителя аппарата президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, в СИЗО до 8 октября по обвинению в захвате заложников при штурме дома бывшего главы государства.
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Мостовой о Заболотном: что он из себя представляет, где голы?
Футбольный эксперт Александр Мостовой оценил переход нападающего Антона Заболотного из «Зенита» в «Сочи».
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СМИ: В США умер миллиардер Джеффри Эпштейн
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, обвинявшийся в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, скончался в тюрьме в США.
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Певица Наргиз рассказала о разногласиях с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова заявила, что со стороны продюсерского центра Максима Фадеева MALFA в отношении неё начались «травля» и «перекрытие кислорода». Об этом исполнительница написала в своём Instagram.
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Опубликовано видео c ракетным комплексом «Кинжал»
На Армейских международных играх во время шоу «Авиадартс» под Рязанью широкой публике впервые показали гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Видео с комплексом опубликовал телеканал «Звезда».
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В чемпионате Англии по футболу впервые был применён VAR
В матче Английской премьер-лиги между «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Сити» впервые в истории турнира была применена система видеопомощи арбитрам (VAR).
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«Оренбург» набрал первое очко в РПЛ, сыграв вничью с «Тамбовом»
«Оренбург» и «Тамбов» сыграли вничью в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Врио главы Ингушетии прокомментировал взрыв на автозаправке
Временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов прокомментировал взрыв на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) в городе Сунжа на севере республики.
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В «Росатоме» рассказали подробности ЧП под Архангельском
Испытания ракеты, взорвавшейся на полигоне в Архангельской области, проходили на морской платформе, сообщили в департаменте коммуникаций госкорпорации «Росатом».
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Бышовец: Малком не нуждается в долгой адаптации в «Зените»
Бывший тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец высказался о возможном дебюте новичка «Зенита» Малкома в матче с «Динамо» в чемпионате России.
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В ДНР заявили об отправке Киевом снайперов в Донбасс
Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Павел Безсонов сообщил, что командование украинской армии направило снайперов в Донбасс.
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Бышовец уверен, что «Динамо» способно победить «Зенит»
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец заявил, что у московского «Динамо» есть шансы на победу над «Зенитом» в матче 5-го тура чемпионата России по футболу.
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В согласованном митинге в Москве участвуют около 20 тысяч человек
В согласованном митинге на проспекте Сахарова в центре Москвы принимают участие около 20 тыс. человек, уточнили в пресс-службе столичного главка МВД.
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Трамп рассказал о содержании письма Ким Чен Ына
Американский президент Дональд Трамп рассказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын в своём письме выразил готовность начать переговоры с Вашингтоном после завершения совместных учений США и Южной Кореи.
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Стало известно, сколько пропустит Алисон из-за травмы
Основной вратарь «Ливерпуля» бразилец Алисон выбыл из строя на 4—6 недель из-за травмы, полученной в матче 1-го тура чемпионата Англии по футболу с «Норвичем».
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Теннисист Медведев отказался назвать другом Циципаса
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих взаимоотношениях с греческим игроком Стефаносом Циципасом.
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МВД: в митинге в центре Москвы участвуют 15 тысяч человек
В согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова в Москве принимают участие 15 тыс. человек. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МВД по Москве.
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В Тулуне наградили участвовавших в ликвидации паводка военных
Власти Иркутской области наградили военнослужащих, завершивших выполнение задач по ликвидации последствий паводка в Тулунском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
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В НАК оценили сбор пожертвований ФБК на помощь региональным штабам
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов прокомментировал в разговоре с RT возбуждение Следственным комитетом уголовного дела о легализации 1 млрд рублей Фондом борьбы с коррупцией.
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Корнаухов: верю, что гибель «Тосно», «Анжи» и «Амкара» чему-то научила «Сочи»
Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов высказался о перспективах новичка РПЛ «Сочи» и сравнениях его с фарм-клубом «Зенита».
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Медведчук назвал роль оппозиции в парламенте Украины
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что ролью его политической силы в Верховной раде является решение главных проблемных вопросов страны.
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Корнаухов не видит ничего плохого в том, что Чалов не уехал в Англию
Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов дал оценку несостоявшемуся переходу нападающего армейцев Фёдора Чалова в английский клуб «Кристал Пэлас».
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Мостовой: за Тиля столько заплатили, что он обязан как-то это оправдать
Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от дебюта за московский клуб Джордана Ларссона и Гуса Тиля.
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Девять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на севере Москвы
На Ленинградском шоссе в Москве рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, пострадали девять человек, включая двоих несовершеннолетних. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.
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Мостовой: в Чечне фанатам «Спартака» за негатив в адрес Глушакова могут ответить
Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой считает, что фанаты «Спартака» не будут негативно реагировать на Дениса Глушакова в выездном матче с «Ахматом».
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Поветкин стал участником программы добровольного допинг-тестирования перед боем с Фьюри
Российский боксёр супертяжёлого веса Александр Поветкин и его соперник по следующему бою британец Хьюи Фьюри заключили соглашения об участии в антидопинговой программе Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA).
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Юрист прокомментировал сбор пожертвований ФБК на помощь региональным штабам
Юрист, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов в беседе с RT прокомментировал возбуждение Следственным комитетом уголовного дела о легализации 1 млрд рублей Фондом борьбы с коррупцией (ФБК).
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МВД назвало число участников согласованного митинга в Москве
По данным Главного управления МВД по Москве, в согласованном с властями митинге на проспекте Академика Сахарова центре Москвы принимают участие порядка 7 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Кокорин: пожал бы руку Паку, но каждый должен отвечать за свои слова
Футболист Александр Кокорин, отбывающий наказание за хулиганство и нанесение побоев, заявил, что пожал бы руку чиновнику Денису Паку, конфликт с которым, случившийся в октябре 2018 года в Москве, привёл к тюремному заключению спортсмена.